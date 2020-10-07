ВИДЕО. Прямо в девятку. Жиру удвоил перевес Франции над Украиной

В Париже проходит товарищеский матч между сборными Франции и Украины.
На 24-й минуте Оливье Жиру дальним ударом в девятку забил второй мяч французов в ворота Бущана (2:0).
ГОЛ! 2:0. Оливье Жиру, 24 мин.
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Источник — Sport.ua
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