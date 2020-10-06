ФОТО. СаШо спешит на помощь. Шовковский может сыграть против Франции

Член тренерского штаба сборной Украины готов подстраховать Георгия Бущана

  • 06.10.2020 21:52
  • 8644 просмотра
  • 27 комментариев
ФОТО. СаШо спешит на помощь. Шовковский может сыграть против Франции
© УАФ. Александр Шовковский

45-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский может выйти на поле в товарищеском матче против Франции.

«Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018-го года.

Скажу откровенно — и не планировал!

Но иногда обстоятельства заставляют!!!

Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее ...

И пусть с вами всегда будет температура 36,6», — написал Шовковский в Instagram.

В распоряжении главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко остался только один вратарь — 26-летний игрок киевского «Динамо» Георгий Бущан. Ранее голкиперы Андрей Пятов, Александр Панькив и Андрей Лунин сдали положительные тесты на коронавирус.

В активе Шовковского 92 матча за сборную Украины, где он пропустил 77 мячей. Последний поединок за национальную команду Шовковский провел в 2012-м году. Карьеру игрока Александр завершил в 2016-м году.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Не одягав воротарські рукавички близько трьох років, після того як відновлював на пальцях правої руки розірвані сухожилля в січні 2018 року. Скажу відверто і не планував! Але іноді обставини заставляють!!! Хочешь розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани на майбутнє... І нехай з вами завжди буде t36.6 #uaf #збірнаукраїни #нашазбірна

