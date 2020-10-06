ФОТО. СаШо спешит на помощь. Шовковский может сыграть против Франции

45-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский может выйти на поле в товарищеском матче против Франции.

«Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018-го года.

Скажу откровенно — и не планировал!

Но иногда обстоятельства заставляют!!!

Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее ...

И пусть с вами всегда будет температура 36,6», — написал Шовковский в Instagram.

В распоряжении главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко остался только один вратарь — 26-летний игрок киевского «Динамо» Георгий Бущан. Ранее голкиперы Андрей Пятов, Александр Панькив и Андрей Лунин сдали положительные тесты на коронавирус.

В активе Шовковского 92 матча за сборную Украины, где он пропустил 77 мячей. Последний поединок за национальную команду Шовковский провел в 2012-м году. Карьеру игрока Александр завершил в 2016-м году.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.