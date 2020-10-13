ВИДЕО. Бешеная контратака! Цыганков поверг в шок испанцев с паса Ярмоленко

Сборная Украины вышла вперед в матче Лиги наций на 76-й минуте

  • 13.10.2020 23:23
  • 16249 просмотров
  • 38 комментариев
ВИДЕО. Бешеная контратака! Цыганков поверг в шок испанцев с паса Ярмоленко
© Twitter. Виктор Цыганков

Сегодня, 13 октября, в матче 4-го тура Лиги наций A Украина принимает Испанию.

На 76-й минуте сборная Украины открыла счет в быстрой контратаке. Виктор Цыганков поверг в шок испанцев после передачи Андрея Ярмоленко.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

ГОЛ! 1:0. Цыганков, 76 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(41 голос)

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Комментарии
    Dmitry Polishchuk
    online
      Dmitry Polishchuk, 14.10.2020 00:12
    0
    Іспанія сосямби. Динамівьска школа рулить!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 14.10.2020 00:11
    0
    roman75zpr, 13.10.2020 23:31
    Витя - профессор! Нашел свободную зону, одним касанием мастерски остановил, другим идеально пробил!
    Лови минус за перетуринское "профессор"
    Ссылка
    99460
      99460, 14.10.2020 00:09
    +1
    pavel85, 13.10.2020 23:55
    В двойное престижно выйграть у команды,которая стоит в 7раз больше нашей.И самое удивительное,что не основной состав.
    Как нынешний состав сборной Украины может быть "вашей "командой ?!! Ваши все больные ублюдки , а сборную Испании обыграло ДИНАМО КИЕВ !!!
    Ссылка
    99460
      99460, 14.10.2020 00:06
    -1
    sahka1981, 13.10.2020 23:48
    Голевая атака, Бущан, Караваев, Ярмола, Цыганков!!!
    А где же кроты ?! А кроты в норе со своей эмблЭмы !!!
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    99460
      99460, 14.10.2020 00:03
    +2
    pavel85, 13.10.2020 23:55
    В двойное престижно выйграть у команды,которая стоит в 7раз больше нашей.И самое удивительное,что не основной состав.
    А может потому и выиграли , что не было "вашего" состава ?!!
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 14.10.2020 00:02
    0
    Круть ! 👌👍🏐🇺🇦
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    gajvir
      gajvir, 14.10.2020 00:00
    +5
    Сльози дівчинки - вболівальниці в кінці відео... Розчулило. Рости щаслива, мала.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 13.10.2020 23:59
    +2
    pavel85, 13.10.2020 23:55
    В двойное престижно выйграть у команды,которая стоит в 7раз больше нашей.И самое удивительное,что не основной состав.
    Уже это основа. Пару изменений может быть, но не более
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 13.10.2020 23:57
    +4
    Ще й правою закрутив
    Ссылка
    pavel85
      pavel85, 13.10.2020 23:55
    +2
    В двойное престижно выйграть у команды,которая стоит в 7раз больше нашей.И самое удивительное,что не основной состав.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.10.2020 23:55
    +5
    відео цього голу можна дивитися безкінечно
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 13.10.2020 23:52
    +4
    5 торкань м'яча було від Бущана до сітки воріт Де Хеа.
    ТОП!
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    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 13.10.2020 23:51
    +7
    Сьогодні Збірна України відправила на .і. всіх ,хто обливав лайном після двох зіграних напередодні матчів-від франкова до "макса7777..."
    p.s.тільки не "дрочіть" тут відсотками...
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 13.10.2020 23:51
    -1
    alefteev77, 13.10.2020 23:30
    Вітя Циганков - топовий гравець світового рівня. Забити такі технічно майстерні голи Франції та Іспанії - це показник. В таких матчах показують свій рівень.
    ...я Вас поправлю, - топовість світового футболу від Віктора ніде не дінеться, якщо він буде вкалувати і прогресувати без зупинок, і не читати такого роду повідомлення, і пробувати їх осмислювати прямо зараз, - йому потрібно рухатися вперед і лише вперед, а то не дай Бог стане як з Кравцем, якого памятають як суперперспективногофутболіста двох крутих голів крутій команді...всіх з перемогою!!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.10.2020 23:50
    0
    Oleksandr Taktaiev, 13.10.2020 23:42
    Хто б міг подумати
    Це справжнє свято.
    Браво, Шева, за те, що під шаленим тиском випустив Ярмоленка, навіть коли він повністю провалив попередній і більшу частину сьогоднішнього матчу.
    Браво, Циганков, за те, що використав єдиний хороший шанс нашої команди сьогодні. Правою ногою.
    Браво Шапаренко, він сьогодні пресингував до кінця і відсотків на 70 точно замінив Малиновського.
