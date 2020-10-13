ФОТО ДНЯ. Как Marca поиздевалась над фамилиями игроков сборной Украины

Авторитетное испанское издание Marca традиционно перед матчем своей национальной сборной выпустило превью с ориентировочными стартовыми составами обеих команд. Напомним, испанцы сегодня в Киеве сыграют матч Лиги наций против Украины (21:45).
По мнению испанских журналистов, в составе команды Андрея Шевченко на поле выйдут Цыников, Шарапенко, Кобаленко и Караве. В запасе украинской команды останутся Микайличенхо и Мараменко.
Украина – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
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Источник — УЕФА
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не обращай внимание на глупость,умнее будешь,хотя это касается не всех,вот такой вывод(заключение)
Коко, Мама, Шапа, Сидо, Бубу, Зузу и тд...
не обращай внимание на глупость,умнее будешь,хотя это касается не всех,вот такой вывод(заключение)
Коко, Мама, Шапа, Сидо, Бубу, Зузу и тд...
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