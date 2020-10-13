УКРАИНА
1:0
Испания
13.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Украина – Испания – 1:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка Лиги наций

  • 13.10.2020 21:44
  • 57335 просмотров
  • 510 комментариев
Украина – Испания – 1:0. Текстовая трансляция матча
© as.com

Лига наций. Группа А4. 4-й тур.

Украина – Испания – 1:0

Виктор Цыганков (76)

Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Евгений Макаренко, Сергей Сидорчук (Виктор Коваленко, 60), Андрей Ярмоленко, Александр Зубков (Виктор Цыганков, 65), Роман Яремчук

Запас: Никита Шевченко, Дмитрий Ризнык, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Игорь Пластун, Виктор Цыганков, Роман Безус, Игорь Харатин, Ромеро Марлос, Владимир Шепелев

Испания: Давид де Хеа, Пау Торрес, Серхио Рамос, Хесус Навас, Серхио Регилон, Серхио Каналес (Даниэль Ольмо, 73), Родриго Эрнандес, Микель Мерино (Даниель Себальос, 46), Родриго (Миккель Оярсабаль, 58), Адама Траоре, Ансу Фати (Ферран Торрес, 58)

Запас: Кепа Аррисабалага, Унай Симон, Эрик Гарсия, Хосе Луис Гайя, Серхи Роберто, Серхио Бускетс,  Хосе Кампанья

Арбитр: Павел Гиль (Польша)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Траоре нарушил правила в атаке!

93 мин. Ярмоленко нарушил правила возле штрафной испанцев.

92 мин. После навеса Наваса Рамос головой пробил несильно в руки Бущану.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты. Испанцы штурмуют нашу штрафную.

88 мин. Испанцы пытаются вырвать ничью.

86 мин. ОПАСНО! Рамос из левого угла штрафной пробил выше ворот!

85 мин. Ольмо с острого угла пробил неточно!

84 мин. Игра идет в центре поля.

82 мин. Миколенко заблокировал удар Ольмо из пределов штрафной!

81 мин. Караваев сделал неточную передачу по правому флангу на Яремчука.

79 мин. Испанцы контролируют мяч.

76 мин. ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Ярмоленко разрезной передачей вывел на ворота Цыганкова, который сразу пробил мимо вышедшего навстречу Де Хеа!

76 мин. Игра идет в центре поля.

73 мин. Замена у Испании. Вместо Каналеса на поле вышел Ольмо.

73 мин. ОПАСНО! Торрес слева ворвался в нашу штрафную и с острого угла не пробил Бущана!

71 мин. Бущан вовремя вышел из ворот и заблокировал удар Оярсабаля из левого угла штрафной!

69 мин. Траоре пробил с линии штрафной - Бущан отбил мяч перед собой, и Миколенко подстраховал голкипера!

69 мин. Острую атаки провели испанцы, и Забарный выбил мяч в аут!

67 мин. Испанцы контролируют мяч.

65 мин. Замена у сборной Украины. Вместо Зубкова на поле вышел Цыганков.

64 мин. ОПАСНО! Родри из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой!

62 мин. Зубков сделал рывок по левому флангу, но Навас в подкате выбил мяч.

60 мин. Замена у сборной Украины. Вместо Сидорчука на поле вышел Коваленко.

58 мин. Замены у Испании. Вместо Фати на поле вышел Ф.Торрес, вместо Родриге вышел Оярсабаль.

55 мин. Оффсайд у Шапаренко.

52 мин. После навеса Фати с левого фланга Родриго головой пробил намного выше ворот.

50 мин. Сидорчук сделал передачу в линию атаки на Яремчука, но форварда опередил Торрес.

48 мин. Острую атаку провели украинцы, но Зубков оказался в оффсайде.

46 мин. Замена у Испании. Вместо Мерино на поле вышел Себальос.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Рамос заблокировал прострел Яремчука с правого фланга.

44 мин. Испанцы контролируют мяч.

41 мин. Неудачная атака испанцев.

39 мин. Мерино из-за пределов штрафной низом пробил в руки Бущану.

37 мин. Испанцы контролируют мяч.

35 мин. Зубкоов упал в углу штрафной испанцев, свисток арбитра промолчал.

34 мин. УХ! После скидки партнера Каналес из правого угла штрафной пробил рядом со штангой!

31 мин. И снова Де Хеа опередил Яремчука, который старательно пытается зацепиться за мяч в атаке.

29 мин. После навеса с углового Бущан рукой выбил мяч!

27 мин. Сидорчук сделал длинную передачу к штрафной испанцев на ход Яремчуку, и в игру вынужден был вступить Де Хеа.

