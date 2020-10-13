УКРАИНА
1:0
Испания
13.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Украина – Испания –1:0. Фурор в Киеве! Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

  • 13.10.2020 23:40
  • 13884 просмотра
  • 4 комментария
Украина – Испания –1:0. Фурор в Киеве! Видео гола и обзор матча
© УЕФА

Сегодня, 13 октября, в матче 4-го тура Лиги наций A Украина принимает Испанию.

Поединок начался в 21:45 в Киеве на НСК «Олимпийский».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:0. Цыганков, 76 мин.

События матча
76' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 13.10.2020 23:46
    0
    Леха Аксютенко, 13.10.2020 23:42
    Не хотел писать, но бот Иакс6 так достал за 2 недели, что спрошу. Так сколько футболистов Шахтера сегодня играло?
    И в этот раз было точно ТОП сборная, а не Португалия
    Шева даже Марлоса вместо уставшего Ярмолы боялся выпускать !
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.10.2020 23:44
    0
    Супер!
    Ссылка
    Vvviiictor
    online
      Vvviiictor, 13.10.2020 23:44
    -1
    Збірна складалася практично з динамівців, ось і результат, на відміну від шахтарського кістяка.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 13.10.2020 23:42
    -1
    Не хотел писать, но бот Иакс6 так достал за 2 недели, что спрошу. Так сколько футболистов Шахтера сегодня играло?
    И в этот раз было точно ТОП сборная, а не Португалия
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 13.10.2020 23:46
    0
    Леха Аксютенко, 13.10.2020 23:42
    Не хотел писать, но бот Иакс6 так достал за 2 недели, что спрошу. Так сколько футболистов Шахтера сегодня играло?
    И в этот раз было точно ТОП сборная, а не Португалия
    Шева даже Марлоса вместо уставшего Ярмолы боялся выпускать !
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.10.2020 23:44
    0
    Супер!
    Ссылка
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