ВИДЕО. 17-летний Камавинга открыл счет в матче Франция – Украина

В товарищеском матче сборная Франции на поле стадиона «Стад-де-Франс» принимает национальную команду Украины.
На девятой минуте поединка 17-летний Эдуарду Камавинга открыл счет ударом через себя после серии ошибок украинских защитников.
Отметим, что для вратаря Георгия Бущана это дебютный матч за сборную Украины и, соответственно, первый пропущенный мяч.
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Источник — Sport.ua
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