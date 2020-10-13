Украина – Испания. Зубков и Макаренко выйдут в основе. Стартовые составы

Сегодня, 13 октября, в матче 4-го тура Лиги наций A Украина принимает Испанию.
Поединок начнется в 21:45 в Киеве на НСК «Олимпийский».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны стартовые составы команд.
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь – Сидорчук, Макаренко, Шапаренко – Ярмоленко (кап.), Яремчук, Зубков.
Испания: Де Хеа – Навас, Рамос (кап.), Пау Торрес, Регилон – Мерино, Родри, Каналес – Траоре, Родриго, Фати.
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Источник — УЕФА
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