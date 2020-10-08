Франция
7:1
УКРАИНА
07.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Чуда не случилось. Украина в обескровленном составе уступила Франции

Коллектив Андрея Шевченко показал характер в начале второго тайма, но на результат это не повлияло

  • 08.10.2020 00:02
  • 9138 просмотров
  • 388 комментариев
Чуда не случилось. Украина в обескровленном составе уступила Франции
© УАФ

Тренировка даже без повышенной ответственности – вот чем была игра против сборной Украины для французов. Чем она была для нас? Ну, в первую очередь возможностью поучиться у более мастеровитого соперника. И показать себя, естественно. Почему-то кажется, что ни с первой, ни со второй задачей наши парни не справились. Команда Дешама оказалась на голову сильнее команды Шевченко. Да и сам тренер сборной Франции оказался в этом поединке сильнее тренера сборной Украины. В общем, это как раз тот случай, когда сколько не бей бедолагу, умнее он не станет. Разве что опытнее. Хотя после самого унизительного поражения в истории сборной Украины можно и руки опустить…

...Подумать только – контрольный поединок против действующих чемпионов мира сборной Украине сейчас нужен, как сельскому трактористу устрицы. А все дело в этом гребанном коронавирусе. Из-за двух инфицированных игроков «Шахтера» (Пятов и Степаненко) все вызванные в сборную «горняки» ушли на самоизоляцию. Их участь разделили Панькив и Лунин. Зинченко, Буяльский, Супряга – травмированы. Собственно, вы все это знаете. Как и то, что отменить матч нельзя, даже если обе стороны этого и хотели: обязательства перед телевидением и спонсорами, и все такое. Поэтому матч, который априори мог стать украшением календаря, превратился в настоящую повинность для обеих сторон. Наверняка в подобных составах ни Франция, ни тем более Украина больше не сыграют.

Андрей Шевченко из-за всех этих кадровых проблем задействовал в стартовом составе сразу четырех новичков – Бущана, Коноплю, Забарного и Зубкова. Впрочем, Михайличенко, Харатина, Макаренко и Шапаренко назвать старожилами тоже язык не повернется. В общем, от самой что ни на есть основы сборной осталось лишь три человека: Миколенко, Малиновский и Ярмоленко. Этот состав был бы хорош, скорее всего, для матча против команд типа Литвы, а не против Франции. Но что поделаешь – обстоятельства выше нас. Впрочем, у команды Дешама состав тоже получился экспериментальный. Хотя не до такой степени, как у нас.

Французы нас зажали с первых секунд. Причем так, что наша команда не знала, куда бежать и что делать с мячом. Более того, этого самого мяча как раз украинцы были практически лишены: играли без оного. То есть, пытались отобрать футбольный снаряд у соперника. Не очень-то и пытались. А еще хуже получалось. Как-то играючи хозяева забили первый гол: навес, удар головой Жиру, Бущан отбил перед собой, и юный Камавинга ударом через себя отправил мяч в дальнюю девятку. Полная безнадега.

Минут через пять Марсьяль мог увеличивать разрыв в счете, но на этот раз Бущан сыграл безошибочно. То, что не удалось Марсьялю, удалось Жиру. Возрастной форвард «Ле бле», он же новоиспеченный сотник, без проблем принял мяч в метре от линии штрафной, прицелился так же без сопротивления и точно пробил в угол – снова в верхний (тот самый, кстати). Бущан в этой ситуации ничем помочь не мог. А вот Миколенко мог, но почему-то не сыграл против оппонента жестко и компактно. Если после первого пропущенного мяча была полная безнадега в наших действиях, то после второго нужно было тушить свет, потому что для нас точно «кина не будет».

Но это был еще далеко не конец наших хождений по мукам. Жиру без сверхусилий сотворил дубль, добив головой мяч после того, как его неудачно отбил перед собой Бущан. Неужели будет еще хуже, чем недавно против сборной Испании?

