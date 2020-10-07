ВИДЕО. Автогол Миколенко. Украина пропустила 4-й гол от Франции в 1-м тайме

В Париже проходит товарищеский матч между сборными Франции и Украины.
На 39-й минуте Виталий Миколенко забил гол в свои ворота, счет стал 4:0 в пользу хозяев поля.
ГОЛ! 4:0. Виталий Миколенко, 39 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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