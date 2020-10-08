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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пытались играть. Но произошло стечение обстоятельств»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение от Франции

  • 08.10.2020 00:39
  • 1424 просмотра
  • 16 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пытались играть. Но произошло стечение обстоятельств»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в товарищеском матче от сборной Франции (1:7).

– Цыганков был лучшим игроком команды, когда вышел на второй тайм. Что ему нужно, чтобы стать игроком основы?

– Виктор набирает форму и это нас радует. Если честно, у нас очень много проблемных позиций. Мы не понимаем, какое количество игроков у нас будет. Кого мы сможем довызвать, а кого нет. Очень тяжелая ситуация для меня, но мы должны как-то из нее выходить. Мы вызвали практически молодежную сборную. У нас впереди две игры – с Германией и Испанией. Завтра игроки Шахтера пройдут тест на коронавирус, и только потом ситуация прояснится. Цыганковым мы довольны, он набирает форму.

– Сегодня сыграло много футболистов, которых мы не видели в сборной. Это положительный момент. Какие еще положительные моменты вы можете отметить?

– Попадая в такую ситуацию, я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу со всей серьезностью. Те, кто вышел на поле, старались, пытались играть. Сегодня невозможно сравнивать нашу команду с Францией. Какие-то эпизоды были хорошими. Особенно начало второго тайма. Сегодня произошло стечение обстоятельств. Франция – чемпион мира и одна из лучших команд. Мы не смогли привезти свой лучший состав, чтобы хоть как-то с ними конкурировать.

Футбол складывается из эпизодов. У нас было несколько моментов, которые могли хоть как-то улучшить ситуацию по счету. Мы попали в штангу, был выход один на один. Что-то мы создавали и могли это реализовать. Для зрителей было бы интересно увидеть еще несколько мячей.

– Сидорчук сейчас один из лидеров Динамо. Чего ему не хватает, чтобы играть в сборной?

– Я исхожу из того, что у нас впереди два официальных матча. Сидорчук, Караваев и остальные динамовцы провели очень много игр. Сегодня они не играли, потому что мы должны планировать следующие матчи. Сейчас я не понимаю, сможет к нам приехать группа игроков или нет. У меня есть определенные футболисты. Пока у нас 1 вратарь и 18 полевых. Пытаемся кого-то довызвать.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
82' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
66' ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Франция).
52' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
39' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Виталий Миколенко (УКРАИНА).
34' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
24' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
9' ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинжа (Франция).
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Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