Могло быть лучше, если бы Малиновский забил. Однако Руслан не попал из выгоднейшей ситуации в дальний угол ворот. А вот Миколенко чуть-чуть позже попал. Правда, аккурат в свои ворота. 0:4 к сороковой минуте первого тайма – это нужно уметь. Точнее, ничего не уметь…

Итог первого тайма целиком закономерный. Могло быть еще хуже. Если бы французы реализовали все свои шансы. У нас, окромя реальной возможности Малиновского, можно вспомнить два дальних удара в исполнении все того же футболиста «Аталанты». Но главное, что больше всего бросилось в глаза – тотальное превосходство экспериментального состава сборной Франции над таким же составом сборной Украины. В общем, силы оказались явно неравны. А впереди был второй тайм.

Чувствовалось, что в перерыве Шевченко пытался мотивировать своих подопечных «незлым, тихим». Во всяком случае, сложилось впечатление, что они явно получили «волшебный пендель»: зашевелились, забегали. А главное – появились скорость и желание, чего не было в первом тайме. За десять дебютных минут второго тайма гости создали сразу три момента. Один из которых удалось реализовать (Цыганков), а еще два (Ярмоленко и Зубков) – были очень близки к успеху.

Такое рвение нашей национальной команды можно было только приветствовать. Но, все же, надо понимать, что французы на второй тайм вышли явно на расслабоне, ведь итог противостояния уже ни у кого не вызывал сомнений. Лишний раз в этом можно было убедиться после того, как французы забили пятый и шестой голы. Опять-таки, сделали это играючи, словно на тренировке: красиво и невозмутимо. Удары у Толиссо и Мбаппе вышли на славу. А вот Гризманну откровенно повезло с рикошетом. Хотя мы же знаем, кому именно чаще всего везет…

На этом фоне гол Цыганкова выглядел круглой сиротой. Абсолютно со всех позиций, ведь очевидно, что украинцы забили только потому, что французы позволили себе расслабиться после четырех забитых сухих мячей. А когда они снова сосредоточились на игре, шансов у нас уже не было. Причем, как показалось, шансов у нашей сборной в этом поединке не было бы в любом случае: и в том тоже, если бы Шевченко сумел выставить свой оптимальный состав. Просто их оптимальный состав все равно на голову сильнее нашего. Как и Дешам – сильнее Шевченко.

В общем, это очень классно, что мы играем против таких соперников, как Испания, Франция. Это очень и очень классно. Просто, кроме этого, нужно принять и другое: мы им не ровня. Совсем не ровня.

Товарищеский матч. 

Франция – Украина - 7:1

Камавинга, 9, Жиру, 24, 33, Миколенко, 39 (авт.), Толиссо, 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 87 – Цыганков, 52

 Малиновский, 43, Харатин, 51, Конопля, 61

Франция: Манданда (Меньян, 46) – Динь, Ленгле, Упамекано (Варан, 46), Павар – Ауар (Гризманн, 59), Толиссо, Камавинга (Погба, 59), Нзонзи – Жиру (Бен Йеддер, 74), Мартиаль (Мбаппе, 46).

Украина: Бущан – Михайличенко (Соболь, 46), Миколенко (Чеберко, 46), Забарный, Конопля – Макаренко (Шепелев, 62), Харатин, Малиновский (Цыганков, 46) – Зубков (Безус, 70), Ярмоленко (Яремчук, 62), Шапаренко.

Арбитр: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия).

Стадион: «Стад-де-Франс» (Сен-Дени, Франция).

Удары (в створ): 23 (11) – 7 (3)
Угловые: 8 – 1
Оффсайды: 0 – 2.

ФРАНЦИЯ-УКРАИНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 08.10.2020 01:11
    0
    Алексей Ильин, 08.10.2020 00:50
    Всё это видели, а вот 7-1 на базе динамовских сердец сегодня увидели, как и весь мир футбольный
    Ильин! Ты и футбол - это несовместимые понятия! В детском саду рассказывал свой бред Дауна, где детишки и то больше в футболе понимают! Хорошо, что донецкого дерева не было, а то счёт мог быть двухзначный! А теперь у горе тренера Шевченко железная отмазка - коронавирус! Следующую игру пусть Шева на базе Руха или Десны готовит! Так хоть будет надежда, что с двухзначным счётом не проиграем, если используем старые деревянные "таланты" Шахтера!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 01:10
    0
    Lion, 08.10.2020 01:08
    Так в том то и ваша динамовская проблема, мыколаенко две игры в динамо сыграл суркис уже не может ему цены составить
    А сегодня мы увидели настоящего мыколаенка....
    Походу наша динамовская проблема , что мы не такие хитросделанные, как гости из Мариуполя
    Надеюсь Шева отпустит Мыколу домой и с Немцами в центре будет Бутко, а на фланге Кривцов - ну чтобы класс универсальности показать
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.10.2020 01:10
    0
    Lion, 08.10.2020 01:08
    Так в том то и ваша динамовская проблема, мыколаенко две игры в динамо сыграл суркис уже не может ему цены составить
    А сегодня мы увидели настоящего мыколаенка....
    Потому он не кому не нужен, а вот за Матвиенко следят топ клубы
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 08.10.2020 01:10
    0
    jekаfunny, 08.10.2020 01:04
    Мы на него в Динамо посмотрим
    А в сборной пусть смотрят на молодых талантов базового клуба - шахтёра . Марлос, мораэс , Кривцов , где они , вроде корону у них не объявляли ?
    Гей геюга Гейфани не тупи,что можно доказывать ваши брёвна динамовские всё сегодня,показали,доказали!!!!Страна больше такого позора не переживёт
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 08.10.2020 01:10
    0
    Алексей Ильин, 08.10.2020 01:03
    Дал посмотреть всей Украине на своего будущего сменщика по сборно, на молодого талантливого Забарного
    В отборе на Евро сборная пропустила в 2 раза меньше, чем сегодня с динамовскими талантами)))
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 08.10.2020 01:09
    -1
    Student259, 08.10.2020 01:07
    Ну если в Киеве фарт тогда понятно....
    вам никогда не угодишь, вам подавай ток игру в стиле Баварии
    Конечно фарт. Два раза каркас в концовке это что? Не фарт. В Португалии их сборная была явно лучше.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.10.2020 01:09
    0
    Frank Piter, 08.10.2020 01:07
    Там было везение и перекладина со штангой. Причем без единого шанса для Пяткина.
    Я смотрю дружок ты даже те матчи не смотрел и не видел сейвы основного голкипера сборной
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 08.10.2020 01:09
    +1
    jekаfunny, 08.10.2020 01:04
    Мы на него в Динамо посмотрим
    А в сборной пусть смотрят на молодых талантов базового клуба - шахтёра . Марлос, мораэс , Кривцов , где они , вроде корону у них не объявляли ?
    Наши таланты Кривцов-Пятов-Матвиенко в отборе на Евро 4 гола в 8-ми матчах пропустили, на 1 больше, чем ваши таланты за один сегодняшний матч
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 08.10.2020 01:08
    +1
    jekаfunny, 08.10.2020 01:04
    Мы на него в Динамо посмотрим
    А в сборной пусть смотрят на молодых талантов базового клуба - шахтёра . Марлос, мораэс , Кривцов , где они , вроде корону у них не объявляли ?
    Так в том то и ваша динамовская проблема, мыколаенко две игры в динамо сыграл суркис уже не может ему цены составить
    А сегодня мы увидели настоящего мыколаенка....
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 01:08
    0
    serge_kr, 08.10.2020 01:05
    Я смотрю тебя Франков заразил маразмом