25 мин. После навеса с левого фланга у Миколенко удар головой сильным не получился.

24 мин. Рамос с дальней дистанции пробил выше ворот.

21 мин. Опасно! Рамос пробил на технику со штрафного метров с 27-ми, и Бущан перевел мяч на угловой!

18 мин. Испанцы почти все время владеют мячом.

16 мин. После навеса с углового Родриго опередил оппонента и головой пробил неточно!

15 мин. Снова выручает Бущан! В падении отбил мяч после удара Фати из угла штрафной!

14 мин. Игра идет в центре поля.

12 мин. ОПАСНО! После навеса с правого фланга Родриго пробил головой, и Бущан в прыжке перевел мяч на угловой!

10 мин. Сидорчук справа ворвался в штрафную Испании, но потерял мяч.

8 мин. Неудачная атака сборной Украины.

5 мин. Фати навесил со штрафного с правого фланга, и наши сумели выбить мяч.

4 мин. Испанцы полностью владеют территориальным преимуществом в стартовые минуты.

2 мин. Испанцы контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

Во вторник, 13-го октября, состоится поединок группы А4 Лиги наций, в котором сборная Украины будет принимать Испанию. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 21:45.

Наша национальная команда продолжает проверять свои возможности лучшими европейскими сборными. Результат пока можно назвать плачевным. Особенно это касается товарищеского матча с Францией, в котором подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 1:7. В противостоянии с Германией в минувший уик-енд украинцы предстали уже более сбалансированной командой, но это не сказалось на результате: 2:1 в пользу Бундестима. Теперь же «сине-желтым» предстоит сразиться с лидером группы сборной Испании, которой месяц назад украинцы проиграли со счетом 0:4. Будем надеяться, что в родных стенах сборная Украины сможет оказать достойное сопротивление грозному оппоненту.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

