Матч Шахтер — Боруссия М пройдет без зрителей

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Боруссия» Менхенгладбах, который состоится во вторник, 3-го ноября, пройдет без зрителей.
Об этом сообщил вице-президент донецкого клуба Борис Колесников, сославшись на соответствующее распоряжение МОЗ в связи с пандемией коронавируса.
Поединок «Шахтер» — «Боруссия» Менхенгладбах пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».
«Шахтер» вернет болельщикам деньги, потраченные на покупку билетов.
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Без зрителей пройдут такие матчи:
3 ноября "Шахтер" – "Боруссия" М
1 декабря "Шахтер" – "Реал"
️24 ноября "Динамо" – "Барселона"
️8 декабря "Динамо" – "Ференцварош"
Напомним, что ранее на матчи "Динамо" против "Ювентуса" и "Шахтера" с "Интером" пускали до 30 процентов от вместительности трибун "Олимпийского". А матчи чемпионата Украины проходят в столице при пустых трибунах с самого начала сезона.
Отметим, что сегодня в Украине зафиксировано 7959 новых случаев заражения коронавирусом. В Киеве на сегодняшний день 38 238 позитивных случаев
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