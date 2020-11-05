Барселона – Динамо – 2:1. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 4 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Динамо».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка – в 22:00.
См. также: стартовые составы.
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 5 мин. (пенальти)
Видеообзор первого тайма.
Отмененный гол Томаша Кендзеры, 47 мин.
ГОЛ! 2:0. Жерар Пике, 65 мин.
ГОЛ! 2:1. Виктор Цыганков, 75 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерар Пике (Барселона).
|5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — Футбол 1/2/3
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