Матч Шахтер — Боруссия М пройдет без зрителей

МОЗ Украины принял такое решение в связи с пандемией коронавируса

  • 01.11.2020 14:42
  • 1996 просмотров
  • 23 комментария
Матч Шахтер — Боруссия М пройдет без зрителей
© ФК Шахтер Донецк

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Боруссия» Менхенгладбах, который состоится во вторник, 3-го ноября, пройдет без зрителей.

Об этом сообщил вице-президент донецкого клуба Борис Колесников, сославшись на соответствующее распоряжение МОЗ в связи с пандемией коронавируса.

Поединок «Шахтер» — «Боруссия» Менхенгладбах пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».

«Шахтер» вернет болельщикам деньги, потраченные на покупку билетов.

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(7 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 15:53
    0
    AdvocatusDei, 01.11.2020 15:41
    Да пофиг, 10 тысяч на 70-ти тысячному стадионе это ничто... и как бы вам вообще 24 ноября не играть на нейтральном поле.. с нашей то ситуацией пандемической
    Да пофиг где делать Барсу
    Ссылка
    heImsman
    online
      heImsman, 01.11.2020 15:48
    0
    Valera35, 01.11.2020 15:44
    Как жаль чудовирус не передается по интернету, поменьше б всяких Стёп тут сопли свои размазывало. Здравомыслящие живут своей жизнью, а не указывают другим как жить.
    Ты вируса не боишься?
    Ссылка
    heImsman
    online
      heImsman, 01.11.2020 15:46
    -1
    Не понравилась поддержка в матче против Интера?
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 01.11.2020 15:44
    -1
    S t e p a n , 01.11.2020 15:33
    Валера, мы твоё мнение уже услышали, хватит эту фигню повторять на каждом углу. Слава Богу что здравомыслящих людей всё таки больше, это обнадёживает, а Валера может гулять лесом
    Как жаль чудовирус не передается по интернету, поменьше б всяких Стёп тут сопли свои размазывало. Здравомыслящие живут своей жизнью, а не указывают другим как жить.
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 01.11.2020 15:43
    +1
    S t e p a n , 01.11.2020 15:05
    Молодцы. Хватило ума принять правильное решение. Какие сейчас могут быть зрители? В Украине каждый день новые антирекорды по заболеваниям. Здоровье и жизнь людей должно выходить на первый план, а футбол это всё второстепенно...
    Ти дибіл
    Ссылка
    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 01.11.2020 15:42
    0
    Сан Саныч, 01.11.2020 15:07
    Дома победа,ничья на выезде
    Хотя бы так)
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 15:41
    0
    Trasher311987, 01.11.2020 14:47
    Вот это вони будет если Динамо сыграет с барсой со зрителями
    Да пофиг, 10 тысяч на 70-ти тысячному стадионе это ничто... и как бы вам вообще 24 ноября не играть на нейтральном поле.. с нашей то ситуацией пандемической
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 15:39
    0
    Ну логично!
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 01.11.2020 15:33
    0
    Valera35, 01.11.2020 15:27
    ГУЛАГ 2.0 сюда не ходи туда не ходи. Ипохондрики должны замуроваться и не мешать нормальным людям нормально жить
    Валера, мы твоё мнение уже услышали, хватит эту фигню повторять на каждом углу. Слава Богу что здравомыслящих людей всё таки больше, это обнадёживает, а Валера может гулять лесом
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 01.11.2020 15:27
    -3
    ГУЛАГ 2.0 сюда не ходи туда не ходи. Ипохондрики должны замуроваться и не мешать нормальным людям нормально жить
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.11.2020 15:18
    -2
    Жаль ,ну мы Шахтёр всегда с тобой ты чувствуешь нашу поддержку!!
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 01.11.2020 15:09
    -1
    Последние новости. Официально. Оставшиеся матчи Лиги чемпионов в Киеве пройдут без зрителей
    Без зрителей пройдут такие матчи:
    3 ноября "Шахтер" – "Боруссия" М
    1 декабря "Шахтер" – "Реал"
    ️24 ноября "Динамо" – "Барселона"
    ️8 декабря "Динамо" – "Ференцварош"
    Напомним, что ранее на матчи "Динамо" против "Ювентуса" и "Шахтера" с "Интером" пускали до 30 процентов от вместительности трибун "Олимпийского". А матчи чемпионата Украины проходят в столице при пустых трибунах с самого начала сезона.
    Отметим, что сегодня в Украине зафиксировано 7959 новых случаев заражения коронавирусом. В Киеве на сегодняшний день 38 238 позитивных случаев
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 01.11.2020 15:07
    0
    Дома победа,ничья на выезде
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 01.11.2020 15:07
    0
    mayakovskiy2, 01.11.2020 14:51
    Очень обидно. Это главный матч осени( Посмотрим что будет со зрителями на Барсу.
    И на Барсу тоже зрителей не пустят.
