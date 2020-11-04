Барселона – Динамо. Кто сыграет левого защитника? Луческу назвал состав

Поединок 3-го тура Лиги чемпионов начнется в Испании 4 ноября в 22:00

  • 04.11.2020 20:45
  • 7952 просмотра
  • 34 комментария
Барселона – Динамо. Кто сыграет левого защитника? Луческу назвал состав
© УЕФА

Сегодня, 4 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка – в 22:00.

Стали известны стартовые составы.

Карлос Де Пена остался в запасе, а слева в обороне игру начнет Артем Шабанов. 

«Барселона»: Тер Штеген – Дест, Пике, Де Йонг, Альба – Бускетс, Пьянич – Педри, Месси, Фати – Гризманн.

Запас: Нето, Пенья, Аленья, Бретвейт, Дембеле, Рикард Пуч, Лангле, Тришкан, Серхи Роберто, Фирпо.

«Динамо»: Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов – Андриевский, Шепелев, Буяльский – Цыганков, Родригеш, Супряга.

Запас: Игнатенко, Моргун, Вербич, Де Пена, Леднев, Клейтон, Русин, Сирота.

 

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Источник — УЕФА

(16 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.11.2020 21:29
    0
    Шныриботы динамовские когда увидели состав Барселоны наверно сразу на ссали в штаны ещё до матча
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 04.11.2020 21:28
    0
    Удачи ребят
    Главное показать игру , а остальное мы поймём
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 04.11.2020 21:24
    -1
    ZAKARPATFAN, 04.11.2020 21:18
    Ну что повторит Динамо легендарное Мадридское чудо Шахтера или нет?
    Головне щрб легендарне німецьке чудо шахтаря не повторило..
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.11.2020 21:24
    -1
    Я надеюсь Мистер знает что делает, Шабанов в центре так себе играл, а на месте ЛЗ я йух его знает что оно получится
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 04.11.2020 21:23
    0
    Кто-то сомневался, что Месси не будет в составе команды?
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 04.11.2020 21:20
    +1
    ZAKARPATFAN, 04.11.2020 21:18
    Ну что повторит Динамо легендарное Мадридское чудо Шахтера или нет?
    Конечно,даже Нещерет забьёт
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 21:19
    0
    ZAKARPATFAN, 04.11.2020 21:18
    Ну что повторит Динамо легендарное Мадридское чудо Шахтера или нет?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.11.2020 21:18
    -2
    Ну что повторит Динамо легендарное Мадридское чудо Шахтера или нет?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 04.11.2020 21:17
    -3
    Луческу вірить в Супрягу як в бога. Може таки прорве?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 04.11.2020 21:13
    -1
    PorastroitKiev, 04.11.2020 21:08
    А что Попов и Супряга уже не молодые?
    Ребятам по 20...первый реальный сезон на высшем уровне
    Ну да.. хотя тот же Супряга уже в ЛЧ бледного ловил, так что его можно вычеркнуть))
    А если сравнивать с тем же Нещеретом, то они уже все опытные волки))
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 04.11.2020 21:12
    0
    Alex86 1, 04.11.2020 21:08
    Ну как обогнали, все кто впереди в принципе из одной категории +/- возраст, а вот контраст большой с теми кто с др конца списка
    Так впереди один клуб всего, я считаю это здорово, что наши клубы хоть в чем то первые))
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 21:12
    -3
    PorastroitKiev, 04.11.2020 21:10
    Та не...
    Это мы все вчера поржали...
    Достаточно смешить
    Та вы вчера, а мы над вами ржём в Еврокубках уже не один год подряд + с кем вы обычно играете и вылетаете, с ноунеймами.
    Ссылка
    PorastroitKiev
    online
      PorastroitKiev, 04.11.2020 21:10
    +2
    FACE_CONTROL, 04.11.2020 21:04
    Их уровень это венгры, хотя нет, даже венгры сильнее.
    Та не...
    Это мы все вчера поржали...
    Достаточно смешить
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.11.2020 21:08
    0
    AdvocatusDei, 04.11.2020 21:06
    Ого, мы даже Аякс обогнали, круто!
    Ну как обогнали, все кто впереди в принципе из одной категории +/- возраст, а вот контраст большой с теми кто с др конца списка
    Ссылка
    PorastroitKiev
    online
      PorastroitKiev, 04.11.2020 21:08
    -2
    AdvocatusDei, 04.11.2020 21:02
    А кто из молодых!? Нещерет и Забарный!?
    А что Попов и Супряга уже не молодые?
    Ребятам по 20...первый реальный сезон на высшем уровне
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 21:07
    0
    Александр Федько, 04.11.2020 20:59
    Ваша молодежь это 9 бразильцев в основе?)))
    Ну у нас хотя бы есть украинцы в составе и не один, а вот скажи это другим топовым клубам, где бывает нет и одного их нации.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 04.11.2020 21:06
    +1
    Alex86 1, 04.11.2020 21:05
    Рейтинг команд ЛЧ по среднему возрасту игроков в первых турах ЛЧ:
    1. «Шахтер» – 23,2 года
    2. «Динамо» – 24,4
    3. «Аякс» – 24,4
    ...
    30. «Интер» – 28,2
    31. «Истанбул» – 29,2
    32. «Олимпиакос» – 29,3
    Ого, мы даже Аякс обогнали, круто!
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.11.2020 21:05
    0
    AdvocatusDei, 04.11.2020 21:02
