ВИДЕО. 17-летний Камавинга открыл счет в матче Франция – Украина

В товарищеском матче сборная Франции на поле стадиона «Стад-де-Франс» принимает национальную команду Украины.

На девятой минуте поединка 17-летний Эдуарду Камавинга открыл счет ударом через себя после серии ошибок украинских защитников.

Отметим, что для вратаря Георгия Бущана это дебютный матч за сборную Украины и, соответственно, первый пропущенный мяч.