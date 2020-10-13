ВИДЕО. Бешеная контратака! Цыганков поверг в шок испанцев с паса Ярмоленко

Сегодня, 13 октября, в матче 4-го тура Лиги наций A Украина принимает Испанию.
На 76-й минуте сборная Украины открыла счет в быстрой контратаке. Виктор Цыганков поверг в шок испанцев после передачи Андрея Ярмоленко.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
ГОЛ! 1:0. Цыганков, 76 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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p.s.тільки не "дрочіть" тут відсотками...
Це справжнє свято.
Браво, Шева, за те, що під шаленим тиском випустив Ярмоленка, навіть коли він повністю провалив попередній і більшу частину сьогоднішнього матчу.
Браво, Циганков, за те, що використав єдиний хороший шанс нашої команди сьогодні. Правою ногою.
Браво Шапаренко, він сьогодні пресингував до кінця і відсотків на 70 точно замінив Малиновського.
Браво Бущан, без його сейвів не було би нічого !
Браво всім іншим, кожен виклався наповну, хоч і були помилки.
Скільки секунд вона зайняла?..
ПРОСТО КАЗКА!
Це справжнє свято.
Браво, Шева, за те, що під шаленим тиском випустив Ярмоленка, навіть коли він повністю провалив попередній і більшу частину сьогоднішнього матчу.
Браво, Циганков, за те, що використав єдиний хороший шанс нашої команди сьогодні. Правою ногою.
Браво Шапаренко, він сьогодні пресингував до кінця і відсотків на 70 точно замінив Малиновського.
Браво Бущан, без його сейвів не було би нічого !
Браво всім іншим, кожен виклався наповну, хоч і були помилки.
p.s.тільки не "дрочіть" тут відсотками...
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