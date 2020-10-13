Сенсация на Олимпийском! Украина с минимальным счетом обыграла Испанию

Все предматчевые расклады говорили не в пользу сборной Украины, и в успех нашей сборной верили лишь закоренелые оптимисты. Впрочем, у Испании также хватало проблем, в том числе и коронавирусных, ну и постулата о том, что мяч и поле одинаковы для всех также никто не отменял. Наши футболисты неоднократно демонстрировали способность выходить из самых сложных ситуаций, и почему бы накануне Дня защитника Украины команде Андрея Шевченко было не порадовать своих почитателей?

Дебют поединка прошел по вполне прогнозируемому сценарию: гости приступили к перекатыванию мяча, неторопливо пытаясь прорваться к воротам флангами. Обострения возникали преимущественно после ускорений на правом крае Траоре. В одном из эпизодов Соболь явно не успел за оппонентом, но фол был все же меньшим «злом», чем, например, перспективный прострел в штрафную.

Любопытно, но именно этот момент получился стартовым «плацдармом» для видоизменения течения игры. Украинцы резко прибавили в скорости, выдав очень неплохую пятиминутку. Динамичные перемещения позволили организовывать свободные зоны, что становилось предпосылками для хороших контратак. Самую малость не хватало коллективу Андрея Шевченко, чтобы довести выпады до опасных моментов, но футбол теперь стал выглядеть куда интереснее.

Правда, надолго украинцев не хватило – перемещение вектора действий в сторону атаки явно ослабило редуты, чем Испания воспользовалась молниеносно. Гости выдали мощнейший отрезок, создав ряд шикарных возможностей. Хесус Навас набросил на Родриго, и тот головой пробил под перекладину – Бущан выручил! Тут же теперь уже несогласованность всей линии обороны привела к удару Фати – Бущан! После подачи углового и продления на дальнюю каким-то чудом головой до мяча не достал Пау Торрес. Ну и отличным ударом со штрафного Бущана проверил Рамос – голкипер снова был на высоте.

В буквальном смысле отбились украинцы, ну и прыть испанцев чуть поубавилась. Да, преимущество все также не оставляло сомнений, но особой паники в обороне хозяев теперь не было. Разве что, волнительно было за все тот же левый фланг, где Соболь никак не мог совладать с неугомонным Траоре. В остальном, испанцы создавали лишь полумоменты, а вот украинцы в одной из редких контратак едва не заработали пенальти. Зубков где-то даже нагловатым финтом ушел от Хесуса Наваса, снова попытался обыграть соперника в штрафной, и, как показалось, получил по ногам – арбитр был рядом, жестом показав футболисту «Ференцвароша» подниматься.

«Нули» первого тайма оставляли прекрасные надежды на вторую половину: минимальные корректировки в игре позволяли рассчитывать на то, что Украина и дальше сможет достойно противостоять именитым оппонентам. Бесстрашно начали второй тайм украинцы, с еще большей регулярностью проводя контратаки. Великолепный выпад правым краем удался команде Андрея Шевченко: изящный пас пяткой Шапаренко, передача в штрафную Ярмоленко и неудачная попытка завершения Зубкова. Арбитр в этом эпизоде зафиксировал положение «вне игры», хотя момент был очень неоднозначным. А что же испанцы? Редкие обострения «для статистики» нисколько не пугали украинцев, явно нащупавших возможности сломить соперников.

Глядя на происходящее, Луис Энрике сделал двойную замену (в перерыве у испанцев произошла еще одна «рокировка) – тренер гостей был явно неудовлетворен действиями коллектива. Отсутствие конструктива в атаке вынудило прибегать к дальним ударам, и Родри таким «выстрелом» едва не достиг успеха – рядом со штангой! Постепенно гости снова все чаще стали появляться у ворот украинцев, но как раз в такой ситуации украинская «пружина» разжалась, больно ударив Испанию. Бущан длинной передачей ввел мяч в игру, и после классной передачи Ярмоленко с правого края, как заправский форвард сыграл вышедший на замену Цыганков. Не входя в штрафную, динамовец прицельно пробил в ближний угол – 1:0!

Играть оставалось полновесные четверть часа, за которые испанцы показали скорее навал – хозяева поля, а теперь уже и положения, уверенно разрушали все потуги гостей, ведя матч к победе. Четыре компенсированные минуты тоже не принесли Испании ничего хорошего – финальный свисток возвестил о сенсационном успехе национальной сборной Украины! Статистика выглядит удручающе? На табло остается только результат, а в памяти и сердцах болельщиков – самоотверженность и настоящий коллективизм КОМАНДЫ, которую построил Андрей Николаевич Шевченко.

Лига наций. Группа А4. 4-й тур.

Украина – Испания – 1:0

Виктор Цыганков (76)

Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Евгений Макаренко, Сергей Сидорчук (Виктор Коваленко, 60), Андрей Ярмоленко, Александр Зубков (Виктор Цыганков, 65), Роман Яремчук

Запас: Никита Шевченко, Дмитрий Ризнык, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Игорь Пластун, Виктор Цыганков, Роман Безус, Игорь Харатин, Ромеро Марлос, Владимир Шепелев

Испания: Давид де Хеа, Пау Торрес, Серхио Рамос, Хесус Навас, Серхио Регилон, Серхио Каналес (Даниэль Ольмо, 73), Родриго Эрнандес, Микель Мерино (Даниель Себальос, 46), Родриго (Миккель Оярсабаль, 58), Адама Траоре, Ансу Фати (Ферран Торрес, 58)

Запас: Кепа Аррисабалага, Унай Симон, Эрик Гарсия, Хосе Луис Гайя, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Хосе Кампанья

Арбитр: Павел Гиль (Польша)

НСК «Олимпийский» (Киев)

УКРАИНА - ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА