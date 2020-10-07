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07.10.2020 22:10   ТВ-трансляция: 

Франция — Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч сборных

«Сине-желтые» теряют игроков из-за травм и коронавируса, но не сдаются

  • 07.10.2020 00:48
  • 540 просмотров
  • 3 комментария
Франция — Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч сборных
© УАФ

«Гвардия умирает, но не сдается!»

Приписывается французскому генералу Пьеру Камбронну в битве при Ватерлоо

В среду, 7-го октября, состоится товарищеский матч, в котором национальная сборная Франции примет Украину.

Пришла беда — отворяй ворота. Наверное, еще никогда в истории сборная Украины не оказывалась в столь затруднительном положении. Потери команды Андрея Шевченко столь велики, что проще назвать тех, кто остался, чем тех, кто выбыл.

Считаем вместе. Из-за травм в национальную команду не смогли приехать Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Владислав Супряга, Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка и Сергей Болбат. Уже внушительная пробоина! Затем выяснилось, что положительные тесты на коронавирус сдали футболисты «Шахтера» Андрей Пятов и Тарас Степаненко. Из-за этого в сборную не прибыли Марлос, Жуниор Мораес, Николай Матвиенко и Виктор Коваленко, севшие на самоизоляцию. И, в довершение всех бед, коронавирус был обнаружен сразу у двух голкиперов, уже прибывших в стан национальной команды — у Андрея Лунина и у Юрия Панькива.

Минус 15 человек, Карл! Как тут главному тренеру не схватиться за голову? А впереди матчи с Францией, Германией, Испанией… Конечно, есть немалый шанс, что выйдут с самоизоляции футболисты «Шахтера» и помогут в поединках с Германией и Испанией, но с Францией-то как играть?

Конечно, Шевченко пытается найти выход из положения. Тренер довызвал в национальную команду Зубкова, Забарного, Коноплю… Мало того, даже 45-летнему члену тренерского штаба «сине-желтых» Александру Шовковскому пришлось тряхнуть стариной и вновь надеть вратарские перчатки! Ведь в сборной Украины остался только один здоровый вратарь — 26-летний динамовец Георгий Бущан. А если, на дай Бог, травма или удаление? Тогда Шовковскому, который закончил карьеру игрока в 2016-м году, а в сборной не играл с 2012-го, придется вновь выйти на поле. По крайней мере, умение читать игру и вовремя подсказывать защитникам у Александра точно не пропало. Хотя таких крайностей, конечно, не хотелось бы.

«Мне жаль, что я не смог привезти лучшую команду. Я уважаю сборную Франции, уважаю ее тренера. Хотелось бы привезти боеспособную команду, которая показала бы хороший футбол… Мы постараемся собрать команду, которая будет боеспособной», — сетовал Шевченко на предматчевой пресс-конференции. И его можно понять. Выходить на матч с действующими чемпионами мира без большей половины состава — удовольствие не из приятных.

Но что поделать — матч состоится при любой погоде. В сложившейся ситуации есть и небольшие плюсы. Например, игровую практику получат футболисты, которые при любых других раскладах не сыграли бы за национальную сборную. Вполне может выйти на поле 18-летний защитник «Динамо» Илья Забарный, который совсем недавно играл против детей, а теперь, вероятно, будет вынужден сражаться с французскими зубрами.

В атаке вариантов у Шевченко немного — Яремчук и… Яремчук. Зато с первых минут смогут сыграть Цыганков и Ярмоленко, которые в последнее время нечасто появлялись в стартовых составах своих клубов.

«Против Украины Жиру сыграет свой 100-й матч за сборную. Также выйдет на поле Манданда. Вполне вероятно, что те, кто играл в воскресенье в своих чемпионатах, получат отдых… Тяжело сделать выбор между опытными футболистами и новичками сборной», — поделился ожиданиями от поединка с Украиной наставник национальной команды Франции Дидье Дешам, которого проблемы «сине-желтых» волнуют мало.

Как бы там ни было, сборной Украины нужно выходить и играть так, чтобы ей не было стыдно ни перед собой, ни перед болельщиками. Парни, сборники, для вас есть две новости. Первая — кавалерия придет на помощь. Вторая — вы и есть кавалерия. В вас верят.

А о том, как играть с Германией и Испанией, подумаем потом.

Ориентировочные составы:

Франция: Манданда — Павар, Варан, Упамекано, Эрнандес, Камавинга, Н’Зонзи, Ауар, Марсьяль, Жиру, Коман.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук, Цыганков.

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7 октября, среда

Франция — Украина
Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 22:10
ТВ-трансляция на телеканале «Украина»
ФРАНЦИЯ — УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Андрис Тремайнис (Латвия)
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

(1 голос)

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    • 62.67% (47)
      1. Крупная победа сборной Франции
    • 13.33% (10)
      2. Минимальная победа сборной Франции
    • 9.33% (7)
      3. Ничья
    • 10.67% (8)
      4. Минимальная победа сборной Украины
    • 4% (3)
      5. Крупная победа сборной Украины
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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 07.10.2020 01:57
    -1
    Да без лучших в сборной игроков Шахтёра и Зинченко будет трудно, удачи сборная !!Шева молодец, что-небудь придумает!!
    Ссылка
    Pro100alex88
      Pro100alex88, 07.10.2020 01:02
    +1
    А чего не вызвали еще вратаря Никиту Шевченка или Паста?
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
      Rusty_Shackleford, 07.10.2020 00:59
    +2
    Нормальный состав, "досить скиглити" (с)
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
      Rusty_Shackleford, 07.10.2020 00:59
    +2
    Нормальный состав, "досить скиглити" (с)
    Ссылка
    Pro100alex88
      Pro100alex88, 07.10.2020 01:02
    +1
    А чего не вызвали еще вратаря Никиту Шевченка или Паста?
    Ссылка
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