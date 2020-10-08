Франция
7:1
УКРАИНА
07.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Франция – Украина – 7:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

  • 08.10.2020 00:30
  • 10285 просмотров
  • 4 комментария
Франция – Украина – 7:1. Видео голов и обзор матча
© УАФ

В среду, 7-го октября, состоялся товарищеский матч, в котором сразились сборные Франции и Украины. Команда Андрея Шевченко потерпела выездное поражение со счетом 1:7.

Товарищеский матч. 

Франция – Украина - 7:1

Камавинга, 9, Жиру, 24, 33, Миколенко, 39 (авт.), Толиссо, 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 87 – Цыганков, 52

 Малиновский, 43, Харатин, 51, Конопля, 61

Франция: Манданда (Меньян, 46) – Динь, Ленгле, Упамекано (Варан, 46), Павар – Ауар (Гризманн, 59), Толиссо, Камавинга (Погба, 59), Нзонзи – Жиру (Бен Йеддер, 74), Мартиаль (Мбаппе, 46).

Украина: Бущан – Михайличенко (Соболь, 46), Миколенко (Чеберко, 46), Забарный, Конопля – Макаренко (Шепелев, 62), Харатин, Малиновский (Цыганков, 46) – Зубков (Безус, 70), Ярмоленко (Яремчук, 62), Шапаренко.

1:0. 17-летний Камавинга открыл счет в матче

2:0. Первый гол Жиру

3:0. Второй гол Жиру

4:0. Автогол Миколенко

Лучшие моменты первого тайма

4:1. Гол Цыганкова

5:1. Гол Толиссо

6:1. Гол Мбаппе

7:1. Гол Гризманна

Лучшие моменты второго тайма

Обзор матча

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
82' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
66' ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Франция).
52' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
39' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Виталий Миколенко (УКРАИНА).
34' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
24' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
9' ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинжа (Франция).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 01:05
    0
    Один Шевченко сегодня знатно отсосал
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.10.2020 00:41
    0
    Alexander Киев, 08.10.2020 00:39
    Ось вам і збірна без гравців Шахтаря!
    Бревноленко - гуд бай. Як можна не віддати пас на вільно гравця, який з 2-х метрів закотить м'яч у ворота?! Саме хотіло забити.. Піжон хреново і це при рахунку 4-0. Дятел.
    Всі інші недофутболісти.. Позор. Андорра та Люксембург менше пропускали від Французів
    Вадо, пиздуй-ка ты лучше спать
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.10.2020 00:39
    -2
    Ось вам і збірна без гравців Шахтаря!
    Бревноленко - гуд бай. Як можна не віддати пас на вільно гравця, який з 2-х метрів закотить м'яч у ворота?! Саме хотіло забити.. Піжон хреново і це при рахунку 4-0. Дятел.
    Всі інші недофутболісти.. Позор. Андорра та Люксембург менше пропускали від Французів
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 08.10.2020 00:30
    -1
    Товарищи из Франции надрали задок по-товарищески....
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 01:05
    0
    Один Шевченко сегодня знатно отсосал
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.10.2020 00:41
    0
    Alexander Киев, 08.10.2020 00:39
    Ось вам і збірна без гравців Шахтаря!
    Бревноленко - гуд бай. Як можна не віддати пас на вільно гравця, який з 2-х метрів закотить м'яч у ворота?! Саме хотіло забити.. Піжон хреново і це при рахунку 4-0. Дятел.
    Всі інші недофутболісти.. Позор. Андорра та Люксембург менше пропускали від Французів
    Вадо, пиздуй-ка ты лучше спать
    Ссылка
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