Дали бой, но проиграли. Сборная Украины в Киеве уступила Германии

После двух сокрушительных поражений от Испании 0:4 в Лиге Наций и от Франции 1:7 в контрольном матче украинских любителей футбола, прежде всего, интересовали вопросы: сумеет ли наша команда отойти от таких чувствительных ударов и какие выводы сделал тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко из этих неудач? Конечно же, многие из нас надеялись на положительные ответы, тем более, что поединок проходил в Киеве на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей, которые, по известным причинам, заполнили одну треть стадиона.

Что касается стартового состава сборной Украины, то, по сравнению с игрой в Париже, с первых минут на поле вышли пять человек. Это вратарь Бущан, центральные защитники Забарный и Миколенко, а также два опытных игрока средней линии Малиновский и Ярмоленко. Места крайних защитников заняли Караваев и Соболь, в полузащите также расположились Сидорчук, Коваленко и Цыганков, а на острие атаки был выдвинут Яремчук.

У Германии состав был практически боевой. Да и к тому же, подопечные Йоахима Лева были серьезно мотивированы тем, что в двух стартовых играх Лиги Наций они не сумели добиться побед. Как, впрочем, и в товарищеском матче со сборной Турции у себя дома три дня назад, завершившимся вничью 3:3 и в котором они пропустили третий гол в свои ворота уже в компенсированное арбитром время.

Хозяева поля постарались активно начать игру, вот только в стартовый период до завершающего удара дело у них не доходило. А вот немецкие футболисты уже на 5-й минуте вывели на ударную позицию Гнабри. Тот пробил с ходу примерно с линии штрафной площади, но Бущан был на месте и отбил мяч в поле.

Постепенно сборная Германии завладела игровым преимуществом и взяла мяч под свой контроль. На 14-й минуте Клостерманн делал навес в район вратарской площади, но мяч срезался и полетел прямо под перекладину. Хорошо что Бущан был внимателен, удачно сыграв на линии ворот. Впрочем, уже через шесть минут и он не смог помочь команде, когда после розыгрыша углового гости забили гол. Рюдигер получил передачу вблизи линии штрафной площади, сместился вправо, и, сблизившись с воротами, сделал прострел. Гнабри немного подкорректировал эту передачу и Гинтер с близкого расстояния из-под Караваева поразил цель.

Буквально тут же автор забитого мяча едва не привез гол уже в свои ворота. Он ошибся, выполняя пас своему партнеру, мяч перехватил Яремчук и сильно пробил по воротам, но немного выше перекладины. Увы, это был только эпизод. Немецкая команда продолжала владеть преимуществом и время от времени угрожать воротам украинцев.

Так, на 27-й минуте Дракслер пробил из-за пределов штрафной площади, но прямо в нашего вратаря. А на 31-й и на 34-й минутах украинцам надо благодарить Бущана, который отбил два очень опасных удара в исполнении Киммиха и Гнабри. Особенно впечатляющим был последний сейв вратаря в эпизоде, когда соперник бил головой в упор с близкого расстояния.

Незадолго до перерыва Кросс в одной из многочисленных атак сборной Германии неплохо пробил, но рядом с левым верхним углом ворот. А затем Горецка головой атаковал метров с восьми, однако на пути мяча оказался Бущан.

Второй тайм начался с грубейшей ошибки голкипера сборной Украины, который на 49-й минуте в простой ситуации после прострела справа от Клостерманна, выронил мяч из рук прямо на голову Горецка и тот забил второй гол в ворота нашей команда. Правда, через две минуты Бущан в очередной раз выручил партнеров от еще одного пропущенного мяча, когда парировал опасный удар метров с девяти от Дракслера. Как и на 57-й минуте, после удара Клостерманна с линии вратарской площади.

И только на исходе игрового часа на 60-й минуте украинцам наконец-то удалось провести первую по-настоящему быструю и опасную контратаку. Разогнал ее Малиновский, а завершал Цыганков. Но удар у последнего получился несильным и Нойер сумел ликвидировать угрозу.

Германия продолжала атаковать большими силами и создавать моменты у ворот хозяев поля, а наши футболисты старались играть на контратаках. И одна из них на 76-й минуте привела к тому, что Зюле в своей штрафной площади сбил Яремчука. Пенальти! К точке подошел Малиновский и точно направил мяч в левый от себя угол ворот.

Появилась надежда на то, что можно будет спасти этот матч, но немецкие футболисты, понимая это, снова отодвинули игру от своих ворот, а на 82-й минуте Гнабри имел хороший момент для того, чтобы забить третий гол в ворота Бущана. Однако вратарь нашей команды и в этом эпизоде выручил партнеров.

Уже в компенсированное арбитром время вышедшие на замену Шапаренко и Марлос били по воротам гостей с дальних дистанций, но безуспешно.

В итоге поражение сборной Украины 1:2, но за него уже не так стыдно как за два предыдущие. Хотелось бы верить в то, что и с Испанией украинцы сыграют также достойно, как и сегодня.

Лига наций. Группа А4. 3-й тур.

Украина – Германия – 1:2

Руслан Малиновский (77, пенальти) – Маттис Гинтер (20), Леон Горецка (49)

Тони Кроос (53), Маттис Гинтер (84) – Руслан Малиновский (41)

Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Сергей Сидорчук (Евгений Макаренко, 84), Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко (Ромеро Марлос, 69), Виктор Коваленко, Виктор Цыганков (Александр Зубков, 69).

Германия: Мануэль Нойер, Марсель Хальстенберг, Маттис Гинтер, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Лукас Клостерманн (Эмре Джан, 90), Йосуа Киммих, Тони Кроос, Леон Горецка, Юлиан Дракслер (Тимо Вернер, 80), Серж Гнабри (Кай Хаверц, 93).

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

НСК Олимпийский (Киев)

УКРАИНА - ГЕРМАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА