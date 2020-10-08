Чуда не случилось. Украина в обескровленном составе уступила Франции

Тренировка даже без повышенной ответственности – вот чем была игра против сборной Украины для французов. Чем она была для нас? Ну, в первую очередь возможностью поучиться у более мастеровитого соперника. И показать себя, естественно. Почему-то кажется, что ни с первой, ни со второй задачей наши парни не справились. Команда Дешама оказалась на голову сильнее команды Шевченко. Да и сам тренер сборной Франции оказался в этом поединке сильнее тренера сборной Украины. В общем, это как раз тот случай, когда сколько не бей бедолагу, умнее он не станет. Разве что опытнее. Хотя после самого унизительного поражения в истории сборной Украины можно и руки опустить…

...Подумать только – контрольный поединок против действующих чемпионов мира сборной Украине сейчас нужен, как сельскому трактористу устрицы. А все дело в этом гребанном коронавирусе. Из-за двух инфицированных игроков «Шахтера» (Пятов и Степаненко) все вызванные в сборную «горняки» ушли на самоизоляцию. Их участь разделили Панькив и Лунин. Зинченко, Буяльский, Супряга – травмированы. Собственно, вы все это знаете. Как и то, что отменить матч нельзя, даже если обе стороны этого и хотели: обязательства перед телевидением и спонсорами, и все такое. Поэтому матч, который априори мог стать украшением календаря, превратился в настоящую повинность для обеих сторон. Наверняка в подобных составах ни Франция, ни тем более Украина больше не сыграют.

Андрей Шевченко из-за всех этих кадровых проблем задействовал в стартовом составе сразу четырех новичков – Бущана, Коноплю, Забарного и Зубкова. Впрочем, Михайличенко, Харатина, Макаренко и Шапаренко назвать старожилами тоже язык не повернется. В общем, от самой что ни на есть основы сборной осталось лишь три человека: Миколенко, Малиновский и Ярмоленко. Этот состав был бы хорош, скорее всего, для матча против команд типа Литвы, а не против Франции. Но что поделаешь – обстоятельства выше нас. Впрочем, у команды Дешама состав тоже получился экспериментальный. Хотя не до такой степени, как у нас.

Французы нас зажали с первых секунд. Причем так, что наша команда не знала, куда бежать и что делать с мячом. Более того, этого самого мяча как раз украинцы были практически лишены: играли без оного. То есть, пытались отобрать футбольный снаряд у соперника. Не очень-то и пытались. А еще хуже получалось. Как-то играючи хозяева забили первый гол: навес, удар головой Жиру, Бущан отбил перед собой, и юный Камавинга ударом через себя отправил мяч в дальнюю девятку. Полная безнадега.

Минут через пять Марсьяль мог увеличивать разрыв в счете, но на этот раз Бущан сыграл безошибочно. То, что не удалось Марсьялю, удалось Жиру. Возрастной форвард «Ле бле», он же новоиспеченный сотник, без проблем принял мяч в метре от линии штрафной, прицелился так же без сопротивления и точно пробил в угол – снова в верхний (тот самый, кстати). Бущан в этой ситуации ничем помочь не мог. А вот Миколенко мог, но почему-то не сыграл против оппонента жестко и компактно. Если после первого пропущенного мяча была полная безнадега в наших действиях, то после второго нужно было тушить свет, потому что для нас точно «кина не будет».

Но это был еще далеко не конец наших хождений по мукам. Жиру без сверхусилий сотворил дубль, добив головой мяч после того, как его неудачно отбил перед собой Бущан. Неужели будет еще хуже, чем недавно против сборной Испании?

Могло быть лучше, если бы Малиновский забил. Однако Руслан не попал из выгоднейшей ситуации в дальний угол ворот. А вот Миколенко чуть-чуть позже попал. Правда, аккурат в свои ворота. 0:4 к сороковой минуте первого тайма – это нужно уметь. Точнее, ничего не уметь…

Итог первого тайма целиком закономерный. Могло быть еще хуже. Если бы французы реализовали все свои шансы. У нас, окромя реальной возможности Малиновского, можно вспомнить два дальних удара в исполнении все того же футболиста «Аталанты». Но главное, что больше всего бросилось в глаза – тотальное превосходство экспериментального состава сборной Франции над таким же составом сборной Украины. В общем, силы оказались явно неравны. А впереди был второй тайм.

Чувствовалось, что в перерыве Шевченко пытался мотивировать своих подопечных «незлым, тихим». Во всяком случае, сложилось впечатление, что они явно получили «волшебный пендель»: зашевелились, забегали. А главное – появились скорость и желание, чего не было в первом тайме. За десять дебютных минут второго тайма гости создали сразу три момента. Один из которых удалось реализовать (Цыганков), а еще два (Ярмоленко и Зубков) – были очень близки к успеху.

Такое рвение нашей национальной команды можно было только приветствовать. Но, все же, надо понимать, что французы на второй тайм вышли явно на расслабоне, ведь итог противостояния уже ни у кого не вызывал сомнений. Лишний раз в этом можно было убедиться после того, как французы забили пятый и шестой голы. Опять-таки, сделали это играючи, словно на тренировке: красиво и невозмутимо. Удары у Толиссо и Мбаппе вышли на славу. А вот Гризманну откровенно повезло с рикошетом. Хотя мы же знаем, кому именно чаще всего везет…

На этом фоне гол Цыганкова выглядел круглой сиротой. Абсолютно со всех позиций, ведь очевидно, что украинцы забили только потому, что французы позволили себе расслабиться после четырех забитых сухих мячей. А когда они снова сосредоточились на игре, шансов у нас уже не было. Причем, как показалось, шансов у нашей сборной в этом поединке не было бы в любом случае: и в том тоже, если бы Шевченко сумел выставить свой оптимальный состав. Просто их оптимальный состав все равно на голову сильнее нашего. Как и Дешам – сильнее Шевченко.

В общем, это очень классно, что мы играем против таких соперников, как Испания, Франция. Это очень и очень классно. Просто, кроме этого, нужно принять и другое: мы им не ровня. Совсем не ровня.

Товарищеский матч.

Франция – Украина - 7:1



Камавинга, 9, Жиру, 24, 33, Миколенко, 39 (авт.), Толиссо, 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 87 – Цыганков, 52

Малиновский, 43, Харатин, 51, Конопля, 61

Франция: Манданда (Меньян, 46) – Динь, Ленгле, Упамекано (Варан, 46), Павар – Ауар (Гризманн, 59), Толиссо, Камавинга (Погба, 59), Нзонзи – Жиру (Бен Йеддер, 74), Мартиаль (Мбаппе, 46).

Украина: Бущан – Михайличенко (Соболь, 46), Миколенко (Чеберко, 46), Забарный, Конопля – Макаренко (Шепелев, 62), Харатин, Малиновский (Цыганков, 46) – Зубков (Безус, 70), Ярмоленко (Яремчук, 62), Шапаренко.

Арбитр: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия).

Стадион: «Стад-де-Франс» (Сен-Дени, Франция).



Удары (в створ): 23 (11) – 7 (3)

Угловые: 8 – 1

Оффсайды: 0 – 2.

ФРАНЦИЯ-УКРАИНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C