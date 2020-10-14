ШЕВЧЕНКО: «Это не чудо, а выполненная работа! Дрались за каждый кусок поля»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференциию после сенсационного матча 4-го тура Лиги наций против сборной Испании (1:0):

– Хотел бы поблагодарить всех за поддержку, а особенно тех болельщиков, которые поддерживали нас сегодня на стадионе. Также хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу и полное выполнение установки на игру. А её, поверьте, выполнить было очень непросто – для этого необходимо было выполнить просто катастрофический объем работы.

Без преувеличений очень рад за отношение ребят. Играть с такой командой, как сборная Испании, да еще в этих условиях, в которые мы были поставлены, и добиться результата, – это очень много для нас значит.

– Когда вы решили менять Зубкова на Цыганкова?

– У нас были запланированы замены. Но при этом я смотрел за игрой и менял тех футболистов, которым уже не хватало энергии. Мы просили ребят в середине поля играть один в один, создавать прессинг. Если бы мы этого не делали, то нам было бы очень тяжело.

– Можно ли эту победу назвать самой важной в вашей тренерской карьере по состоянию на текущий момент?

– Надеюсь, мои самые важные победы впереди. Я смотрю вперед.

– Оцените текущую турнирную ситуацию в группе. У Испании – 7 очков, у Германии и Украины – по 6.

– У нас с этими командами разные задачи. Испания и Германия будут бороться за выход из этой группы, а у нас задача – остаться в этой группе.

– Если не чудо сегодня произошло, то что тогда?

– Вот вы и скажите... Я считаю, что это не чудо. А работа, которая была выполнена. Отличная реализация выбранного на матч плана. Для нас это заслуженная победа. Благодарен ребятам за отдачу, за желание бороться. Мы даже не боролись сегодня – мы дрались! За каждый кусочек поля. Чтобы достигать результата, надо с таким настроем выходить на каждую игру. И ребята об этом знают.

– Какие изменения внесли в игру вашей команды в перерыве матча?

– Почти никаких. Нам надо было выдержать первый тайм – это была часть нашего плана на игру. Мы понимали, что если выдержим первый тайм, то после перерыва у соперника начнет заканчиваться терпение, и у нас появятся шансы. Одним из таких шансов мы и воспользовались.

Важно было дотерпеть и дождаться момента. Мы использовали шанс. Футбол – интересная со всех сторон игра. Тут не только тактика, но и большие эмоции. Большой эмоциональный подъем ребят, их желание играть, сыграло сегодня большую роль. Иначе они бы просто не сумели выполнить такой катастрофически большой объем работы!

ВИДЕО. Гол Виктора Цыганкова, 76 мин.

– Вчера на вас оказывалось сумасшедшее давление, а сегодня готовы на руках носить. Как справляетесь с такими «качелями»?

– Я в футболе не первый день. Еще будучи футболистом, я всегда чувствовал ответственность и справлялся с давлением. Так что с этим у меня всё в порядке, всё это я могу контролировать. Такова наша футбольная жизнь, в ней бывают и победы, и поражения. Я отношусь ко всему очень взвешенно. Анализирую, планирую, ищу логическое объяснение каждому поражению и каждой победе. Это помогает мне держать баланс в своей жизни.

– В Мадриде вы пытались играть с Испанией в «испанский» футбол и проиграли. Сегодня вы сыграли в «украинский» футбол и выиграли. Что вас заставило изменить выбор?

– Я, как тренер, должен выходить из любой ситуации. Ситуация заставила меня изменить изменить структуру игры. Считаю, мы с этим справились хорошо. А идеально – это, конечно, делать микст. Мы не можем конкурировать с такими командами как Испания или Германия. Поэтому мы должны находить совершенно другие действия, тактические схемы, задумки, чтобы конкурировать на этом уровне.

Самое главное, что у ребят было желание сыграть хорошо, доказать, что эта команда заслуживает уважения. У нас не хватало 8 человек из того состава, который год назад обыграл Португалию. Но мы победили Испанию. Это отличная новость для меня: у нас появляется конкуренция, молодые футболисты, у которых есть дух, есть мастерство. Надо работать и повышать уровень.

– Сегодня в составе сборной Украины было как никогда много футболистов «Динамо». Они больше подходят для выбранной вами модели игры?

– Я не делю футболистов по клубам, у нас одна команда, одна семья, мы работаем как единое целое.

Турнирная таблица группы 4 Лиги наций A

– После сегодняшнего результата не думаете ли вы замахнуться на большее в этой группе?

– Наши задачи меняться не будут: мы не готовы конкурировать на этом уровне. Пока еще не готовы! Мы можем сыграть еще 4–5 матчей с Испанией, и нам будет очень тяжело добиться еще раз такого результата. Я с уважением отношусь к украинскому футболу, но я реалист. У нас нет чемпионата, который мог бы дать эту конкуренцию. При этом мы должны выходить сейчас из экстремальных ситуаций, которые не помогают нам. Но у каждого игрока сборной Украины есть огромное сердце и огромное желание выступать за национальную команду. Сегодня ребята продемонстрировали это.

– Что вы сказали Бущану после матча?

– Что он наконец-то ты сыграл на ноль (смеется). А если серьезно, то он сыграл сегодня великолепно. У каждого футболиста бывают сложные ситуации. Бущан – отличный вратарь. И на этой позиции у нас тоже будет конкуренция. Кстати, я в любом случае планировал, что Бущан будет играть. Не три матча подряд, но в одном из них – точно.

– Бущан теперь сможет претендовать на то, чтобы стать основным голкипером сборной Украины?

– Я же сказал, что у нас появилась конкуренция: кто будет лучше, тот и будет играть. Это закон в этой команде.

– Не думаете ли назначить капитаном сборной Украины Ярмоленко?

– У нас капитан – Пятов. Пока он будет играть в сборной, он будет её капитаном. Следующий за ним – Ярмоленко.

ВИДЕО. Послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко