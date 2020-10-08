Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пытались играть. Но произошло стечение обстоятельств»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в товарищеском матче от сборной Франции (1:7).
– Цыганков был лучшим игроком команды, когда вышел на второй тайм. Что ему нужно, чтобы стать игроком основы?
– Виктор набирает форму и это нас радует. Если честно, у нас очень много проблемных позиций. Мы не понимаем, какое количество игроков у нас будет. Кого мы сможем довызвать, а кого нет. Очень тяжелая ситуация для меня, но мы должны как-то из нее выходить. Мы вызвали практически молодежную сборную. У нас впереди две игры – с Германией и Испанией. Завтра игроки Шахтера пройдут тест на коронавирус, и только потом ситуация прояснится. Цыганковым мы довольны, он набирает форму.
– Сегодня сыграло много футболистов, которых мы не видели в сборной. Это положительный момент. Какие еще положительные моменты вы можете отметить?
– Попадая в такую ситуацию, я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу со всей серьезностью. Те, кто вышел на поле, старались, пытались играть. Сегодня невозможно сравнивать нашу команду с Францией. Какие-то эпизоды были хорошими. Особенно начало второго тайма. Сегодня произошло стечение обстоятельств. Франция – чемпион мира и одна из лучших команд. Мы не смогли привезти свой лучший состав, чтобы хоть как-то с ними конкурировать.
Футбол складывается из эпизодов. У нас было несколько моментов, которые могли хоть как-то улучшить ситуацию по счету. Мы попали в штангу, был выход один на один. Что-то мы создавали и могли это реализовать. Для зрителей было бы интересно увидеть еще несколько мячей.
– Сидорчук сейчас один из лидеров Динамо. Чего ему не хватает, чтобы играть в сборной?
– Я исхожу из того, что у нас впереди два официальных матча. Сидорчук, Караваев и остальные динамовцы провели очень много игр. Сегодня они не играли, потому что мы должны планировать следующие матчи. Сейчас я не понимаю, сможет к нам приехать группа игроков или нет. У меня есть определенные футболисты. Пока у нас 1 вратарь и 18 полевых. Пытаемся кого-то довызвать.
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Франция).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
|39'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Виталий Миколенко (УКРАИНА).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинжа (Франция).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 21 века игры в футбол....если этого нет, ты будешь вторым номером. Ярмолекно или Яремчук на пустых мячах это псевдо игрок!
Игры не будет...пас вратарю, пас знает куда...кипишь - паника... не умеют прессинговать - нет команды!
Сербия не прессинговала - вот и результат!
___________________
А теперь возьми ту Сербию и прессинг.
Все игра была бы другая...мы НЕ МОЖЕМ играть от обороны в прессинге!
Любой команде дай против нас прессинг - все...команда плывет!
Сербия не прессинговала - вот и результат!
___________________
А теперь возьми ту Сербию и прессинг.
Все игра была бы другая...мы НЕ МОЖЕМ играть от обороны в прессинге!
Якщо програємо ще два матчі з різницею +3... то Шевченку треба йти і ставити Петракова.
-
Середній тренер, середня збірна, середні за європейськими мірками гравці.
Как по мне - не особо он на тренера годится. Фоманко при всей своей трусости был тренером (до последный финальной части ЧЕ 2016), а это не годится. Чисто фарт 1 сезон. А теперь все то же что и было. Без прогресса.
Сербия не прессинговала - вот и результат!
___________________
А теперь возьми ту Сербию и прессинг.
Все игра была бы другая...мы НЕ МОЖЕМ играть от обороны в прессинге!
Любой команде дай против нас прессинг - все...команда плывет!
Сербия не прессинговала - вот и результат!
___________________
А теперь возьми ту Сербию и прессинг.
Все игра была бы другая...мы НЕ МОЖЕМ играть от обороны в прессинге!
ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 21 века игры в футбол....если этого нет, ты будешь вторым номером. Ярмолекно или Яремчук на пустых мячах это псевдо игрок!
Игры не будет...пас вратарю, пас знает куда...кипишь - паника... не умеют прессинговать - нет команды!
Якщо програємо ще два матчі з різницею +3... то Шевченку треба йти і ставити Петракова.
-
Середній тренер, середня збірна, середні за європейськими мірками гравці.
Как по мне - не особо он на тренера годится. Фоманко при всей своей трусости был тренером (до последный финальной части ЧЕ 2016), а это не годится. Чисто фарт 1 сезон. А теперь все то же что и было. Без прогресса.
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