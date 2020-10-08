Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пытались играть. Но произошло стечение обстоятельств»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в товарищеском матче от сборной Франции (1:7).

– Цыганков был лучшим игроком команды, когда вышел на второй тайм. Что ему нужно, чтобы стать игроком основы?

– Виктор набирает форму и это нас радует. Если честно, у нас очень много проблемных позиций. Мы не понимаем, какое количество игроков у нас будет. Кого мы сможем довызвать, а кого нет. Очень тяжелая ситуация для меня, но мы должны как-то из нее выходить. Мы вызвали практически молодежную сборную. У нас впереди две игры – с Германией и Испанией. Завтра игроки Шахтера пройдут тест на коронавирус, и только потом ситуация прояснится. Цыганковым мы довольны, он набирает форму.

– Сегодня сыграло много футболистов, которых мы не видели в сборной. Это положительный момент. Какие еще положительные моменты вы можете отметить?

– Попадая в такую ситуацию, я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу со всей серьезностью. Те, кто вышел на поле, старались, пытались играть. Сегодня невозможно сравнивать нашу команду с Францией. Какие-то эпизоды были хорошими. Особенно начало второго тайма. Сегодня произошло стечение обстоятельств. Франция – чемпион мира и одна из лучших команд. Мы не смогли привезти свой лучший состав, чтобы хоть как-то с ними конкурировать.

Футбол складывается из эпизодов. У нас было несколько моментов, которые могли хоть как-то улучшить ситуацию по счету. Мы попали в штангу, был выход один на один. Что-то мы создавали и могли это реализовать. Для зрителей было бы интересно увидеть еще несколько мячей.

– Сидорчук сейчас один из лидеров Динамо. Чего ему не хватает, чтобы играть в сборной?

– Я исхожу из того, что у нас впереди два официальных матча. Сидорчук, Караваев и остальные динамовцы провели очень много игр. Сегодня они не играли, потому что мы должны планировать следующие матчи. Сейчас я не понимаю, сможет к нам приехать группа игроков или нет. У меня есть определенные футболисты. Пока у нас 1 вратарь и 18 полевых. Пытаемся кого-то довызвать.