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 01.11.2020 15:05
    -2
    Молодцы. Хватило ума принять правильное решение. Какие сейчас могут быть зрители? В Украине каждый день новые антирекорды по заболеваниям. Здоровье и жизнь людей должно выходить на первый план, а футбол это всё второстепенно...
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 15:02
    0
    Сергей 1, 01.11.2020 14:56
    Какая вонь? Не нравится, пусть в Маххевке играют убогие.
    Это ты из Перемышля пишешь?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 01.11.2020 15:01
    0
    Конечно жаль что без зрителей, это да. Но господа подземные прошу не спешить с выходом в окно, хотя-бы до 9го тура чемпионата, успеете
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 01.11.2020 14:56
    -2
    Trasher311987, 01.11.2020 14:47
    Вот это вони будет если Динамо сыграет с барсой со зрителями
    Какая вонь? Не нравится, пусть в Маххевке играют убогие.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 14:54
    -3
    Trasher311987, 01.11.2020 14:47
    Вот это вони будет если Динамо сыграет с барсой со зрителями
    «Олимпийский» входил в государственный концерн «Спортивные арены Украины». Генеральным директором НСК «Олимпийский» является Груздев Валентин Николаевич.
    Концерн будет вонять из-за непроданых билетов?
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 01.11.2020 14:51
    0
    Очень обидно. Это главный матч осени( Посмотрим что будет со зрителями на Барсу.
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 01.11.2020 15:43
    +1
    S t e p a n , 01.11.2020 15:05
    Молодцы. Хватило ума принять правильное решение. Какие сейчас могут быть зрители? В Украине каждый день новые антирекорды по заболеваниям. Здоровье и жизнь людей должно выходить на первый план, а футбол это всё второстепенно...
    Ти дибіл
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 14:47
    +1
    Вот это вони будет если Динамо сыграет с барсой со зрителями
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 15:53
    0
    AdvocatusDei, 01.11.2020 15:41
    Да пофиг, 10 тысяч на 70-ти тысячному стадионе это ничто... и как бы вам вообще 24 ноября не играть на нейтральном поле.. с нашей то ситуацией пандемической
    Да пофиг где делать Барсу
    Ссылка
    heImsman
    online
      heImsman, 01.11.2020 15:48
    0
    Valera35, 01.11.2020 15:44
    Как жаль чудовирус не передается по интернету, поменьше б всяких Стёп тут сопли свои размазывало. Здравомыслящие живут своей жизнью, а не указывают другим как жить.
    Ты вируса не боишься?
    Ссылка
    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 01.11.2020 15:42
    0
    Сан Саныч, 01.11.2020 15:07
    Дома победа,ничья на выезде
    Хотя бы так)
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 15:41
    0
    Trasher311987, 01.11.2020 14:47
    Вот это вони будет если Динамо сыграет с барсой со зрителями
    Да пофиг, 10 тысяч на 70-ти тысячному стадионе это ничто... и как бы вам вообще 24 ноября не играть на нейтральном поле.. с нашей то ситуацией пандемической
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 15:39
    0
    Ну логично!
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 01.11.2020 15:33
    0
    Valera35, 01.11.2020 15:27
    ГУЛАГ 2.0 сюда не ходи туда не ходи. Ипохондрики должны замуроваться и не мешать нормальным людям нормально жить
    Валера, мы твоё мнение уже услышали, хватит эту фигню повторять на каждом углу. Слава Богу что здравомыслящих людей всё таки больше, это обнадёживает, а Валера может гулять лесом
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 01.11.2020 15:07
    0
    Дома победа,ничья на выезде
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 01.11.2020 15:07
    0
    mayakovskiy2, 01.11.2020 14:51
    Очень обидно. Это главный матч осени( Посмотрим что будет со зрителями на Барсу.
    И на Барсу тоже зрителей не пустят.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 15:02
    0
    Сергей 1, 01.11.2020 14:56
    Какая вонь? Не нравится, пусть в Маххевке играют убогие.
    Это ты из Перемышля пишешь?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 01.11.2020 15:01
    0
    Конечно жаль что без зрителей, это да. Но господа подземные прошу не спешить с выходом в окно, хотя-бы до 9го тура чемпионата, успеете
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 01.11.2020 14:51
    0
    Очень обидно. Это главный матч осени( Посмотрим что будет со зрителями на Барсу.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 14:44
    0
    Очень обидно канеш, в любом случае удачи Шахтёру, удачи лучшему клубу Украины и восточной Европы. Эти два матча многое решат.
    Ссылка
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