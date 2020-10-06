ФОТО. СаШо спешит на помощь. Шовковский может сыграть против Франции

45-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский может выйти на поле в товарищеском матче против Франции.
«Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018-го года.
Скажу откровенно — и не планировал!
Но иногда обстоятельства заставляют!!!
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее ...
И пусть с вами всегда будет температура 36,6», — написал Шовковский в Instagram.
В распоряжении главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко остался только один вратарь — 26-летний игрок киевского «Динамо» Георгий Бущан. Ранее голкиперы Андрей Пятов, Александр Панькив и Андрей Лунин сдали положительные тесты на коронавирус.
В активе Шовковского 92 матча за сборную Украины, где он пропустил 77 мячей. Последний поединок за национальную команду Шовковский провел в 2012-м году. Карьеру игрока Александр завершил в 2016-м году.
Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.
! Не одягав воротарські рукавички близько трьох років, після того як відновлював на пальцях правої руки розірвані сухожилля в січні 2018 року. Скажу відверто і не планував! Але іноді обставини заставляють!!! Хочешь розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани на майбутнє... І нехай з вами завжди буде t36.6 #uaf #збірнаукраїни #нашазбірна
Источник — Instagram
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Неужели нельзя молодым дать шанс!???
Неужели нельзя молодым дать шанс!???
Буга...га...
Неужели нельзя молодым дать шанс!???
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