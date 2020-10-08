ВИДЕО. Столько Украина еще не пропускала. Гризманн забил 7-й гол Бущану

Сборная Украины обновила антирекорд по пропущенным голам

  • 08.10.2020 00:09
  • 1406 просмотров
  • 12 комментариев
ВИДЕО. Столько Украина еще не пропускала. Гризманн забил 7-й гол Бущану
© Twitter. Антуан Гризманн

В Париже завершился товарищеский матч между сборными Франции и Украины.

На 89-й минуте Антуан Гризманн поставил точку, забив 7-й гол французов в этом матче (7:1).

ГОЛ! 7:1. Антуан Гризманн, 89 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    SportsMan
    online
      SportsMan, 08.10.2020 00:46
    0
    mayakovskiy1, 08.10.2020 00:27
    Очень сильная защита и вратарь. Браво динамовцы. Показали уровень без кротов. Всего то 7 пропустили.
    С кротами пропустили бы 10.
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 08.10.2020 00:40
    0
    С такой игрой, такими бревнами и тренером, все рекорды ещё впереди, тем более играем с Испанией и Германией.
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 08.10.2020 00:37
    0
    roman75zpr, 08.10.2020 00:14
    Все еще впереди...
    согласна.. еще два матча с Немцами и ответка с Испанцами.. Еще есть все шансы побить антирекорды
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 08.10.2020 00:35
    0
    Если честно. То я очень сильно удивлена...из-за того что так мало накидали..
    Ссылка
    Віктор Ґудзь
    online
      Віктор Ґудзь, 08.10.2020 00:32
    0
    Alexander Киев Ти чому радієш, амеба? Твоє лайно тебе ж і накриє, а збірна себе ще покаже!
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 00:28
    +2
    Когда я включаю трансляцию и вижу прессинг, игроки желают доминировать, желают быть первыми, желают быть главными в игре- я восхищусь!
    ______________
    Но когда они играют от вратаря, и не могут прессинговать - зачем их тренировать?
    Какой толк? С первых минут - это уже провал. Ярмоленко в атаке с Францией?
    УЖАСССССССССССССССССССС.
    Если не можешь прессинговать в современном футболе, о какой команде ты мечтаешь?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.10.2020 00:27
    -1
    Очень сильная защита и вратарь. Браво динамовцы. Показали уровень без кротов. Всего то 7 пропустили.
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 08.10.2020 00:25
    +1
    Шевченко "перетреневав" збірну України. Є надія що з збірною Німечини ми не встановимо новий "антирекорд"
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 00:23
    0
    Запомните мой комент- прошу вас.
    ____________________
    КОГДА КОМАНДА НАЧНЕТ АТАКВОВАТЬ - ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОНА БУДЕТ ДОМИНИРОВАТЬ!
    ЕСЛИ МЯЧ ОТ ВРАТАРЯ - ЭТО ЗНАЧИТ Я НЕ МОГУ ВЗЛОМАТЬ ОБОРОНУ!
    ЭТО я про ТОП чем 2020!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.10.2020 00:23
    +3
    Это при том, что Франция не напрягалась. Сегодня игра сборной была бездарной. Тактика Шевченка - провальной. Наверное перехвалили Шевченка. Посмотрим с Германией. Говорят, что играл не основной состав, но этих игроков не с улицы же набрали.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.10.2020 00:22
    -2
    А перед матчем недо болельщики Динамо писали о том, что без игроков Шахтера даже лучше! Вот и глотнули по полной! Конечно, с основой счет был бы лучше, 4-1 или 4-2. Но, это не 7 вы глоры ебаные еще возьмете за счету от Барсы и Юве
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 08.10.2020 00:14
    +2
    Все еще впереди...
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.10.2020 00:23
    +3
    Это при том, что Франция не напрягалась. Сегодня игра сборной была бездарной. Тактика Шевченка - провальной. Наверное перехвалили Шевченка. Посмотрим с Германией. Говорят, что играл не основной состав, но этих игроков не с улицы же набрали.
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 00:28
    +2
    Когда я включаю трансляцию и вижу прессинг, игроки желают доминировать, желают быть первыми, желают быть главными в игре- я восхищусь!
    ______________
    Но когда они играют от вратаря, и не могут прессинговать - зачем их тренировать?
    Какой толк? С первых минут - это уже провал. Ярмоленко в атаке с Францией?
    УЖАСССССССССССССССССССС.
    Если не можешь прессинговать в современном футболе, о какой команде ты мечтаешь?
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 08.10.2020 00:14
    +2
    Все еще впереди...
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 08.10.2020 00:25
    +1
    Шевченко "перетреневав" збірну України. Є надія що з збірною Німечини ми не встановимо новий "антирекорд"
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 08.10.2020 00:46
    0
    mayakovskiy1, 08.10.2020 00:27
    Очень сильная защита и вратарь. Браво динамовцы. Показали уровень без кротов. Всего то 7 пропустили.
    С кротами пропустили бы 10.
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 08.10.2020 00:40
    0
    С такой игрой, такими бревнами и тренером, все рекорды ещё впереди, тем более играем с Испанией и Германией.
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 08.10.2020 00:37
    0
    roman75zpr, 08.10.2020 00:14
    Все еще впереди...
    согласна.. еще два матча с Немцами и ответка с Испанцами.. Еще есть все шансы побить антирекорды
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 08.10.2020 00:35
    0
    Если честно. То я очень сильно удивлена...из-за того что так мало накидали..
    Ссылка
    Віктор Ґудзь
    online
      Віктор Ґудзь, 08.10.2020 00:32
    0
    Alexander Киев Ти чому радієш, амеба? Твоє лайно тебе ж і накриє, а збірна себе ще покаже!
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 00:23
    0
    Запомните мой комент- прошу вас.
    ____________________
    КОГДА КОМАНДА НАЧНЕТ АТАКВОВАТЬ - ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОНА БУДЕТ ДОМИНИРОВАТЬ!
    ЕСЛИ МЯЧ ОТ ВРАТАРЯ - ЭТО ЗНАЧИТ Я НЕ МОГУ ВЗЛОМАТЬ ОБОРОНУ!
    ЭТО я про ТОП чем 2020!
    Ссылка
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