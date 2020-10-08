Франция – Украина – 7:1. Видео голов и обзор матча

В среду, 7-го октября, состоялся товарищеский матч, в котором сразились сборные Франции и Украины. Команда Андрея Шевченко потерпела выездное поражение со счетом 1:7.
Товарищеский матч.
Франция – Украина - 7:1
Камавинга, 9, Жиру, 24, 33, Миколенко, 39 (авт.), Толиссо, 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 87 – Цыганков, 52
Малиновский, 43, Харатин, 51, Конопля, 61
Франция: Манданда (Меньян, 46) – Динь, Ленгле, Упамекано (Варан, 46), Павар – Ауар (Гризманн, 59), Толиссо, Камавинга (Погба, 59), Нзонзи – Жиру (Бен Йеддер, 74), Мартиаль (Мбаппе, 46).
Украина: Бущан – Михайличенко (Соболь, 46), Миколенко (Чеберко, 46), Забарный, Конопля – Макаренко (Шепелев, 62), Харатин, Малиновский (Цыганков, 46) – Зубков (Безус, 70), Ярмоленко (Яремчук, 62), Шапаренко.
1:0. 17-летний Камавинга открыл счет в матче
2:0. Первый гол Жиру
3:0. Второй гол Жиру
4:0. Автогол Миколенко
Лучшие моменты первого тайма
4:1. Гол Цыганкова
5:1. Гол Толиссо
6:1. Гол Мбаппе
7:1. Гол Гризманна
Лучшие моменты второго тайма
Обзор матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Франция).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
|39'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Виталий Миколенко (УКРАИНА).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинжа (Франция).
Источник — Sport.ua
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Бревноленко - гуд бай. Як можна не віддати пас на вільно гравця, який з 2-х метрів закотить м'яч у ворота?! Саме хотіло забити.. Піжон хреново і це при рахунку 4-0. Дятел.
Всі інші недофутболісти.. Позор. Андорра та Люксембург менше пропускали від Французів
Бревноленко - гуд бай. Як можна не віддати пас на вільно гравця, який з 2-х метрів закотить м'яч у ворота?! Саме хотіло забити.. Піжон хреново і це при рахунку 4-0. Дятел.
Всі інші недофутболісти.. Позор. Андорра та Люксембург менше пропускали від Французів
Бревноленко - гуд бай. Як можна не віддати пас на вільно гравця, який з 2-х метрів закотить м'яч у ворота?! Саме хотіло забити.. Піжон хреново і це при рахунку 4-0. Дятел.
Всі інші недофутболісти.. Позор. Андорра та Люксембург менше пропускали від Французів
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