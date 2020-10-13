Украина – Испания. Зубков и Макаренко выйдут в основе. Стартовые составы

Поединок 4-го тура Лиги наций начнется 13 октября в 21:45 в Киеве

  • 13.10.2020 20:30
  • 7471 просмотр
  • 57 комментариев
Украина – Испания. Зубков и Макаренко выйдут в основе. Стартовые составы
© УАФ

Сегодня, 13 октября, в матче 4-го тура Лиги наций A Украина принимает Испанию.

Поединок начнется в 21:45 в Киеве на НСК «Олимпийский».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь – Сидорчук, Макаренко, Шапаренко – Ярмоленко (кап.), Яремчук, Зубков.

Испания: Де Хеа – Навас, Рамос (кап.), Пау Торрес, Регилон – Мерино, Родри, Каналес – Траоре, Родриго, Фати.

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Источник — УЕФА

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 21:16
    0
    Сан Саныч, 13.10.2020 21:04
    Славик, чёт я очкую...
    Та тьі успо-ко-о-о-ойся!!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.10.2020 21:15
    0
    Даёшь в первом тайме без Марлоса и с Бревноленко 0:5.
    Ссылка
    Phoenyx86
      Phoenyx86, 13.10.2020 21:15
    0
    ZAKARPATFAN, 13.10.2020 21:13
    Ты
    Еб.ть ты даун.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 13.10.2020 21:15
    +1
    А деж майбутнє шахти, Бондарь? Навіть в запасі немає! Підтримую Шеву, так би і на Євро-2021, а вони хай коронавіруси лікують!
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 13.10.2020 21:14
    0
    Так... склад не дуже
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 21:14
    -1
    Phoenyx86, 13.10.2020 21:12
    Тренер видит каждого игрока на тренировках и знает что он может и как он может! Ты же видишь бутылку пива и клаву! Кто идиот?
    вот и я о том же, чо михася уволили, тренеру виднее что он делает
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.10.2020 21:13
    -1
    Phoenyx86, 13.10.2020 21:12
    Тренер видит каждого игрока на тренировках и знает что он может и как он может! Ты же видишь бутылку пива и клаву! Кто идиот?
    Ты
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.10.2020 21:12
    0
    Сремся ?
    Ссылка
    Phoenyx86
      Phoenyx86, 13.10.2020 21:12
    -3
    ZAKARPATFAN, 13.10.2020 21:06
    Або, тренер - ідіот
    Тренер видит каждого игрока на тренировках и знает что он может и как он может! Ты же видишь бутылку пива и клаву! Кто идиот?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.10.2020 21:11
    -1
    Андрюша Бревноленко в составе? Пиши пропало.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 13.10.2020 21:09
    0
    -alex-, 13.10.2020 21:05
    Динамо Киев против сборной Испании, посмотрим, что из этого получится)
    Да, на 60% динамо
    Ссылка
    Phoenyx86
      Phoenyx86, 13.10.2020 21:09
    -1
    Кротовня гадит только на ДК и СБУ когда там нет тех самых слепых кротов. Козлины!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 13.10.2020 21:07
    0
    Щось кротики "не в почете"!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.10.2020 21:06
    -1
    alefteev77, 13.10.2020 20:54
    Якщо такі гравці як Марлос, Циганков сидять на заміні - то не все так погано в нашій сбірній.
    Або, тренер - ідіот
    Ссылка
    -alex-
      -alex-, 13.10.2020 21:05
    +1
    Динамо Киев против сборной Испании, посмотрим, что из этого получится)
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 13.10.2020 21:05
    0
    Я б канєшно Витю випустив, але Шева вважає шо в Макаренка більш прокачаний захисний, як кажуть, скіл
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 13.10.2020 21:04
    +2
    Славик, чёт я очкую...
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 13.10.2020 21:03
    +4
    Lion, 13.10.2020 20:57
    Дырявый сегодня будет стоять.
    Согласен. Правда дыра в Бущана не такая раздолбаная, как у пятова. К тому-же иногда Бущан может поднатужиться и сжать очко. В отличии от пятова. Жду ЛЧ и пятова, уже балдею, от буду ржать
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 13.10.2020 21:03
    +1
    Хочалава (Чурчхела) знатный защитник )))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.10.2020 21:02
