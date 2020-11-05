Барселона
2 : 1
Динамо Киев
04.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона – Динамо – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги чемпионов

  • 05.11.2020 00:01
  • 17039 просмотров
  • 2 комментария
Барселона – Динамо – 2:1. Видео голов и обзор матча
© УЕФА

Сегодня, 4 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Динамо».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка – в 22:00.

См. также: стартовые составы.

Смотрите видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 5 мин. (пенальти)

Видеообзор первого тайма.

Отмененный гол Томаша Кендзеры, 47 мин.

ГОЛ! 2:0. Жерар Пике, 65 мин.

ГОЛ! 2:1. Виктор Цыганков, 75 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
75' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
65' ГОЛ ! Мяч забил Жерар Пике (Барселона).
5' ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 05.11.2020 00:11
    0
    Вітя Циганков знову забиває в топовому матчі. Красень.
    Ссылка
    Dron8888
      Dron8888, 04.11.2020 23:58
    +1
    Рыжик тут как тут,артист
    Ссылка
    Dron8888
      Dron8888, 04.11.2020 23:58
    +1
    Рыжик тут как тут,артист
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 05.11.2020 00:11
    0
    Вітя Циганков знову забиває в топовому матчі. Красень.
    Ссылка
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