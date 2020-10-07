ВИДЕО. Точный дальний удар под штангу. Цыганков размочил счет в Париже

В Париже проходит товарищеский матч между сборными Франции и Украины.
На 53-й минуте Виктор Цыганков размочил счет, забив гол точным дальним ударом под штангу (4:1).
ГОЛ! 4:1. Виктор Цыганков, 53 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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