    Да откуда у геюги с 10-ти летним стажем будут мозги?? Там всё порасло плесенью, которая уже и из его голубых труселей вылазит
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.10.2020 01:08
    0
    jekаfunny, 08.10.2020 01:06
    Где игроки шахтёра ? Почему они от сборной отлынивают ?
    Или есть уважительная причина ?
    Основу берегут для более важных матчей и не стали с короной рисковать пока Шахта не пройдет в четверг повторное тестирование
    Ссылка
    Student259
    online
      Student259, 08.10.2020 01:07
    -1
    Frank Piter, 08.10.2020 01:03
    С Португалией был фарт однозначно. Ну не было там по игре ничьей в Португалии. Да и в Киеве нам крепко свезло.
    Ну если в Киеве фарт тогда понятно....
    вам никогда не угодишь, вам подавай ток игру в стиле Баварии
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 08.10.2020 01:07
    -1
    serge_kr, 08.10.2020 01:05
    Там была блестящая игра Пятова а не как сегодня мишок стоял
    Там было везение и перекладина со штангой. Причем без единого шанса для Пяткина.
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 08.10.2020 01:07
    0
    Короче підсумовуючи цю жесть, Шеві треба щось швидко міняти, та молитися щоб хоча б більша частина команди таки приїхала. Поки є можливість все виправити, он Барса 8:2 пролітає, Ліверпуль і Ман Юнайдет теж, тому треба рухатись далі
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 08.10.2020 01:06
    -1
    Алексей Ильин, 08.10.2020 01:05
    Не свезло, а Пятов тащил в Португалии, Бущан бы там пятёрочку пропустил на изи
    Что там твой Пятов тащил? Перекладину и штангу. Ага. Везунок и все
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 01:06
    -1
    serge_kr, 08.10.2020 01:05
    Я смотрю тебя Франков заразил маразмом
    Где игроки шахтёра ? Почему они от сборной отлынивают ?
    Или есть уважительная причина ?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 08.10.2020 01:05
    -1
    Lion, 08.10.2020 01:03
    Ок, назови мне оптимальный состав на сегодняшний день, кто бы сыграл лучше?
    А что у наших клубов нет центральных защитников? У Десны, Зари, Александрии? У Динамо сейчас 3 защитника травмированы, играет 18 летний пацан и фланговый. Набуя они в основе сборной? Это про...б тренера 100%. К тому же они очень и очень устали. Никто из наших клубов не играл и 2/3 игр Динамо.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.10.2020 01:05
    -1
    jekаfunny, 08.10.2020 01:04
    Мы на него в Динамо посмотрим
    А в сборной пусть смотрят на молодых талантов базового клуба - шахтёра . Марлос, мораэс , Кривцов , где они , вроде корону у них не объявляли ?
    Я смотрю тебя Франков заразил маразмом
    Ссылка
    Student259
    online
      Student259, 08.10.2020 01:05
    0
    SEMIRAMID, 08.10.2020 00:58
    На Евро мы вышли также, как при Блохине попали в четверть финал на Чемпионате мира 2006. при поражении от Испании 0:4, победе над Тунисом 1:0 (пенальти забит) и благодаря Шовковскому в серии пенальти со Швейцарией! Так у бестолкового тренера Блохина хоть некудышний опыт тренером был, а Шева - ноль!
    Ещё раз этот бестолковый как ты говоришь лучший игрок в истории Украины, как тренер вывел сборную с непростой группы на Евро с первого места , вывел в вышку ЛН, сборная при нем показывала классную игру
    А кто ты такой, чего ты добился толковый?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 01:05
    0
    serge_kr, 08.10.2020 01:03
    Потому что основа отдыхала перед немцами а играли бревна с ДК
    Это где сказано ? Или ты это придумал только что ?
    Ссылка
    Александр Жук
    online
      Александр Жук, 08.10.2020 00:03
    +17
    Французы пешком ходя по полю, наглядно продемонстрировали реальный уровень нашей переоценённой молодёжи.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 08.10.2020 00:05
    +14
    Хочу видить в команде 12 Малиновских. Почему? Он играет в вперед, а не назад и лупит по воротам
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 08.10.2020 00:07
    +11
