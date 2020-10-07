ВИДЕО. Точный дальний удар под штангу. Цыганков размочил счет в Париже

На 53-й минуте сборная Украины сумела забить гол французам

  • 07.10.2020 23:29
  • 2964 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Точный дальний удар под штангу. Цыганков размочил счет в Париже
© УАФ. Виктор Цыганков

В Париже проходит товарищеский матч между сборными Франции и Украины.

На 53-й минуте Виктор Цыганков размочил счет, забив гол точным дальним ударом под штангу (4:1).

ГОЛ! 4:1. Виктор Цыганков, 53 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 00:18
    +2
    Вітя, дякуємо тобі. Гол красень.
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    beba2018
      beba2018, 08.10.2020 00:06
    -2
    5 мячей Бущана из семи все остальные пацаны молодцы!!!
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 00:18
    +2
    Вітя, дякуємо тобі. Гол красень.
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