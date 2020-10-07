ВИДЕО. Жиру сделал дубль и довел счет в матче с Украиной до разгромного

Уже к 33-й минуте счет стал 3:0

  • 07.10.2020 23:00
  • 933 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Жиру сделал дубль и довел счет в матче с Украиной до разгромного
© Twitter

В товарищеском матче сборная Франции на поле стадиона «Стад-де-Франс» принимает национальную команду Украины.

На 33-й минуте матча французский форвард Оливье Жиру сделал счет 3:0 в пользу своей команды, оформив дубль.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    KoPoJIb_KpoToB
      KoPoJIb_KpoToB, 07.10.2020 23:09
    +1
    Ганьба!
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 07.10.2020 23:05
    +1
    Не журналистские, а реальные цены на наших звезд начинают приобретать действительные формы.....
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
      KoPoJIb_KpoToB, 07.10.2020 23:09
    +1
    Ганьба!
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 07.10.2020 23:05
    +1
    Не журналистские, а реальные цены на наших звезд начинают приобретать действительные формы.....
    Ссылка
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