УКРАИНА
1:0
Испания
13.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Сенсация на Олимпийском! Украина с минимальным счетом обыграла Испанию

«Сине-желтые» впервые в истории обыграли «Фурию Роху»

  • 13.10.2020 23:34
  • 26243 просмотра
  • 315 комментариев
Сенсация на Олимпийском! Украина с минимальным счетом обыграла Испанию
© twitter.com/sefutbol

Все предматчевые расклады говорили не в пользу сборной Украины, и в успех нашей сборной верили лишь закоренелые оптимисты. Впрочем, у Испании также хватало проблем, в том числе и коронавирусных, ну и постулата о том, что мяч и поле одинаковы для всех также никто не отменял. Наши футболисты неоднократно демонстрировали способность выходить из самых сложных ситуаций, и почему бы накануне Дня защитника Украины команде Андрея Шевченко было не порадовать своих почитателей?

Дебют поединка прошел по вполне прогнозируемому сценарию: гости приступили к перекатыванию мяча, неторопливо пытаясь прорваться к воротам флангами. Обострения возникали преимущественно после ускорений на правом крае Траоре. В одном из эпизодов Соболь явно не успел за оппонентом, но фол был все же меньшим «злом», чем, например, перспективный прострел в штрафную.

Любопытно, но именно этот момент получился стартовым «плацдармом» для видоизменения течения игры. Украинцы резко прибавили в скорости, выдав очень неплохую пятиминутку. Динамичные перемещения позволили организовывать свободные зоны, что становилось предпосылками для хороших контратак. Самую малость не хватало коллективу Андрея Шевченко, чтобы довести выпады до опасных моментов, но футбол теперь стал выглядеть куда интереснее.

Правда, надолго украинцев не хватило – перемещение вектора действий в сторону атаки явно ослабило редуты, чем Испания воспользовалась молниеносно. Гости выдали мощнейший отрезок, создав ряд шикарных возможностей. Хесус Навас набросил на Родриго, и тот головой пробил под перекладину – Бущан выручил! Тут же теперь уже несогласованность всей линии обороны привела к удару Фати – Бущан! После подачи углового и продления на дальнюю каким-то чудом головой до мяча не достал Пау Торрес. Ну и отличным ударом со штрафного Бущана проверил Рамос – голкипер снова был на высоте.

В буквальном смысле отбились украинцы, ну и прыть испанцев чуть поубавилась. Да, преимущество все также не оставляло сомнений, но особой паники в обороне хозяев теперь не было. Разве что, волнительно было за все тот же левый фланг, где Соболь никак не мог совладать с неугомонным Траоре. В остальном, испанцы создавали лишь полумоменты, а вот украинцы в одной из редких контратак едва не заработали пенальти. Зубков где-то даже нагловатым финтом ушел от Хесуса Наваса, снова попытался обыграть соперника в штрафной, и, как показалось, получил по ногам – арбитр был рядом, жестом показав футболисту «Ференцвароша» подниматься.

«Нули» первого тайма оставляли прекрасные надежды на вторую половину: минимальные корректировки в игре позволяли рассчитывать на то, что Украина и дальше сможет достойно противостоять именитым оппонентам. Бесстрашно начали второй тайм украинцы, с еще большей регулярностью проводя контратаки. Великолепный выпад правым краем удался команде Андрея Шевченко: изящный пас пяткой Шапаренко, передача в штрафную Ярмоленко и неудачная попытка завершения Зубкова. Арбитр в этом эпизоде зафиксировал положение «вне игры», хотя момент был очень неоднозначным. А что же испанцы? Редкие обострения «для статистики» нисколько не пугали украинцев, явно нащупавших возможности сломить соперников.