    0
    Если Ярмола опять провалит игру, Шеву ждет полное "признание" болел
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 13.10.2020 20:39
    +9
    Посмотрим..пацанам удачи!
    Ссылка
    mist76
      mist76, 13.10.2020 20:53
    +7
    Ярмола в старте? После такого интенсива до зимы врядли появиться в ВестХеме в основе)
    Ссылка
    mist76
      mist76, 13.10.2020 20:54
    +6
    Циганков и Марлос на усиление это не плохо. Только боюсь, усиление это будет после 0:3
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 13.10.2020 20:43
    +6
    Чомуууу не Циганков??Можна ще зрозуміти навіть що Марлоса не випустив зі старту бо фізухи не вистачить, але чому Ярмола у старті це загадка
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 13.10.2020 21:03
    +4
    Lion, 13.10.2020 20:57
    Дырявый сегодня будет стоять.
    Согласен. Правда дыра в Бущана не такая раздолбаная, как у пятова. К тому-же иногда Бущан может поднатужиться и сжать очко. В отличии от пятова. Жду ЛЧ и пятова, уже балдею, от буду ржать
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 13.10.2020 20:57
    +4
    ЯРМОЛЕНКО!!!!!!((((((( ЗА ТО?????
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.10.2020 21:00
    +3
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 13.10.2020 20:57
    Ух сколько грамотных диванных экспертов вылезло! Правильно, нет Хочолавы, Кривцова, Матвиенко, Пятова, Коноплянки. На кого же тогда трындеть? Ведь они же всю игру делали. Нахрен нужны эти косари! Пусть готовятся к лиге шампиньонов!
    Особенно Хочолава
    Ссылка
    ne_bro
      ne_bro, 13.10.2020 20:43
    +3
    Я верю в Ярмолу. Для всех адекватных болельщиков - его последний шанс. Нет - спасибо за карьеру в сборной ✊🏻
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 13.10.2020 21:04
    +2
    Славик, чёт я очкую...
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 13.10.2020 20:57
    +2
    ЧТО
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 20:57
    +2
    AdvocatusDei, 13.10.2020 20:51
    Как раз Зубков и может носиться по полю) хорошо что не Ярмоленко вместе с Марлосом в старте
    Марлос хотя бы минут двадцать может отбегать, ярмола с первой минуты по полю начинает ходить.
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.10.2020 20:50
    +2
    Шева не учиться на ошибках. Опять поставил точь в точь тот состав который от французов 7:1 влетел.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 13.10.2020 20:50
    +2
    Еvg Boyko, 13.10.2020 20:34
    ярмоленко мы потеряли главного тренера, официально.
    Був би Коноплянка здоровий - і він би був в основі. І дирявий пятов теж би на воротах стояв.
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 13.10.2020 20:49
    +2
    AdvocatusDei, 13.10.2020 20:46
    Ну может Шева решит усилить игру качественно ... посмотрим
    Можливо, але ж Циганков для контратак точно кращий( та і взагалі зараз кращий ніж Ярмола), а з таким нападом сильно не побігаєш, всі вкрай габаритні та не надто швидкі
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    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 13.10.2020 20:44
    +2
    Половина состава не дотягивает до уровня сборной.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 13.10.2020 21:15
    +1
    А деж майбутнє шахти, Бондарь? Навіть в запасі немає! Підтримую Шеву, так би і на Євро-2021, а вони хай коронавіруси лікують!
    Ссылка
    -alex-
      -alex-, 13.10.2020 21:05
    +1
    Динамо Киев против сборной Испании, посмотрим, что из этого получится)
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 13.10.2020 21:03
    +1
    Хочалава (Чурчхела) знатный защитник )))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 20:54
    +1
    Якщо такі гравці як Марлос, Циганков сидять на заміні - то не все так погано в нашій сбірній.
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 13.10.2020 20:53
    +1
    AdvocatusDei, 13.10.2020 20:51
    Как раз Зубков и может носиться по полю) хорошо что не Ярмоленко вместе с Марлосом в старте
    І Ярмола може, але вони обидва не особливо швидкісні та різкі
    Ссылка
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