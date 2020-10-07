ВИДЕО. Жиру сделал дубль и довел счет в матче с Украиной до разгромного

В товарищеском матче сборная Франции на поле стадиона «Стад-де-Франс» принимает национальную команду Украины.
На 33-й минуте матча французский форвард Оливье Жиру сделал счет 3:0 в пользу своей команды, оформив дубль.
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Источник — Sport.ua
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