Глядя на происходящее, Луис Энрике сделал двойную замену (в перерыве у испанцев произошла еще одна «рокировка) – тренер гостей был явно неудовлетворен действиями коллектива. Отсутствие конструктива в атаке вынудило прибегать к дальним ударам, и Родри таким «выстрелом» едва не достиг успеха – рядом со штангой! Постепенно гости снова все чаще стали появляться у ворот украинцев, но как раз в такой ситуации украинская «пружина» разжалась, больно ударив Испанию. Бущан длинной передачей ввел мяч в игру, и после классной передачи Ярмоленко с правого края, как заправский форвард сыграл вышедший на замену Цыганков. Не входя в штрафную, динамовец прицельно пробил в ближний угол – 1:0!

Играть оставалось полновесные четверть часа, за которые испанцы показали скорее навал – хозяева поля, а теперь уже и положения, уверенно разрушали все потуги гостей, ведя матч к победе. Четыре компенсированные минуты тоже не принесли Испании ничего хорошего – финальный свисток возвестил о сенсационном успехе национальной сборной Украины! Статистика выглядит удручающе? На табло остается только результат, а в памяти и сердцах болельщиков – самоотверженность и настоящий коллективизм КОМАНДЫ, которую построил Андрей Николаевич Шевченко.

Лига наций. Группа А4. 4-й тур.

Украина – Испания – 1:0

Виктор Цыганков (76)

Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Евгений Макаренко, Сергей Сидорчук (Виктор Коваленко, 60), Андрей Ярмоленко, Александр Зубков (Виктор Цыганков, 65), Роман Яремчук

Запас: Никита Шевченко, Дмитрий Ризнык, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Игорь Пластун, Виктор Цыганков, Роман Безус, Игорь Харатин, Ромеро Марлос, Владимир Шепелев

Испания: Давид де Хеа, Пау Торрес, Серхио Рамос, Хесус Навас, Серхио Регилон, Серхио Каналес (Даниэль Ольмо, 73), Родриго Эрнандес, Микель Мерино (Даниель Себальос, 46), Родриго (Миккель Оярсабаль, 58), Адама Траоре, Ансу Фати (Ферран Торрес, 58)

Запас: Кепа Аррисабалага, Унай Симон, Эрик Гарсия, Хосе Луис Гайя, Серхи Роберто, Серхио Бускетс,  Хосе Кампанья

Арбитр: Павел Гиль (Польша)

НСК «Олимпийский» (Киев)

УКРАИНА - ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Артем Цыганенко, Sport.ua

