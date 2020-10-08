ВИДЕО. Дно пробито. Украина пропустила шестой мяч от Франции

В товарищеском матче сборная Франции на поле стадиона «Стад-де-Франс» принимает национальную команду Украины.
На 82-й минуте французский форвард Килиан Мбаппе сделал счет 6:1 в пользу свой команды.
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Источник — Sport.ua
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Окей - разобрались.
Но вторая команда может атаковать или только обороняться?
________________
Если не может прессинговать - что она может против сильной?
Надеяться на ошибку, но ошибка значит что это тактика?
Окей - разобрались.
Но вторая команда может атаковать или только обороняться?
________________
Если не может прессинговать - что она может против сильной?
Надеяться на ошибку, но ошибка значит что это тактика?
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