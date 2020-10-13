Лига наций. Группа А4. 4-й тур.

Украина – Испания – 1:0

Виктор Цыганков (76)

Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Евгений Макаренко, Сергей Сидорчук (Виктор Коваленко, 60), Андрей Ярмоленко, Александр Зубков (Виктор Цыганков, 65), Роман Яремчук

Запас: Никита Шевченко, Дмитрий Ризнык, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Игорь Пластун, Виктор Цыганков, Роман Безус, Игорь Харатин, Ромеро Марлос, Владимир Шепелев

Испания: Давид де Хеа, Пау Торрес, Серхио Рамос, Хесус Навас, Серхио Регилон, Серхио Каналес (Даниэль Ольмо, 73), Родриго Эрнандес, Микель Мерино (Даниель Себальос, 46), Родриго (Миккель Оярсабаль, 58), Адама Траоре, Ансу Фати (Ферран Торрес, 58)

Запас: Кепа Аррисабалага, Унай Симон, Эрик Гарсия, Хосе Луис Гайя, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Хосе Кампанья

Арбитр: Павел Гиль (Польша)

НСК «Олимпийский» (Киев)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Траоре нарушил правила в атаке!

93 мин. Ярмоленко нарушил правила возле штрафной испанцев.

92 мин. После навеса Наваса Рамос головой пробил несильно в руки Бущану.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты. Испанцы штурмуют нашу штрафную.

88 мин. Испанцы пытаются вырвать ничью.

86 мин. ОПАСНО! Рамос из левого угла штрафной пробил выше ворот!

85 мин. Ольмо с острого угла пробил неточно!

84 мин. Игра идет в центре поля.

82 мин. Миколенко заблокировал удар Ольмо из пределов штрафной!

81 мин. Караваев сделал неточную передачу по правому флангу на Яремчука.

79 мин. Испанцы контролируют мяч.

76 мин. ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Ярмоленко разрезной передачей вывел на ворота Цыганкова, который сразу пробил мимо вышедшего навстречу Де Хеа!

76 мин. Игра идет в центре поля.

73 мин. Замена у Испании. Вместо Каналеса на поле вышел Ольмо.

73 мин. ОПАСНО! Торрес слева ворвался в нашу штрафную и с острого угла не пробил Бущана!

71 мин. Бущан вовремя вышел из ворот и заблокировал удар Оярсабаля из левого угла штрафной!

69 мин. Траоре пробил с линии штрафной - Бущан отбил мяч перед собой, и Миколенко подстраховал голкипера!

69 мин. Острую атаки провели испанцы, и Забарный выбил мяч в аут!

67 мин. Испанцы контролируют мяч.

65 мин. Замена у сборной Украины. Вместо Зубкова на поле вышел Цыганков.

64 мин. ОПАСНО! Родри из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой!

62 мин. Зубков сделал рывок по левому флангу, но Навас в подкате выбил мяч.

60 мин. Замена у сборной Украины. Вместо Сидорчука на поле вышел Коваленко.

58 мин. Замены у Испании. Вместо Фати на поле вышел Ф.Торрес, вместо Родриге вышел Оярсабаль.

55 мин. Оффсайд у Шапаренко.

52 мин. После навеса Фати с левого фланга Родриго головой пробил намного выше ворот.

50 мин. Сидорчук сделал передачу в линию атаки на Яремчука, но форварда опередил Торрес.

48 мин. Острую атаку провели украинцы, но Зубков оказался в оффсайде.

46 мин. Замена у Испании. Вместо Мерино на поле вышел Себальос.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Рамос заблокировал прострел Яремчука с правого фланга.

44 мин. Испанцы контролируют мяч.

41 мин. Неудачная атака испанцев.

39 мин. Мерино из-за пределов штрафной низом пробил в руки Бущану.

37 мин. Испанцы контролируют мяч.

35 мин. Зубкоов упал в углу штрафной испанцев, свисток арбитра промолчал.

34 мин. УХ! После скидки партнера Каналес из правого угла штрафной пробил рядом со штангой!

31 мин. И снова Де Хеа опередил Яремчука, который старательно пытается зацепиться за мяч в атаке.

29 мин. После навеса с углового Бущан рукой выбил мяч!

27 мин. Сидорчук сделал длинную передачу к штрафной испанцев на ход Яремчуку, и в игру вынужден был вступить Де Хеа.

25 мин. После навеса с левого фланга у Миколенко удар головой сильным не получился.

24 мин. Рамос с дальней дистанции пробил выше ворот.

21 мин. Опасно! Рамос пробил на технику со штрафного метров с 27-ми, и Бущан перевел мяч на угловой!

18 мин. Испанцы почти все время владеют мячом.

16 мин. После навеса с углового Родриго опередил оппонента и головой пробил неточно!

15 мин. Снова выручает Бущан! В падении отбил мяч после удара Фати из угла штрафной!

14 мин. Игра идет в центре поля.

12 мин. ОПАСНО! После навеса с правого фланга Родриго пробил головой, и Бущан в прыжке перевел мяч на угловой!

10 мин. Сидорчук справа ворвался в штрафную Испании, но потерял мяч.

8 мин. Неудачная атака сборной Украины.

5 мин. Фати навесил со штрафного с правого фланга, и наши сумели выбить мяч.

4 мин. Испанцы полностью владеют территориальным преимуществом в стартовые минуты.

2 мин. Испанцы контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 13-го октября, состоится поединок группы А4 Лиги наций, в котором сборная Украины будет принимать Испанию. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 21:45.

Наша национальная команда продолжает проверять свои возможности лучшими европейскими сборными. Результат пока можно назвать плачевным. Особенно это касается товарищеского матча с Францией, в котором подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 1:7. В противостоянии с Германией в минувший уик-енд украинцы предстали уже более сбалансированной командой, но это не сказалось на результате: 2:1 в пользу Бундестима. Теперь же «сине-желтым» предстоит сразиться с лидером группы сборной Испании, которой месяц назад украинцы проиграли со счетом 0:4. Будем надеяться, что в родных стенах сборная Украины сможет оказать достойное сопротивление грозному оппоненту.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.