(87 голосов)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 14.10.2020 00:15
    0
    Нда, даже сейчас умудрились устроить в комментах сра4.
    Ссылка
    Олег Йонка
      Олег Йонка, 14.10.2020 00:14
    0
    Циніков, Шарапенко, Караве, Міхайліченхо, Кобаленко, Мараменко Шепелієв і компанія наказали фурію))
    Ссылка
    Phoenyx86
      Phoenyx86, 14.10.2020 00:14
    0
    Еvg Boyko, 14.10.2020 00:06
    долбоёб, а какой прогноз надо было давать после трёх поражений подряд и 13ти пропущенных мячей? если ты тупенький, не надо это показывать.
    Во-первых долбо.е.б ты! Во вторых ты долго.е.б! Ну и в-третьих ты ДОЛБО.Е.Б. Я прогноз не делал, я верил в нашу сборную! А тем более без таких дятлов как шлактеровские мудаки уехавшие на самоизоляции типа заболели. А на лч выйдут здоровыми. А вот тебе и таким как ты (тимофеюк, макс7777 и т.д. и т.п.) желаю захлебнуться желчью!
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 14.10.2020 00:14
    +1
    Как обычно некоторые болелы ШД пишут о: супер везение, и вообще это товарняк
    А потом удивляются почему ШД то со Львова, то с Харькова выгоняют
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 00:13
    -1
    Ya H, 14.10.2020 00:12
    Гудун, иди дрочи на Четвёртаво, лох нещасный.
    Сколько раз сегодня скакал?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.10.2020 00:13
    +2
    Бущан сьогодні просто монстр. Циганков в гольовому моменті зіграв вище всяких похвал.Ярмоленко перший тайм-відверто ніяк, в другому зібрався і подеколи був сзожий на самого себе. Пас на Циганкова віддав відмінно.
    Сенсацією сьогоднішню перемогу я би не назвав.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.10.2020 00:13
    0
    Lion, 14.10.2020 00:09
    В Шахтера одна продажа была больше ваших двух вместе взятых!!!
    Я тебе уже писал об этом!
    Пылеголовый, ты прибыль считай. И уровень чемпов куда продавали. Бундеслига и Китай. Вы лидера в Китай продали И за последние 4,5 года ни одной сделки больше 12 лямов
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 14.10.2020 00:13
    0
    ZAKARPATFAN, 14.10.2020 00:07
    Матч не дивився, бо не мав змоги, але судячи з текстової трансляції, то фортуна нам сьогодні дуже допомогла. Якби не вона то знову могли б повторити щось на кшталт матчу з французами!
    Шановний, звідки ти? Тобто, маю на увазі, з якого регіону України?
    Чому запитую? А тому що цей твій комент, - точнісінький АНАЛОГ нещодавнього, тільки той був поданий на органі спілкування московитів.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 14.10.2020 00:13
    0
    Lucky Lucky, 14.10.2020 00:09
    Ярмоленко отпахал и несколько раз здорово выручил сзади, чего Марлос 100% бы не сделал.
    Ярмоленко уже сдох минуте на 60й, и почти не помогал. Я вообще думал, что Циганков выйдет именно вместо него.
    Это не в критику Андрею, просто такова реальность, что его не хватает на всю игру. Тем более если она 3 с не маленькой интенсивностью.
    А свежий Марлос вполне мог поубегать от уставшей обороны испанцев
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 14.10.2020 00:13
    0
    Lucky Lucky, 14.10.2020 00:09
    Ярмоленко отпахал и несколько раз здорово выручил сзади, чего Марлос 100% бы не сделал.
    Ярмоленко уже сдох минуте на 60й, и почти не помогал. Я вообще думал, что Циганков выйдет именно вместо него.
    Это не в критику Андрею, просто такова реальность, что его не хватает на всю игру. Тем более если она 3 с не маленькой интенсивностью.
    А свежий Марлос вполне мог поубегать от уставшей обороны испанцев
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 14.10.2020 00:13
    0
    Lion, 14.10.2020 00:10
    ЧЕ не завтра, протрезвей потом пиши
    ну так ведь дерьмом запасайся
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 14.10.2020 00:13
    0
    J0e777, 14.10.2020 00:08
    Потому что они сами в шоке. ГеббельсТВ и его пропагандисты не были готовы к такому счёту
    Там зараз на колінах сценарій програми переписують
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 14.10.2020 00:13
    -1
    J0e777, 14.10.2020 00:08
    Потому что они сами в шоке. ГеббельсТВ и его пропагандисты не были готовы к такому счёту
    Там зараз на колінах сценарій програми переписують
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 14.10.2020 00:12
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 00:12
    Скакун, а вас их нет, у вас нечто другое.
    Гудун, иди дрочи на Четвёртаво, лох нещасный.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 00:12
    -8
    Ya H, 14.10.2020 00:11
    Ну что ты, баран сцаный, сосануло динамовского х..я?
