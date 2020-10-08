ВИДЕО. Столько Украина еще не пропускала. Гризманн забил 7-й гол Бущану

В Париже завершился товарищеский матч между сборными Франции и Украины.
На 89-й минуте Антуан Гризманн поставил точку, забив 7-й гол французов в этом матче (7:1).
ГОЛ! 7:1. Антуан Гризманн, 89 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Но когда они играют от вратаря, и не могут прессинговать - зачем их тренировать?
Какой толк? С первых минут - это уже провал. Ярмоленко в атаке с Францией?
УЖАСССССССССССССССССССС.
Если не можешь прессинговать в современном футболе, о какой команде ты мечтаешь?
____________________
КОГДА КОМАНДА НАЧНЕТ АТАКВОВАТЬ - ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОНА БУДЕТ ДОМИНИРОВАТЬ!
ЕСЛИ МЯЧ ОТ ВРАТАРЯ - ЭТО ЗНАЧИТ Я НЕ МОГУ ВЗЛОМАТЬ ОБОРОНУ!
ЭТО я про ТОП чем 2020!
______________
Но когда они играют от вратаря, и не могут прессинговать - зачем их тренировать?
Какой толк? С первых минут - это уже провал. Ярмоленко в атаке с Францией?
УЖАСССССССССССССССССССС.
Если не можешь прессинговать в современном футболе, о какой команде ты мечтаешь?
____________________
КОГДА КОМАНДА НАЧНЕТ АТАКВОВАТЬ - ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОНА БУДЕТ ДОМИНИРОВАТЬ!
ЕСЛИ МЯЧ ОТ ВРАТАРЯ - ЭТО ЗНАЧИТ Я НЕ МОГУ ВЗЛОМАТЬ ОБОРОНУ!
ЭТО я про ТОП чем 2020!
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