    Всё равно болеем за наших)
    Хотели же играть с топами, вот и играем
    Возможно, забивать 9 голов Сан Марино приятнее, но....
    Вперёд, Украина!
    Ссылка
    Олексій Коваль
      Олексій Коваль, 08.10.2020 00:05
    +11
    Не самый лучший матч сборной
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 00:05
    +10
    Нас там очікують Німеччина, Іспанія, Реал, Барселона. Гаряча футбольна осінь...
    Ссылка
    Barlowold
    online
      Barlowold, 08.10.2020 00:06
    +9
    ZAKARPATFAN, 08.10.2020 00:04
    Мдаа. Ось вам і збірна без гравців Шахтаря. І, по ходу, це саме чекає на Динамо в Лізі Чемпіонів.
    Дааа, с игроками шахтера мы то Испанию 5-0 обыграли.... Хотя погодите ка..
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 08.10.2020 00:05
    +8
    Как Детей. Ждем матч с Германией. Как сказал в последние 2 минуты Шева "Потерпите немного"
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.10.2020 00:08
    +7
    alefteev77, 08.10.2020 00:05
    Нас там очікують Німеччина, Іспанія, Реал, Барселона. Гаряча футбольна осінь...
    А еще Ювентус и интер . Это может быть самая черная осень в украинском футболе!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 00:04
    +6
    Без игроков Шахтёра сборная заиграла новыми красками.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 08.10.2020 00:22
    +5
    В преддверии матчей с Германией и Испанией, а также еврокубков, этот товарняк был нужен Украине, как зайцу стоп-сигнал
    Ссылка
    Special2
      Special2, 08.10.2020 00:21
    +5
    APL, 08.10.2020 00:17
    Це геть не тролінг, ми як і з Іспанцями получали переважно з центра, де бля Харатін шастає? Я хотів побачити Сидорчука. А захист це наша спільна біда, так що були б шахтаровські, все рівно влетіли б мама не горюй
    Суть в том, что без Степаненко мы вылетать будем всем, и как бы киевские не выеживались, Степаненко никто не заменит
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 08.10.2020 00:09
    +5
    Шапаренко и Бущан очень не понравились
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 08.10.2020 00:05
    +5
    ПСЖ/Бавария - Кортрейк/Ференцварош - 7:1. Кто-то удивлён?
    Ссылка
    Slots Review
    online
      Slots Review, 08.10.2020 00:04
    +5
    Коротко о матче. Финальный свисток. Счет 7-1 Соболь бежит к Гризману просить футболку
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 08.10.2020 00:44
    +4
    Якобы "шахтёрские болельщики" яростно радуются поражению СбУ. Обвиняя в нём ДК... при том, что на поле побывало всего 6 игроков ДК, и лишь трое из них сыграли полный матч. Два из которых - дебютанты СбУ (Бущан и Забарный). Это всё что нужно знать об этих ЯКОБЫ "болельщиках Шахтёра".
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 00:29
    +4
    Так забавно наблюдать, как гейфанни с пеной у рта (там обычно не пена у него у рта) защищает свои брёвна днонамовские.
    Ссылка
    Андрій Кравченко
    online
      Андрій Кравченко, 08.10.2020 00:24
    +4
    Одне втішає ...на ЧМ2014 Бразилія програла Німеччині 1:7
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.10.2020 00:20
    +4
    Епрст, а что с Германией и Испанией будет?
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 08.10.2020 00:18
    +4
    Друзья мои я уже сам путаюсь после такого позора сборной, у меня всё-таки (психологическая травма)что я нетрадиционной ориентации.Кротовня меня уже захейтела и унизила. Будьте нормальными людьми защитите меня от унижения,и Кто со мной в аэропорт встречать дырявого Бущана??
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 08.10.2020 00:17
    +4
    Алексей Ильин, 08.10.2020 00:15
    А при чём тут Ярмола и Яремчук к Динамо? Домой надо отправлять Бущана и фееричного Шапаренко и больше никогда о них не вспоминать, тогда толк какой то будет
    А в ворота ты станешь, деб...л? Это 3 вратарь сборной. Шевченко еще есть. Я думаю он тоже самое бы вынул как минимум.
    Ссылка
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