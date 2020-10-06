Андрей ШЕВЧЕНКО: «Жаль, что я не смог привезти лучшую команду»

Наставник сборной Украины поделился ожиданиями от товарищеского матча с Францией

  • 06.10.2020 19:49
  • 2024 просмотра
  • 15 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Жаль, что я не смог привезти лучшую команду»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от товарищеского поединка с национальной командой Франции.

«У нас очень тяжелая ситуация. Ситуация, которая произошла буквально за день до выезда. Ряд ведущих футболистов получили травмы. Потом мы узнали, что два игрока «Шахтера» получили позитивные тесты на коронавирус. Остальные игроки «Шахтера», вызванные в сборную, ушли на самоизоляцию. Насколько я знаю, все их повторные тесты оказались негативными. Пришлось вызывать других футболистов, нескольких из молодежной команды. Попытались вызвать голкипера Панькива в связи с позитивным тестом Пятова. Панькив приехал. Но после тестов, сданных во Франции, два вратаря оказались позитивными — Лунин и Панькив.

Ситуация очень тяжелая. Но регламент есть регламент. Мы доверяем позиции французских властей, медицинским учреждениям и медицинским протоколам. Насколько я знаю, матч будет играться. Мне жаль, что я не смог привезти лучшую команду. Я уважаю сборную Франции, уважаю ее тренера. Хотелось бы привезти боеспособную команду, которая показала бы хороший футбол. И у нас, и у Франции две игры в Лиге наций. Мы играем с Германией и Испанией. Следующие матчи уже официальные. Мы постараемся собрать команду, которая будет боеспособной завтра.

Это шанс для молодых футболистов проявить себя, но это большой риск, ведь это игра с лучшей командой мира. Хотелось бы привезти лучшую команду, чтобы показать уровень нашего футбола.

Могу сказать, что те задачи, которые были передо мной поставлены, мы выполняем. Главная задача, которую я ставил — изменить качество игры национальной команды, привести новое молодое поколение. Мы двигаемся. У нас были три позитивных года. Команда хорошо провела отбор на чемпионат Европы, вышла с первого места, показала хороший уровень футбола. Постарались дать возможность молодым футболистам проявить себя. Многие из них играют в основном составе, команда очень изменилась. Нас ждут новые турниры и новые вызовы. Уровень нужно поддерживать, имея хороший запас. К сожалению, запаса у нас сегодня нет. Нет возможности сыграть с Францией самыми сильными игроками.

Каждого игрока сборной Франции можно назвать очень опасным. Франция — очень хорошая и сбалансированная команда. Центр последних побед — тренер Дидье Дешам. Я очень его уважаю за ту работу, которую он сделал.

Усилится ли сборная перед следующими матчами? Мы готовим список футболистов, которые будут тестироваться завтра-послезавтра. Мы должны понимать ситуацию с футболистами «Шахтера». Мы попытаемся быстро сделать повторные тесты. Прилетим в Киев и постараемся как можно быстрее пройти тесты, чтобы получить информацию о том, что происходит внутри команды.

