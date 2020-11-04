Барселона – Динамо. Кто сыграет левого защитника? Луческу назвал состав

Сегодня, 4 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Динамо».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка – в 22:00.
Стали известны стартовые составы.
Карлос Де Пена остался в запасе, а слева в обороне игру начнет Артем Шабанов.
«Барселона»: Тер Штеген – Дест, Пике, Де Йонг, Альба – Бускетс, Пьянич – Педри, Месси, Фати – Гризманн.
Запас: Нето, Пенья, Аленья, Бретвейт, Дембеле, Рикард Пуч, Лангле, Тришкан, Серхи Роберто, Фирпо.
«Динамо»: Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов – Андриевский, Шепелев, Буяльский – Цыганков, Родригеш, Супряга.
Запас: Игнатенко, Моргун, Вербич, Де Пена, Леднев, Клейтон, Русин, Сирота.
Источник — УЕФА
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Главное показать игру , а остальное мы поймём
Ребятам по 20...первый реальный сезон на высшем уровне
А если сравнивать с тем же Нещеретом, то они уже все опытные волки))
Это мы все вчера поржали...
Достаточно смешить
Это мы все вчера поржали...
Достаточно смешить
Ребятам по 20...первый реальный сезон на высшем уровне
1. «Шахтер» – 23,2 года
2. «Динамо» – 24,4
3. «Аякс» – 24,4
...
30. «Интер» – 28,2
31. «Истанбул» – 29,2
32. «Олимпиакос» – 29,3
1. «Шахтер» – 23,2 года
2. «Динамо» – 24,4
3. «Аякс» – 24,4
...
30. «Интер» – 28,2
31. «Истанбул» – 29,2
32. «Олимпиакос» – 29,3
Это мы все вчера поржали...
Достаточно смешить
1. «Шахтер» – 23,2 года
2. «Динамо» – 24,4
3. «Аякс» – 24,4
...
30. «Интер» – 28,2
31. «Истанбул» – 29,2
32. «Олимпиакос» – 29,3
Главное показать игру , а остальное мы поймём
1. «Шахтер» – 23,2 года
2. «Динамо» – 24,4
3. «Аякс» – 24,4
...
30. «Интер» – 28,2
31. «Истанбул» – 29,2
32. «Олимпиакос» – 29,3
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