    Браво Бущан, без його сейвів не було би нічого !
    Браво всім іншим, кожен виклався наповну, хоч і були помилки.
    не єдиний, там ще у Зубкова на початку другого тайму був просто 100% момент
    Ссылка
    Микола Гриценко
      Микола Гриценко, 13.10.2020 23:50
    +3
    Слава Збірній України! Ну і як тепер спать.....!?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.10.2020 23:49
    -1
    Ajvar, 13.10.2020 23:45
    Только это была АТАКА, а не КОНТРатака!
    ну, чего на эмоциях не ляпнешь))
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.10.2020 23:48
    +5
    Гол Цыганкова это несомненно признак мастерства! Как он принял мяч, пробросив себе на ход! Как ударил, не ставь сближаться, сюсюкаться, пускаться в обводку. Это классный удар уверенного в себе игрока!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 13.10.2020 23:48
    +5
    Голевая атака, Бущан, Караваев, Ярмола, Цыганков!!!
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
      Oleh Nahornyi, 13.10.2020 23:47
    +6
    Циганков 25 лямів мінімум!! Дякуємо Де Хеа!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 23:30
    +38
    Вітя Циганков - топовий гравець світового рівня. Забити такі технічно майстерні голи Франції та Іспанії - це показник. В таких матчах показують свій рівень.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 13.10.2020 23:31
    +33
    Витя - профессор! Нашел свободную зону, одним касанием мастерски остановил, другим идеально пробил!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 13.10.2020 23:32
    +31
    ахринеть. Ярмола реабилитировался
    Ссылка
    mt10360623
    online
      mt10360623, 13.10.2020 23:37
    +20
    Динамо Киев
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 13.10.2020 23:37
    +19
    Так у іспаців якийсь Макс Барскіх на воротах стоїть
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 13.10.2020 23:43
    +14
    Всех с победой и с наступающим Днем Защитника Украины!!!!!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 13.10.2020 23:41
    +14
    Атака була просто космічною!
    Скільки секунд вона зайняла?..
    ПРОСТО КАЗКА!
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 13.10.2020 23:42
    +13
    Хто б міг подумати
    Це справжнє свято.
    Браво, Шева, за те, що під шаленим тиском випустив Ярмоленка, навіть коли він повністю провалив попередній і більшу частину сьогоднішнього матчу.
    Браво, Циганков, за те, що використав єдиний хороший шанс нашої команди сьогодні. Правою ногою.
    Браво Шапаренко, він сьогодні пресингував до кінця і відсотків на 70 точно замінив Малиновського.
    Браво Бущан, без його сейвів не було би нічого !
    Браво всім іншим, кожен виклався наповну, хоч і були помилки.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 13.10.2020 23:41
    +9
    Украіна супер! Вітаю всіх вболівальників, тренерський штаб. Немає слів. Молодці!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 13.10.2020 23:40
    +9
    Алекс Морган, 13.10.2020 23:37
    Так у іспаців якийсь Макс Барскіх на воротах стоїть
    Дожив бля...до ПЕРЕМОГИ.!!!УРА, УРААААА.!!!
    Ссылка
    Zero_Tolerance
    online
      Zero_Tolerance, 13.10.2020 23:43
    +8
    так валідольно, так без гравців Шатхти... так - ВИГРАЛИ!
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 13.10.2020 23:51
    +7
    Сьогодні Збірна України відправила на .і. всіх ,хто обливав лайном після двох зіграних напередодні матчів-від франкова до "макса7777..."
    p.s.тільки не "дрочіть" тут відсотками...
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
      Oleh Nahornyi, 13.10.2020 23:47
    +6
    Циганков 25 лямів мінімум!! Дякуємо Де Хеа!!
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 14.10.2020 00:00
    +5
    Сльози дівчинки - вболівальниці в кінці відео... Розчулило. Рости щаслива, мала.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.10.2020 23:55
    +5
    відео цього голу можна дивитися безкінечно
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.10.2020 23:48
    +5
    Гол Цыганкова это несомненно признак мастерства! Как он принял мяч, пробросив себе на ход! Как ударил, не ставь сближаться, сюсюкаться, пускаться в обводку. Это классный удар уверенного в себе игрока!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 13.10.2020 23:48
    +5
    Голевая атака, Бущан, Караваев, Ярмола, Цыганков!!!
    Ссылка
    Ajvar
      Ajvar, 13.10.2020 23:45
    +5
    Только это была АТАКА, а не КОНТРатака!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 13.10.2020 23:38
    +5
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 13.10.2020 23:57
    +4
    Ще й правою закрутив
    Ссылка
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