    А кто из молодых!? Нещерет и Забарный!?
    Рейтинг команд ЛЧ по среднему возрасту игроков в первых турах ЛЧ:
    1. «Шахтер» – 23,2 года
    2. «Динамо» – 24,4
    3. «Аякс» – 24,4
    ...
    30. «Интер» – 28,2
    31. «Истанбул» – 29,2
    32. «Олимпиакос» – 29,3
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 04.11.2020 21:05
    +1
    alefteev77, 04.11.2020 21:03
    Вербич, Леднев, Де Пена, Русин - на замене. Не все так плохо у Динамо К, если такие игроки сидят на лавке запасных.
    Та да.. по крайней мере нам эти фамилии известнее скамейки запасных Барселоны
    Ссылка
    kirya178
      kirya178, 04.11.2020 21:04
    0
    Зачем Шабанова ставить у человека нет скорости, в современном футболе скорость это 50 процентов успеха игрока, закончился тот футбол когда ты просто стоишь на месте и пасы отдаешь, время Рыкуна прошло
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 04.11.2020 20:59
    +6
    FACE_CONTROL, 04.11.2020 20:57
    Та да, вот только наша молодёжь Реал на их поле вздёрнула. Автобусники такие автобусники.
    Ваша молодежь это 9 бразильцев в основе?)))
    Ссылка
    PorastroitKiev
    online
      PorastroitKiev, 04.11.2020 21:10
    +2
    FACE_CONTROL, 04.11.2020 21:04
    Их уровень это венгры, хотя нет, даже венгры сильнее.
    Та не...
    Это мы все вчера поржали...
    Достаточно смешить
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 04.11.2020 21:02
    +2
    FACE_CONTROL, 04.11.2020 20:57
    Та да, вот только наша молодёжь Реал на их поле вздёрнула. Автобусники такие автобусники.
    Ещё не остыл вчерашний позор их молодёжи, а они уже гадят. Кроты что тут сказать
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 04.11.2020 21:20
    +1
    ZAKARPATFAN, 04.11.2020 21:18
    Ну что повторит Динамо легендарное Мадридское чудо Шахтера или нет?
    Конечно,даже Нещерет забьёт
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 04.11.2020 21:06
    +1
    Alex86 1, 04.11.2020 21:05
    Рейтинг команд ЛЧ по среднему возрасту игроков в первых турах ЛЧ:
    1. «Шахтер» – 23,2 года
    2. «Динамо» – 24,4
    3. «Аякс» – 24,4
    ...
    30. «Интер» – 28,2
    31. «Истанбул» – 29,2
    32. «Олимпиакос» – 29,3
    Ого, мы даже Аякс обогнали, круто!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 04.11.2020 21:05
    +1
    alefteev77, 04.11.2020 21:03
    Вербич, Леднев, Де Пена, Русин - на замене. Не все так плохо у Динамо К, если такие игроки сидят на лавке запасных.
    Та да.. по крайней мере нам эти фамилии известнее скамейки запасных Барселоны
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.11.2020 21:29
    0
    Шныриботы динамовские когда увидели состав Барселоны наверно сразу на ссали в штаны ещё до матча
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 04.11.2020 21:28
    0
    Удачи ребят
    Главное показать игру , а остальное мы поймём
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 04.11.2020 21:23
    0
    Кто-то сомневался, что Месси не будет в составе команды?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 21:19
    0
    ZAKARPATFAN, 04.11.2020 21:18
    Ну что повторит Динамо легендарное Мадридское чудо Шахтера или нет?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 04.11.2020 21:12
    0
    Alex86 1, 04.11.2020 21:08
    Ну как обогнали, все кто впереди в принципе из одной категории +/- возраст, а вот контраст большой с теми кто с др конца списка
    Так впереди один клуб всего, я считаю это здорово, что наши клубы хоть в чем то первые))
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.11.2020 21:08
    0
    AdvocatusDei, 04.11.2020 21:06
    Ого, мы даже Аякс обогнали, круто!
    Ну как обогнали, все кто впереди в принципе из одной категории +/- возраст, а вот контраст большой с теми кто с др конца списка
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 21:07
    0
    Александр Федько, 04.11.2020 20:59
    Ваша молодежь это 9 бразильцев в основе?)))
    Ну у нас хотя бы есть украинцы в составе и не один, а вот скажи это другим топовым клубам, где бывает нет и одного их нации.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.11.2020 21:05
    0
    AdvocatusDei, 04.11.2020 21:02
    А кто из молодых!? Нещерет и Забарный!?
    Рейтинг команд ЛЧ по среднему возрасту игроков в первых турах ЛЧ:
    1. «Шахтер» – 23,2 года
    2. «Динамо» – 24,4
    3. «Аякс» – 24,4
    ...
    30. «Интер» – 28,2
    31. «Истанбул» – 29,2
    32. «Олимпиакос» – 29,3
    Ссылка
    kirya178
      kirya178, 04.11.2020 21:04
    0
    Зачем Шабанова ставить у человека нет скорости, в современном футболе скорость это 50 процентов успеха игрока, закончился тот футбол когда ты просто стоишь на месте и пасы отдаешь, время Рыкуна прошло
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.11.2020 20:55
    0
    Шабанов , но он такой медленный ...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 04.11.2020 20:53
    0
    Шанс для молодых. Покажут что-то, молодцы. Не покажут, никто не осудит. Ну никто кроме пропускающих по 6 мячей вагонеточников.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 04.11.2020 20:51
    0
    Сегодня все защитники контратакуещего плана.
    Ссылка
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