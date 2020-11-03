Много голов, но мало эмоций. Коронавирусный футбол – нечто особенно сложное

В воскресенье, 1 ноября, стало известно, что Министерство здравоохранения Украины запретило «Шахтеру» провести матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах в присутствии зрителей. Трибуны НСК «Олимпийский» будут пусты, а команде Луиша Каштру вновь придется искать внутренние резервы, чтобы все девяносто минут сохранять должный уровень моральной и эмоциональной настроенности.

Критиковать такое решение МОЗ не стоит, ведь мир в целом, и Северное полушарие в частности, стоят на пороге безумной взрывной волны по заболеваемости COVID-19, что уже начала ощущать на себе и Украина, где антирекорды, увы, обновляются от недели к неделе…

Другое дело, что сам по себе «коронавирусный футбол» представляет собой явление особенно сложное для однозначного восприятия. С одной стороны, все болельщики были безумно рады, когда весной после длительного локдауна большинство национальных лиг, а за ними и еврокубки, постепенно вернулись, начав радовать фанатов, заскучавших за просмотрами ретро-поединков, актуальными матчами и результатами. В какой-то момент это однозначно подарило новую дозу адреналина и эмоций, за что все мы и любим футбол.

С другой стороны, матчи без зрителей затянулись. Например, в Англии уже в этом сезоне в рамках одной игровой недели Премьер-лиги случилось сразу два совершенно сенсационных события – в четвертом туре с разгромным счетом синхронно проиграли «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Красные дьяволы» на «Олд Траффорд» сгорели 1:6 «Тоттенхэму», а «красные» на выезде были нещадно биты «Астон Виллой» - 2:7.



Твиттер Астон Виллы

В Германии «Бавария», которая учинила феерический погром «Барселоне» (8:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов-2019/20, начала новый сезон также с грандиозной по счету победы над «Шальке» - 8:0. А уже во втором туре мюнхенцы оказались на выезде биты «Хоффенхаймом» - 1:4…

Кому-то такие результаты, безусловно, принесли немало эстетического наслаждения. Еще бы, много голов – это всегда праздник и большое развлечение, однако, если попытаться заглянуть за кулисы, то становится очевидным, что ситуация далеко не столь однозначна. К примеру, трудно себе представить, что даже нынешний в определенной степени кризисный «Манчестер Юнайтед» на своем поле при 70 с лишним тысячах верных болельщиков позволил бы «Тоттенхэму» отправить в свои ворота сразу шесть мячей, сумев ответить только одним… Или вы действительно верите, что «Ливерпуль» пропустил бы семь голов от «Астон Виллы» на выезде, если бы на трибунах присутствовали хотя бы пару тысяч гостевых болельщиков, неистово поющих легендарную «You’ll Never Walk Alone»?

Это сложно понять тем, кто привык к другому футболу, но нынешняя игра в условиях пандемии коронавируса выглядит именно так: в ней много голов, десятки ошибок в защите, часто крупный счет на табло, но невероятно мало эмоций. По сути, многие матчи по атмосфере ничем не отличаются от того, что каждый из нас может увидеть в своем дворе в воскресенье, когда там собираются мальчишки, азартно пинающие мяч, но не претендующие на большой зрительский интерес извне.

В последние пару десятилетий элитный европейский футбол сделал серьезный шаг вперед с точки зрения тактической ориентированности. Кто-то говорит, что слабых команд не осталось, но на самом деле с каждым днем становится все меньше и меньше футбольных коллективов в Европе, которые предпочитают играть исключительно сердцем, забывая про острый ум и необходимость соблюдения четких инструкций тренера.

Но нынешние результаты фактически убивают то, что строилось ранее. Алогичные погромы в совокупности с чрезвычайно напряженными графиками матчей, а также необходимостью топ-игроков вроде Криштиану Роналду отправляться на самоизоляцию – это суровая реальность нынешнего периода. Кто-то приспосабливается к ней лучше (пример «Шахтера», блестяще одолевшего «Реал» в Мадриде командой, средний возраст которой едва превышал 23 года), кто-то – хуже, но из-за отсутствия болельщиков на трибунах концентрация футболистов на поле стремительно катится вниз.



ФК Шахтер

Все происходящее ныне зачастую похоже на чистый сюрреализм. Представьте, что вы – лучший центральный защитник в мире, выходите на матч, в котором на кону стоит очень многое и вам нужно акцентировать внимание на оппоненте, являющимся лучшим нападающим в мире, но параллельно на «бровке» откуда-то появился собачник, пытающийся сдержать своего любимца, желающего наброситься на вас и вцепиться вам в ногу. В итоге вместо своих прямых обязанностей в привычной атмосфере, ваше внимание рассеивается, что приводит к проблемам: падению уровня игры, ошибкам и множеству пропущенных командой голов… Подобное слабо напоминает уровень элитарного футбола, где множество экспертов привыкло судачить об интересных тактических изысках тренеров, смелых кадровых решениях или ярких эмоциональных перевоплощениях команд.

Сейчас все гораздо проще и сложнее одновременно. Конечно, та же АПЛ ныне находится на очень высоком уровне в плане забитых голов. В среднем за матч в этом чемпионате забивается по 3,3 мяча, что является 33-м показателем в 132-летней истории турнира, и самой высокой цифрой за последние 56 лет! Нетрудно себе представить, что в концовке сезона показатель результативности увеличится еще больше, потому как команды будут уставать, терять ключевых исполнителей, делая ставку на вчерашних резервистов и неоперившихся «птенцов» академий.

Хуже всего, что болельщики постепенно начинают привыкать к происходящему. Скажем, если 19-летний Трубин в воротах «Шахтера» на матч против «Реала» еще хоть немного будоражил умы фанатов, то спустя пару недель появление 18-летнего Нещерета за «Динамо» против «Барселоны» из-за заболевших коронавирусом Бущана и Бойко, будет смотреться в глазах широкой общественности уже весьма спокойно и прогнозировано.

Да, «коронавирусный футбол» может быть зрелищным и ярким, но пока, к счастью, он видится лишь временным продуктом, таким себе мокбастером, который широкая публика вынуждена смотреть, пока в свет не вышел настоящий блокбастер, где вновь не будет условностей и компромиссов, а на поле окажутся не те, у кого есть справка с негативным тестом, а те, кто действительно лучше умеет играть в футбол. Мы все заждались этого момента, но чтобы он настал миру предстоит выиграть битву у COVID-19. Только так, и здесь не может быть компромиссов.