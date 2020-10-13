Украина – Испания –1:0. Фурор в Киеве! Видео гола и обзор матча

Сегодня, 13 октября, в матче 4-го тура Лиги наций A Украина принимает Испанию.
Поединок начался в 21:45 в Киеве на НСК «Олимпийский».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:0. Цыганков, 76 мин.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
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Источник — Футбол 1/2/3
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