Публикация от SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

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Источник — Instagram

(43 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.10.2020 23:17
    0
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 23:16
    -1
    Maks7777, 06.10.2020 23:15
    ГЕЙФАНИ уже даже в гей бар не спешит,он нашёл себе подобного алкаша гея Серёжку ефименко,весь день его обхажует
    Я тоже заметил между ними искру, они даже не стесняются этого.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 23:15
    0
    Forever_young_12, 06.10.2020 23:04
    Ходят слухи что funny по кличке "рототуй жентильо" в гей-баре виртуозно владеет своим язычком - клиенты просто на 6-ом небе
    ГЕЙФАНИ уже даже в гей бар не спешит,он нашёл себе подобного алкаша гея Серёжку ефименко,весь день его обхажует
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 23:06
    -2
    Forever_young_12, 06.10.2020 23:04
    Ходят слухи что funny по кличке "рототуй жентильо" в гей-баре виртуозно владеет своим язычком - клиенты просто на 6-ом небе
    То-то я думаю чего это сегодня гейфанни полдня не было на сайте.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 23:04
    -3
    Maks7777, 06.10.2020 23:01
    С тобой в гей баре бы он бы лучшим
    Ходят слухи что funny по кличке "рототуй жентильо" в гей-баре виртуозно владеет своим язычком - клиенты просто на 6-ом небе
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 23:01
    -2
    jekаfunny, 06.10.2020 22:26
    Даже сейчас наверное был бы лучшим вратарем в стране
    С тобой в гей баре бы он бы лучшим
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 06.10.2020 23:00
    +3
    Это просто диванный троль, школьник, его в школе все чмырят, вот он и обсирает Динамо в коментах.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 06.10.2020 22:54
    0
    Милю с Алиечем нужно фрахтовать! Кореша задлындять отих жабодрокив!
    Ссылка
    Andrew
      Andrew, 06.10.2020 22:47
    0
    Паст, Шевченко, Бойко... вчера можно было довызывать их, или сделать это сейчас, чтобы на след. матчи подготовились.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 22:46
    -2
    jekаfunny, 06.10.2020 22:35
    Так после СаШо и нету
    ЧмоШо тоже не вратарь. Помню его обсёр со сборной Словении в 2000 году, когда это недоразумение пропустило бабочку с центра поля от Ачимовича
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:45
    -3
    Forever_young_12, 06.10.2020 22:19
    Этого старпёра- бабочколова ещё не хватало
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.10.2020 22:44
    +2
    Leo Leo, 06.10.2020 22:40
    Если только с тигренком и в перстнях..
    Неужели нельзя молодым дать шанс!???
    Кому? У Луніна теж позитивний тест.Стояти буде Бущан на безальтернативній основі,а СаШо на всяк випадок в заявці буде і все.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.10.2020 22:42
    -2
    Можна подумати що СаШо не помилявся чи не пускав метеликів!!! Це що стосується України.А скільки фокусів в воротах виробляв Бартез,а Ігіта,можна ще принадати когось.Але вони були класними воротарями.Говорити хто кращій справа невдячна.Колись Рибка витіснив Пятова,був першим в збірній і де зараз той Рибка?
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 06.10.2020 22:40
    -1
    Если только с тигренком и в перстнях..
    Неужели нельзя молодым дать шанс!???
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:35
    +4
    Trollface, 06.10.2020 22:33
    Что вратарей нет?
    Так после СаШо и нету
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.10.2020 22:35
    -1
    1 квітня чи подуріли всі?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 06.10.2020 22:33
    -3
    Что вратарей нет?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 06.10.2020 22:32
    +7
    Пару даунов слопатыеды уже отписалось тут
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 06.10.2020 22:31
    +6
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:14
    Этот прыгун никогда играть не умел.
    То то Пятов ваш в дерьме был после пенальти с СаШо соревнуясь
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 06.10.2020 22:31
    +4
    Почему не дозаявить Ризныка?
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 06.10.2020 22:20
    +17
    Не хуже пятова будет..
    Ссылка
    PorastroitKiev
    online
      PorastroitKiev, 06.10.2020 22:23
    +13
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:14
    Этот прыгун никогда играть не умел.
    А чмо болотное,как всегда первое на высере!
    Буга...га...
    Ссылка
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 06.10.2020 22:22
    +11
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:14
    Этот прыгун никогда играть не умел.
    Если бы он был не из Динамо, ты бы также говорил? Тебе вечно хочется как-то уколоть Динамо, такое ощущение, что они тебя пустили по кругу, других вариантов я не вижу. Хотя еще вариант того, что ты болельщик спартака
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 06.10.2020 22:32
    +7
    Пару даунов слопатыеды уже отписалось тут
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 06.10.2020 22:31
    +6
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:14
    Этот прыгун никогда играть не умел.
    То то Пятов ваш в дерьме был после пенальти с СаШо соревнуясь
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:35
    +4
    Trollface, 06.10.2020 22:33
    Что вратарей нет?
    Так после СаШо и нету
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 06.10.2020 22:31
    +4
    Почему не дозаявить Ризныка?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:26
    +4
    Даже сейчас наверное был бы лучшим вратарем в стране
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 06.10.2020 23:00
    +3
    Это просто диванный троль, школьник, его в школе все чмырят, вот он и обсирает Динамо в коментах.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:27
    +3
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:14
    Этот прыгун никогда играть не умел.
    Да Вафлеюк, конечно
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.10.2020 22:44
    +2
    Leo Leo, 06.10.2020 22:40
    Если только с тигренком и в перстнях..
    Неужели нельзя молодым дать шанс!???
    Кому? У Луніна теж позитивний тест.Стояти буде Бущан на безальтернативній основі,а СаШо на всяк випадок в заявці буде і все.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.10.2020 23:17
    0
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 23:15
    0
    Forever_young_12, 06.10.2020 23:04
    Ходят слухи что funny по кличке "рототуй жентильо" в гей-баре виртуозно владеет своим язычком - клиенты просто на 6-ом небе
    ГЕЙФАНИ уже даже в гей бар не спешит,он нашёл себе подобного алкаша гея Серёжку ефименко,весь день его обхажует
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 06.10.2020 22:54
    0
    Милю с Алиечем нужно фрахтовать! Кореша задлындять отих жабодрокив!
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 06.10.2020 22:47
    0
    Паст, Шевченко, Бойко... вчера можно было довызывать их, или сделать это сейчас, чтобы на след. матчи подготовились.
    Ссылка
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