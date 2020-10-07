ВИДЕО. Это фиаско. Толиссо забил 5-й гол для Франции в ворота Украины

В Париже проходит товарищеский матч между сборными Франции и Украины.
На 65-й минуте Корентен Толиссо забил 5-й гол французов в этом матче (5:1).
ГОЛ! 5:1. Корентен Толиссо, 65 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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