Замена Степаненко? У нас есть футболисты на этой позиции. Ожидаем, что тот, кто сыграет, покажет уровень не хуже Тараса», — отметил Шевченко.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 06.10.2020 20:19
    0
    Maks7777, 06.10.2020 20:18
    Ты наверно на свои брёвна динамовские дро..чишь по ночам
    Ты хоть иногда покидаешь этот сайт? За какие деньги ты живёшь?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 06.10.2020 20:19
    0
    И так зажарится
    Хорошо хоть вообще доехали.
    Увидеть Париж, и не умереть! Вот что главное.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 20:18
    0
    JulikoB, 06.10.2020 20:16
    Избавившись от кротового шлака, СбУ стала только сильнее. Шева лукавит.
    Ты наверно на свои брёвна динамовские дро..чишь по ночам
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 06.10.2020 20:17
    -1
    Сегодня чпокнем французов.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 06.10.2020 20:16
    -1
    Избавившись от кротового шлака, СбУ стала только сильнее. Шева лукавит.
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 06.10.2020 20:14
    +1
    Что у наших тренеров привычка -вечно ныть перед игрой! Заранее готовят оправдание.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 20:11
    0
    stopor2016, 06.10.2020 20:07
    А надо пони-и-мать!
    Имбицил?понимай понимай ,)))что даже Шева дал понять что все бревна кроме игроков шахтёра и они лучшие с капитаном сборной пятовым!!
    Ссылка
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 20:09
    +2
    stopor2016, 06.10.2020 20:06
    "...Но тут примчались санитары,
    и зафиксировали нас..." (с)
    Подгорает олень??аА Шева всё по полочкам рассказал!Лучшая сборная только с игроками шахтера и капитаном пятовым!!!Шева респект тебе ,а динамовские всё ровно не успокоятся своих доходяг в сборной видеть хотят
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.10.2020 20:07
    +1
    Maks7777, 06.10.2020 20:05
    Да все это пониимаю одни дырявые свои брёвна хотят видеть в сборной !Шева респект ты молодец успехов тебе в сборной!!
    А надо пони-и-мать!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.10.2020 20:06
    +1
    Maks7777, 06.10.2020 19:59
    Андрей ШЕВЧЕНКО: «Жаль, что я не смог привезти лучшую команду»Да Шева ты прав,лучшие в четверг присоединяться,ну конечно без лучшего пяятова м кпитана и Степана!!!Без шахты не как,он с головой тренер
    "...Но тут примчались санитары,
    и зафиксировали нас..." (с)
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 20:05
    -2
    serge_kr, 06.10.2020 20:00
    Игроки Шахтера это сердце команды, жаль что не увидим их завтра
    Да все это пониимаю одни дырявые свои брёвна хотят видеть в сборной !Шева респект ты молодец успехов тебе в сборной!!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 06.10.2020 20:03
    0
    Иди потренируй сам. Ну, например сборную юзовки. Заодно призови в нее рахицкого, ордеца и тимощука играющим тренером.
    Ссылка
    Vincent78
    online
      Vincent78, 06.10.2020 20:02
    +1
    Хоть убей, не пойму смысла таких товарняков... Пол-команды нет, они принимают лягушатников. Бабки хотят отмыть, чтобы было чем платить зарплаты бездельникам типа Маркевича?
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 06.10.2020 20:00
    -6
    Игроки Шахтера это сердце команды, жаль что не увидим их завтра
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 19:59
    -7
    Андрей ШЕВЧЕНКО: «Жаль, что я не смог привезти лучшую команду»Да Шева ты прав,лучшие в четверг присоединяться,ну конечно без лучшего пяятова м кпитана и Степана!!!Без шахты не как,он с головой тренер
    Ссылка
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 20:09
    +2
    stopor2016, 06.10.2020 20:06
    "...Но тут примчались санитары,
    и зафиксировали нас..." (с)
    Подгорает олень??аА Шева всё по полочкам рассказал!Лучшая сборная только с игроками шахтера и капитаном пятовым!!!Шева респект тебе ,а динамовские всё ровно не успокоятся своих доходяг в сборной видеть хотят
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 06.10.2020 20:14
    +1
    Что у наших тренеров привычка -вечно ныть перед игрой! Заранее готовят оправдание.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.10.2020 20:07
    +1
    Maks7777, 06.10.2020 20:05
    Да все это пониимаю одни дырявые свои брёвна хотят видеть в сборной !Шева респект ты молодец успехов тебе в сборной!!
    А надо пони-и-мать!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.10.2020 20:06
    +1
    Maks7777, 06.10.2020 19:59
    Андрей ШЕВЧЕНКО: «Жаль, что я не смог привезти лучшую команду»Да Шева ты прав,лучшие в четверг присоединяться,ну конечно без лучшего пяятова м кпитана и Степана!!!Без шахты не как,он с головой тренер
    "...Но тут примчались санитары,
    и зафиксировали нас..." (с)
    Ссылка
    Vincent78
    online
      Vincent78, 06.10.2020 20:02
    +1
    Хоть убей, не пойму смысла таких товарняков... Пол-команды нет, они принимают лягушатников. Бабки хотят отмыть, чтобы было чем платить зарплаты бездельникам типа Маркевича?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 06.10.2020 20:19
    0
    Maks7777, 06.10.2020 20:18
    Ты наверно на свои брёвна динамовские дро..чишь по ночам
    Ты хоть иногда покидаешь этот сайт? За какие деньги ты живёшь?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 06.10.2020 20:19
    0
    И так зажарится
    Хорошо хоть вообще доехали.
    Увидеть Париж, и не умереть! Вот что главное.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 20:18
    0
    JulikoB, 06.10.2020 20:16
    Избавившись от кротового шлака, СбУ стала только сильнее. Шева лукавит.
    Ты наверно на свои брёвна динамовские дро..чишь по ночам
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 20:11
    0
    stopor2016, 06.10.2020 20:07
    А надо пони-и-мать!
    Имбицил?понимай понимай ,)))что даже Шева дал понять что все бревна кроме игроков шахтёра и они лучшие с капитаном сборной пятовым!!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 06.10.2020 20:03
    0
    Иди потренируй сам. Ну, например сборную юзовки. Заодно призови в нее рахицкого, ордеца и тимощука играющим тренером.
    Ссылка
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