«Было бы очень здорово остаться в элите Лиги наций» - сказал после проигранного матча против сборной Германии главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Для того, чтобы мечта воплотилась в действительность, было бы очень неплохо для начала хотя бы не проиграть сборной Испании.

Хотя, понятное дело, эта задача – со звездочкой. Уже в первой игре, в Мадриде, была заметна огромная разница между командами. Разница не в нашу пользу, если что. Притом, что показательно, «сине-желтые» предстали тогда практически в боевом составе и в отличном расположении духа после победы над Швейцарией. Но неправильная тактика и заметно более высокий индивидуальный уровень мастерства «Рохи» предопределили итоговый разгром.

С тех пор утекло хоть и немного воды, но спесь с нашей команды сбили знатно. В то время, как сборная Испании спокойно добыла победу над Швейцарией и осталась лидером нашей группы, Украина была разгромлена в товарищеском матче в Париже, а затем уступила в третьем Лиги наций немцам. В обоих случаях наш тренерский штаб испытывал огромнейшие кадровые проблемы – из-за травм и болезней, но, в то же время, нужно обязательно отметить, что дотянуться хотя бы до ничейного результата в этих поединках подопечным Шевченко не представлялось ни малейшей возможности, так как соперник непременно оказывался на голову выше.

Правда, против сборной Германии наш тренерский штаб, едва ли не впервые за последнее время, решил не «плясать от печки», а подстроиться под оппонента. «Сине-желтые» попытались сыграть явно вторым номером, прагматично и дисциплинированно. Желаемого результата такая «жертва» все равно не принесла, однако впервые за три последних матча за игру нашей команды не было стыдно. Видится, что подобную игровую модель Шевченко возьмет на вооружение и в поединке против команды Энрике.

«Дозаявлять мы никого не будем» - это тоже фраза Андрея Николаевича после игры с Бундестим. Наш тренер четко дал понять, что новых «поступлений» от «Шахтера» в главной команде страны не будет. Поэтому придется выбирать из того, что есть. А есть не так уж и много. По всей видимости, изменения в стартовом составе нашей команды (по сравнению с игрой против подопечных Лева) будут незначительные. Предположим, что вместо Соболя на левом фланге защиты выйдет Михайличенко, а вместо провалившегося в игре с «маншафт» Ярмоленко можно попробовать Марлоса. Но главная проблема – отсутствие из-за «лишних» предупреждений лидера команды – Малиновского. Равноценно заменить в данной ситуации Руслана некем. Скорее всего, вместо полузащитника «Аталанты» в основе «сине-желтых» выйдет Шапаренко.

Кадровые проблемы у Луиса Энрике не сравнить с нашими, но они тоже есть. Из-за травм не смогут сыграть Альба, Карвахаль, Льоренте и Морено, а некоторых еще недавно привычных для «Фурии» лиц стартового состава Энрике не вызвал в лагерь сборной. Однако и в нынешнем виде сборная Испании являет собой очень серьезную боевую единицу, а с точки зрения технической сноровки запросто даст фору нашей команде. В общем, на фоне такого опытного и мастеровитого оппонента наша национальная команда будет прогнозировано считаться андердогом.

Но не это самое страшное в сложившейся ситуации. Главное для нашей команды – минимизировать количество необязательных ошибок и сыграть предельно просто, но очень строго, не теряя концентрации. Лишь в таком случае у нас будет надежда на позитивный результат. Да, будет очень непросто, но шансы есть.

Статистика личных встреч – еще одна головная боль: пять последних матчей между Украиной и Испанией неизменно заканчивались победами «Фурии Рохи».

Андрей ШЕВЧЕНКО, главный тренер сборной Украины:

- Потеря накануне матча с Испанией такого игрока, как Малиновский, очень ощутима для нас, но такая ситуация. Буду готовить команду с теми игроками, которые есть в распоряжении. Реакция уже была очень хорошей против Германии, ребята вышли с совсем другим настроением. Мы не имеем никакого преимущества против таких команд, как Германия или Испания, ведь все еще отстаем. Качество и подбор футболистов у них значительно лучше, каждый играет в топ-клубах. За счет чего мы можем попробовать с ними конкурировать? Нужно включать максимальные усилия, а может и больше, строить игру определенным образом.

Луис ЭНРИКЕ, главный тренер сборной Испании:

- С нашей стороны нет недооценки. Мы чувствуем себя, как и перед первой игрой в Мадриде. Сборная Украины – интересная команда, у которой хороший подбор игроков. Видно, что команда сохраняет верность своей игровой манере, пытается играть в интересный футбол. Думаю, мы это увидим в матче. Мы, в свою очередь, будем играть в тот футбол, который мы любим.

Ориентировочные составы:

Сборная Украины: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко, Коваленко, Цыганков, Марлос, Яремчук

Сборная Испании: де Хеа, Рамос, Навас, Гайя, П.Торрес, Бускетс, Ольмо, Мерино, Оярсабаль, Фати, Ф.Торрес.

13 октября, вторник