    Скакун, а вас их нет, у вас нечто другое.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 14.10.2020 00:12
    -2
    Frank Piter, 14.10.2020 00:09
    Пылеголовый, какой товарняк? О чем ты? Иди похмелись с горя.
    Главные игры сборной будут в следующем году ЧЕ
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 14.10.2020 00:11
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 14.10.2020 00:09
    Ну и?А почему Цыганков,Шепелев, Морозюк,Сидорчук,Ярмоленко, Беседин ничего не исправили раз вы такие крутые? Зачем вступать в грызню после успеха? Да и вообще давайте дождемся окончания группы чтобы решать сколько у нас поводов для радости.
    а чего же ты ничего не говоришь о самосвале дерьма вылетого на сборную твоими друзьями,совесть не позволяет?
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 14.10.2020 00:11
    +2
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 00:10
    Так и есть, ничего особенного не было, в любом случае победа всегда хорошо, а Цыганкова нужно продавать из позорного болота кипрского.
    Ахаха, ну ты и мразь )))
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 14.10.2020 00:11
    +5
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 00:05
    Кто не скачет тот Москаль, верно, прыгун?
    Ну что ты, баран сцаный, сосануло динамовского х..я?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.10.2020 00:11
    +1
    ZAKARPATFAN, 14.10.2020 00:07
    Матч не дивився, бо не мав змоги, але судячи з текстової трансляції, то фортуна нам сьогодні дуже допомогла. Якби не вона то знову могли б повторити щось на кшталт матчу з французами!
    Ты там люстру рогами не цепляет дома?
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 13.10.2020 23:37
    +42
    Тут много слов не нужно! С победой братья! Шева разобрал Испанию после первого матча! Так этим мдюкам за «левые» фамилии в своих газетах! Пусть учат украинские!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 13.10.2020 23:36
    +41
    Вы вообще понимаете что мы сделали? Мы 2-3 составом обыграли основную Испанию. Ребята просто космос
    Ссылка
    Rzechpospolita
      Rzechpospolita, 13.10.2020 23:36
    +40
    Мужики!!! Браво Шева! Браво футболистам! Слава Украине!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 13.10.2020 23:36
    +37
    Закалка характера. Браво
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 13.10.2020 23:36
    +36
    Фантастика, вторым-третьим составом обыграть Испанию! Спасибо вам ребята
    Ссылка
    cooperchack
      cooperchack, 13.10.2020 23:36
    +30
    Поздравляю!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 13.10.2020 23:37
    +29
    Теперь можете улыбнуться, Сынки)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.10.2020 23:37
    +28
    Давид победил Голиафа!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.10.2020 23:36
    +28
    Сало сильнее хамона. Вкуснее
    Браво моя страна
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 13.10.2020 23:41
    +27
    Все таки із Францією 7:1 пішли на користь
    А говорили навіщо цей матч
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 13.10.2020 23:41
    +26
    У нас появился новый, лучший вратарь. Браво Бущан. Браво сборная Украины!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 13.10.2020 23:37
    +24
    У Сабо, у этого старого марамазтика интервью возьмите,что он там пиздел перед матчем
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 13.10.2020 23:40
    +23
    Стадион скандировал - БУЩАН !!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 13.10.2020 23:36
    +23
    Урааа! Очень нужная победа, поздравляю всех!
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 13.10.2020 23:39
    +22
    АХРИНЕТЬ!!!! Что это было? Мужики, я в восторге от всех вас!!!! УКРАИНЦЫ - лучшие!!! Всех - с заслуженной победой!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.10.2020 23:38
    +22
    Все, шева не физрук снова, а топ?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.10.2020 23:37
    +22
    Красавцы! Тут именно результат надо было сделать.
    Ссылка
    Rzechpospolita
      Rzechpospolita, 13.10.2020 23:47
    +21
    Бущан и Забарный растут на глазах! Сынок тоже на уровне отыграл! А вообще очень рад за Шапаренка! При Михайличенко он так деграднул((( А при Лучу за два месяца вернул былую форму и ещё приумножил... Шапаренко это топарь!
    Ссылка
    Интересный Паца
      Интересный Паца, 13.10.2020 23:37
    +21
    Великая победа!!!!
    Ссылка
    Интересный Паца
      Интересный Паца, 13.10.2020 23:37
    +19
    Ураааааааа!!!!!!!! Заработало!!!!!!!!
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