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Комментарии
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 08.10.2020 01:04
    +2
    Якшо ви намагалися грати, то НАХЕРА БУЛО ВИКЛИКАТИ ТАКИХ ДЕГЕНЕРАТІВ, ЯК БЕЗУС?????
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 01:02
    0
    Ответ простой...умееешь выходить из обороны - имеешь прессинг.
    ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 21 века игры в футбол....если этого нет, ты будешь вторым номером. Ярмолекно или Яремчук на пустых мячах это псевдо игрок!
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 08.10.2020 01:01
    0
    Такого розгубленого Шевченка на прес-конференції ми ще не бачили.
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 01:00
    0
    Да похер на Германию или Испанию...Дай такую же тактику Албании, всеееееееееееееее.
    Игры не будет...пас вратарю, пас знает куда...кипишь - паника... не умеют прессинговать - нет команды!
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 00:58
    +1
    name_footbol, 08.10.2020 00:57
    Смотрю на повторе Сербия - Украина!
    Сербия не прессинговала - вот и результат!
    ___________________
    А теперь возьми ту Сербию и прессинг.
    Все игра была бы другая...мы НЕ МОЖЕМ играть от обороны в прессинге!
    Мы не можем играть с прессингом, вот результат.
    Любой команде дай против нас прессинг - все...команда плывет!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.10.2020 00:58
    +3
    Самый главный вопрос. Нахуя нам был этот матч? Для чего его проводили, когда 14 игроков отсутствовали, болели, были травмированы и пришлось с говна ёжика лепить, быть посмешищем и бить все антирекорды. Тем более, когда через 3 дня еще официальный матч с Германией! Вот зачем нам этот позор был?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.10.2020 00:57
    0
    Похоже это было: « ... эээээээ ....» \
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 00:57
    +1
    Смотрю на повторе Сербия - Украина!
    Сербия не прессинговала - вот и результат!
    ___________________
    А теперь возьми ту Сербию и прессинг.
    Все игра была бы другая...мы НЕ МОЖЕМ играть от обороны в прессинге!
    Ссылка
    Andrey Glory
    online
      Andrey Glory, 08.10.2020 00:53
    +3
    Даун... Зачем эта игра вообще нужна?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 00:49
    0
    2 матчі вдома зі збірними Німеччини та Іспанії розставлять всі крапки над і.
    Якщо програємо ще два матчі з різницею +3... то Шевченку треба йти і ставити Петракова.
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 08.10.2020 00:47
    0
    Ага, надо больше таких днищ как шапаренок, шепелевых, забарных, харатиных, зубковых, итд. Пусть сначала научаться в футбол играть на нормальном уровне, а тогда можно будет думать о сборной. Чемпионат Венгрии и УПЛ против рухов и мариуполей - не показатель.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 00:47
    0
    Андрій Миколайович було вже подумав, що він топовий тренер. Але реальність "трошки" інша.
    -
    Середній тренер, середня збірна, середні за європейськими мірками гравці.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 00:44
    -1
    В нас ще 2 спроби зіграти в найближчий тиждень ... і довести, що 11-1 .. це була випадковість.
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 08.10.2020 00:44
    0
    че-то Андрей Николаевич позеленел на фото. Жаб объелся чтоли?
    Как по мне - не особо он на тренера годится. Фоманко при всей своей трусости был тренером (до последный финальной части ЧЕ 2016), а это не годится. Чисто фарт 1 сезон. А теперь все то же что и было. Без прогресса.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.10.2020 00:44
    +2
    После еще 2-х матчей что будет, пытались играть, но суммарно получили до 2О голов за 5 матча, ну такое?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.10.2020 00:43
    +1
    шо?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.10.2020 00:58
    +3
    Самый главный вопрос. Нахуя нам был этот матч? Для чего его проводили, когда 14 игроков отсутствовали, болели, были травмированы и пришлось с говна ёжика лепить, быть посмешищем и бить все антирекорды. Тем более, когда через 3 дня еще официальный матч с Германией! Вот зачем нам этот позор был?
    Ссылка
    Andrey Glory
    online
      Andrey Glory, 08.10.2020 00:53
    +3
    Даун... Зачем эта игра вообще нужна?
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 08.10.2020 01:04
    +2
    Якшо ви намагалися грати, то НАХЕРА БУЛО ВИКЛИКАТИ ТАКИХ ДЕГЕНЕРАТІВ, ЯК БЕЗУС?????
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.10.2020 00:44
    +2
    После еще 2-х матчей что будет, пытались играть, но суммарно получили до 2О голов за 5 матча, ну такое?
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 00:58
    +1
    name_footbol, 08.10.2020 00:57
    Смотрю на повторе Сербия - Украина!
    Сербия не прессинговала - вот и результат!
    ___________________
    А теперь возьми ту Сербию и прессинг.
    Все игра была бы другая...мы НЕ МОЖЕМ играть от обороны в прессинге!
    Мы не можем играть с прессингом, вот результат.
    Любой команде дай против нас прессинг - все...команда плывет!
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 00:57
    +1
    Смотрю на повторе Сербия - Украина!
    Сербия не прессинговала - вот и результат!
    ___________________
    А теперь возьми ту Сербию и прессинг.
    Все игра была бы другая...мы НЕ МОЖЕМ играть от обороны в прессинге!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.10.2020 00:43
    +1
    шо?
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 01:02
    0
    Ответ простой...умееешь выходить из обороны - имеешь прессинг.
    ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 21 века игры в футбол....если этого нет, ты будешь вторым номером. Ярмолекно или Яремчук на пустых мячах это псевдо игрок!
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 08.10.2020 01:01
    0
    Такого розгубленого Шевченка на прес-конференції ми ще не бачили.
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 01:00
    0
    Да похер на Германию или Испанию...Дай такую же тактику Албании, всеееееееееееееее.
    Игры не будет...пас вратарю, пас знает куда...кипишь - паника... не умеют прессинговать - нет команды!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.10.2020 00:57
    0
    Похоже это было: « ... эээээээ ....» \
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 00:49
    0
    2 матчі вдома зі збірними Німеччини та Іспанії розставлять всі крапки над і.
    Якщо програємо ще два матчі з різницею +3... то Шевченку треба йти і ставити Петракова.
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 08.10.2020 00:47
    0
    Ага, надо больше таких днищ как шапаренок, шепелевых, забарных, харатиных, зубковых, итд. Пусть сначала научаться в футбол играть на нормальном уровне, а тогда можно будет думать о сборной. Чемпионат Венгрии и УПЛ против рухов и мариуполей - не показатель.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 00:47
    0
    Андрій Миколайович було вже подумав, що він топовий тренер. Але реальність "трошки" інша.
    -
    Середній тренер, середня збірна, середні за європейськими мірками гравці.
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 08.10.2020 00:44
    0
    че-то Андрей Николаевич позеленел на фото. Жаб объелся чтоли?
    Как по мне - не особо он на тренера годится. Фоманко при всей своей трусости был тренером (до последный финальной части ЧЕ 2016), а это не годится. Чисто фарт 1 сезон. А теперь все то же что и было. Без прогресса.
    Ссылка
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