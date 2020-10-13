ФОТО ДНЯ. Как Marca поиздевалась над фамилиями игроков сборной Украины

Высокие стандарты журналистики от испанских коллег

  • 13.10.2020 14:30
  • 4244 просмотра
  • 16 комментариев
ФОТО ДНЯ. Как Marca поиздевалась над фамилиями игроков сборной Украины
© УАФ

Авторитетное испанское издание Marca традиционно перед матчем своей национальной сборной выпустило превью с ориентировочными стартовыми составами обеих команд. Напомним, испанцы сегодня в Киеве сыграют матч Лиги наций против Украины (21:45).
 
По мнению испанских журналистов, в составе команды Андрея Шевченко на поле выйдут Цыников, Шарапенко, Кобаленко и Караве. В запасе украинской команды останутся Микайличенхо и Мараменко.

Украина – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

 

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Источник — УЕФА

(10 голосов)

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Комментарии
    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 15:02
    0
    вывод(заключение) из всей этой ситуации
    не обращай внимание на глупость,умнее будешь,хотя это касается не всех,вот такой вывод(заключение)
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 13.10.2020 15:02
    0
    Да, Циганков тот еще циник)))
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    Олег Татаринов
    online
      Олег Татаринов, 13.10.2020 15:01
    0
    А Ярмола вообще мимо)
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    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 14:57
    +1
    главное,чтобы не писали ивановы,петровы,сидоровы!
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    dadaali177188
      dadaali177188, 13.10.2020 14:56
    0
    убойная троица - Шара-пенко, Кобаленко и Мараменко, а помогать им будет Караве......прям как Атос, Партос и Арамис с Дартаньяном
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    con clusion
    online
      con clusion, 13.10.2020 14:53
    0
    Аа Бб, 13.10.2020 14:48
    Вот когда наши футболисты будут играть в европейских топ-лигах, тогда и писать фамилии будут правильно. А пока для испанцев они ноунеймы.
    Надо брать пример с бразильцев.
    Коко, Мама, Шапа, Сидо, Бубу, Зузу и тд...
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.10.2020 14:52
    +1
    Мне кажется это непрофессионализм и раздолбайство. Не так уж сложно зайти на трансфермаркт и посмотреть как пишутся фамилии игроков. Даже если ты сам себя считаешь пупом земли. Надеюсь, погранцы испанцев сегодня промаринуют где-нибудь в Жулянах. Как они мариновали наших.
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    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 13.10.2020 14:48
    +5
    Вот когда наши футболисты будут играть в европейских топ-лигах, тогда и писать фамилии будут правильно. А пока для испанцев они ноунеймы.
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 13.10.2020 14:46
    0
    Кого-то нового довызвал Шева, а мы не знали, а Марка на шаг впереди, а ведь марка - это еще и наркотики )))
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.10.2020 14:44
    0
    Ну написали и написали.
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    con clusion
    online
      con clusion, 13.10.2020 14:42
    +1
    Как слышал, так и писал.) Бывает.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 14:41
    -3
    А что удевляться,Они могли и ФК лесоповал назвать ,Сейчас там большенство брёвен играет, Пока лучших игроков нет
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    Brian
    online
      Brian, 13.10.2020 14:40
    +6
    vsekan, 13.10.2020 14:35
    Всё время удивлялся там вот приколам от западной прессы, они настолько тупые или просто относятся к нам через призму результаов 0-4 , 1-7 ?
    Они не тупые, они просто не воспринимают нашу сборную всерьёз. Им что сб.Украины, что Армения, что Казахстан. Результаты тому подтверждение.
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    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 13.10.2020 14:39
    +3
    vsekan, 13.10.2020 14:35
    Всё время удивлялся там вот приколам от западной прессы, они настолько тупые или просто относятся к нам через призму результаов 0-4 , 1-7 ?
    наші адміни такі самі тупі бо дуже далекі від футболу,а на роботу тупара тато влаштував
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 14:36
    -6
    Цыгане испанские с ума вжилли,ну марлос и Коваленко им устроят если брёвна мешать не будут конечно
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    vsekan
    online
      vsekan, 13.10.2020 14:35
    +5
    Всё время удивлялся там вот приколам от западной прессы, они настолько тупые или просто относятся к нам через призму результаов 0-4 , 1-7 ?
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 13.10.2020 14:40
    +6
    vsekan, 13.10.2020 14:35
    Всё время удивлялся там вот приколам от западной прессы, они настолько тупые или просто относятся к нам через призму результаов 0-4 , 1-7 ?
    Они не тупые, они просто не воспринимают нашу сборную всерьёз. Им что сб.Украины, что Армения, что Казахстан. Результаты тому подтверждение.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 13.10.2020 14:48
    +5
    Вот когда наши футболисты будут играть в европейских топ-лигах, тогда и писать фамилии будут правильно. А пока для испанцев они ноунеймы.
    Ссылка
    vsekan
    online
      vsekan, 13.10.2020 14:35
    +5
    Всё время удивлялся там вот приколам от западной прессы, они настолько тупые или просто относятся к нам через призму результаов 0-4 , 1-7 ?
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 13.10.2020 14:39
    +3
    vsekan, 13.10.2020 14:35
    Всё время удивлялся там вот приколам от западной прессы, они настолько тупые или просто относятся к нам через призму результаов 0-4 , 1-7 ?
    наші адміни такі самі тупі бо дуже далекі від футболу,а на роботу тупара тато влаштував
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 14:57
    +1
    главное,чтобы не писали ивановы,петровы,сидоровы!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.10.2020 14:52
    +1
    Мне кажется это непрофессионализм и раздолбайство. Не так уж сложно зайти на трансфермаркт и посмотреть как пишутся фамилии игроков. Даже если ты сам себя считаешь пупом земли. Надеюсь, погранцы испанцев сегодня промаринуют где-нибудь в Жулянах. Как они мариновали наших.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 13.10.2020 14:42
    +1
    Как слышал, так и писал.) Бывает.
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    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 15:02
    0
    вывод(заключение) из всей этой ситуации
    не обращай внимание на глупость,умнее будешь,хотя это касается не всех,вот такой вывод(заключение)
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 13.10.2020 15:02
    0
    Да, Циганков тот еще циник)))
    Ссылка
    Олег Татаринов
    online
      Олег Татаринов, 13.10.2020 15:01
    0
    А Ярмола вообще мимо)
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 13.10.2020 14:56
    0
    убойная троица - Шара-пенко, Кобаленко и Мараменко, а помогать им будет Караве......прям как Атос, Партос и Арамис с Дартаньяном
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 13.10.2020 14:53
    0
    Аа Бб, 13.10.2020 14:48
    Вот когда наши футболисты будут играть в европейских топ-лигах, тогда и писать фамилии будут правильно. А пока для испанцев они ноунеймы.
    Надо брать пример с бразильцев.
    Коко, Мама, Шапа, Сидо, Бубу, Зузу и тд...
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 13.10.2020 14:46
    0
    Кого-то нового довызвал Шева, а мы не знали, а Марка на шаг впереди, а ведь марка - это еще и наркотики )))
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.10.2020 14:44
    0
    Ну написали и написали.
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