Сделать ставку
Сделать ставку
Зробити ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча Лиги наций между сборными Украины и Испании, который пройдет 13 октября в Киеве.
    • 4.43% (12)
      1. Крупная победа Украины
    • 6.64% (18)
      2. Минимальная победа Украины
    • 21.03% (57)
      3. Ничья
    • 27.31% (74)
      4. Минимальная победа Испании
    • 40.59% (110)
      5. Крупная победа Испании
    Результаты опроса Проголосовали — 271
    В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.10.2020 00:05
    0
    bullyUA, 13.10.2020 23:36
    Без игроков Шахтера сборная играет значительно лучше.
    С Францией говорили иначе. А ведь тоже самое могло быть и сегодня. Сколько раз повезло сегодня?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.10.2020 00:02
    0
    viktor112007, 13.10.2020 23:32
    Різниця між гішпанцями та німчурами в тому, що німчури набагато краще в атаці грають, а гішпанці краще захищаються
    А як же перший матч українців з Іспанцями, де 4:0 було? Та ні. У іспанців краща атака. Просто по логіці, колись вже мало нам пощастить,
    Ссылка
    ZaE
      ZaE, 13.10.2020 23:58
    0
    Що абізяни даунбаські, хто там кукарєкав про гравців Динамо, а хто всю гру зробив? Засохніть там...
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 13.10.2020 23:53
    +1
    Але Коваленко як завжди найгірший... Не розумію тренерів...
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 13.10.2020 23:48
    +3
    Молодий Бущан вже краще Пятова
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 13.10.2020 23:48
    0
    name_footbol, 13.10.2020 23:41
    Теперь одна беда, не проиграть Швейцарии!
    *не* програють іспанцям (одрук)
    ПРОГРАЮТЬ ІСПАНЦЯМ хотів написати.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 13.10.2020 23:47
    0
    name_footbol, 13.10.2020 23:41
    Теперь одна беда, не проиграть Швейцарии!
    Якщо сировари не програють іспанцям в наступному турі, то НАМ нічого не загрожує, т.я. зараз ми на +4 ок. від них
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 13.10.2020 23:44
    +3
    Шева раздал пиндюлец и Миколенко сыграл лучше видно стыдно, что сынком обозвал его, типа тут не родственник а начинающий в футболе, а он батя, как прокачаный
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 13.10.2020 23:42
    +6
    Ну де там даунбасят, які говорили, що без гравців Шахтаря ні гри ні результату небуде?? От тепер питання велике наприклад нахрен збірній Кривцов і факт, що Караваєв кращий на фланзі-Факті він з'їв
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 13.10.2020 23:42
    0
    lenares85, 13.10.2020 23:41
    Какой 2 состав, небыло Степаненко но его Сидорчука заменил, а Пятов, Матвиенко это привозники, одного Малиновского и Зины не было.
    Это называется ЖЕЛАНИЯ БЫТЬ ПЕРВЫМ, И СЛУЧАЙНОСТЬ!
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 13.10.2020 23:41
    +3
    Теперь одна беда, не проиграть Швейцарии!
    Ссылка
    munchausen27
    online
      munchausen27, 13.10.2020 23:41
    +7
    Таки стоило проиграть жабоедам 7-1, чтобы закалиться). Теперь можно строить на молодых пацанах команду. С победой!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 13.10.2020 23:41
    +3
    Какой 2 состав, небыло Степаненко но его Сидорчука заменил, а Пятов, Матвиенко это привозники, одного Малиновского и Зины не было.
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 13.10.2020 23:41
    +7
    Нарешті це сталось! Наші виграли в іспанців!
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 13.10.2020 23:40
    +3
    Да при чем тут игроки Динамо?????????
    При чем? Ту главное быть тем игроком, для подходящей игры!
    Шева везунчик... Я рад что все так получилось!
    Ссылка
    Poltfut
      Poltfut, 13.10.2020 23:40
    +2
    SerjMakovey, 13.10.2020 23:34
    Динамо трахнуло Испанию. Факт!
    Когда грає збірна, не треба ділити на команди. Це воля та сила всіх хлопців. Молодці!
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 13.10.2020 23:39
    +3
    Спасибоооооооооооооооооооооооо!
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 13.10.2020 23:38
    0
    sahka1981, 13.10.2020 23:37
    Всех с победой!!! И просто человеческое спасибо Жоре Бущану, отстоять на ноль с Инспанией с такими сейвами, дорогого стоит!!!
    там один класний сейв на весь матч. відстояв добре, але як на мене його перехвалюють. ну і були моменти де мяч з рук вилітав знов.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 13.10.2020 23:38
    +3
    Будьмо реалистами если б не Бущан опять бы было 5 1 не игра а муки, одно игру ещё можно посмотреть потерпеть но постоянно такое психика не выдержит
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 13.10.2020 23:38
    +5
    У К Р А Ї Н А
    Фантастика!!!
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 13.10.2020 23:36
    +14
    Шапаренко у другому таймі монстр, як і вся збірна
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 13.10.2020 23:36
    +12
    ВСЕ ПЕРЕМОГА!!!
    Слава Україні!!! Молодці!!! Козацький Характер!!!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 13.10.2020 23:17
    +12
    сцука, Шева щось знав, якщо не міняв Ярмолу!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.10.2020 23:35
    +11
    Красавці! Мужики!!!
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 13.10.2020 23:35
    +11
    Сука выиграли всётаки,молодцы)))
    Ссылка
    Ya-Legenda
      Ya-Legenda, 13.10.2020 23:18
    +10
    А Ярмола то какой пас выдал!!!!! Красава!!!!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 13.10.2020 23:06
    +10
    Эпично Коваленко всю атаку запорол
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 13.10.2020 23:37
    +9
    Всех с победой!!! И просто человеческое спасибо Жоре Бущану, отстоять на ноль с Инспанией с такими сейвами, дорогого стоит!!!
    Ссылка
    Shunya|Kh
    online
      Shunya|Kh, 13.10.2020 23:37
    +9
    бідний Ярмола Вже ледь ходив, але працював. Бущан 2й матч поспіль тащить збірну
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 13.10.2020 23:36
    +9
    Жора Витя Андрюха выгрызли)))
    Ссылка
    sasha_1987
      sasha_1987, 13.10.2020 23:19
    +9
    Пас Ярмоленка шикарний
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.10.2020 23:18
    +9
    Петушня ватная как тихонько сидит, а
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.10.2020 22:37
    +9
    на рахунок Зубкова погоджусь, хлопець отримав шанс і поки бачимо, що непогано його використовує) це значить є великі шанси, що Конобанки більше у збірній не буде, уря!)
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.10.2020 22:34
    +9
    ★ Дядя Стёпа ★, 13.10.2020 22:24
    Зубков хорош.
    Однозначно лучше Коноплянки. Находка для СбУ перед ЧЕ.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 13.10.2020 22:29
    +9
    Мля, когда уже запретят проносить дудки на стадион? Кузьмичи...
    Ссылка
    voldemarstr
      voldemarstr, 13.10.2020 23:36
    +8
    Зі Святом КОЗАКИ !
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 13.10.2020 23:35
    +8
    От Коваленко мяч отскакивает, как от... ))
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 13.10.2020 23:35
    +8
    Это праздник какой-то
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 13.10.2020 23:26
    +8
    Ну я пошел 400 капель валерьянки жахну!!!
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 13.10.2020 23:19
    +8
    І хай тільки якась падла назве Вітюху Циганкова Буратіно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности