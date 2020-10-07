ВИДЕО. Это фиаско. Толиссо забил 5-й гол для Франции в ворота Украины

В Париже неудачно для команды Андрея Шевченко проходит товарищеский матч

  • 07.10.2020 23:49
  • 736 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Это фиаско. Толиссо забил 5-й гол для Франции в ворота Украины
© Twitter. Корентен Толиссо

В Париже проходит товарищеский матч между сборными Франции и Украины.

На 65-й минуте Корентен Толиссо забил 5-й гол французов в этом матче (5:1).

ГОЛ! 5:1. Корентен Толиссо, 65 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    turist86
      turist86, 08.10.2020 00:16
    0
    Вспомнился анекдот про Вовочку.
    - Марья Ивановна, как называется слово, которое означает полный провал? 6 букв, вторая "и".
    - Вовочка, вон из класса!
    - Фиаско, Марья Ивановна, фиаско...
    Ссылка
    Lex Aries
      Lex Aries, 08.10.2020 00:06
    0
    Пазик сам себя сливает что ли? Иди уже очередным тренером в Милан, где ты долго не продержишься. Могли бы прессинговать хотя бы на своей половине поля, не говоря уже о французской. Возможно, меньше бы пропустили.
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 00:02
    +1
    svetlog, 07.10.2020 23:58
    Жестко указали наше место в Европе...(
    Не наше, а мусорских калечей в сборной
    Ссылка
    svetlog
      svetlog, 07.10.2020 23:58
    -1
    Жестко указали наше место в Европе...(
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 07.10.2020 23:57
    -1
    А не 7)))
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 07.10.2020 23:55
    -1
    Там уже 6 подъехал)))
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 00:02
    +1
    svetlog, 07.10.2020 23:58
    Жестко указали наше место в Европе...(
    Не наше, а мусорских калечей в сборной
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 08.10.2020 00:16
    0
    Вспомнился анекдот про Вовочку.
    - Марья Ивановна, как называется слово, которое означает полный провал? 6 букв, вторая "и".
    - Вовочка, вон из класса!
    - Фиаско, Марья Ивановна, фиаско...
    Ссылка
    Lex Aries
      Lex Aries, 08.10.2020 00:06
    0
    Пазик сам себя сливает что ли? Иди уже очередным тренером в Милан, где ты долго не продержишься. Могли бы прессинговать хотя бы на своей половине поля, не говоря уже о французской. Возможно, меньше бы пропустили.
    Ссылка
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