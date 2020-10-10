УКРАИНА
1:2
Германия
10.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дали бой, но проиграли. Сборная Украины в Киеве уступила Германии

Команда Андрея Шевченко не сумела отобрать очки у Бундестима

  • 10.10.2020 23:36
  • 12378 просмотров
  • 242 комментария
Дали бой, но проиграли. Сборная Украины в Киеве уступила Германии
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После двух сокрушительных поражений от Испании 0:4 в Лиге Наций и от Франции 1:7 в контрольном матче украинских любителей футбола, прежде всего, интересовали вопросы: сумеет ли наша команда отойти от таких чувствительных ударов и какие выводы сделал тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко из этих неудач? Конечно же, многие из нас надеялись на положительные ответы, тем более, что поединок проходил в Киеве на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей, которые, по известным причинам, заполнили одну треть стадиона.   

Что касается стартового состава сборной Украины, то, по сравнению с игрой в Париже, с первых минут на поле вышли пять человек. Это вратарь Бущан, центральные защитники  Забарный и Миколенко, а также два опытных игрока средней линии Малиновский и Ярмоленко. Места крайних защитников заняли Караваев и Соболь, в полузащите также расположились Сидорчук, Коваленко и Цыганков, а на острие атаки был выдвинут Яремчук. 

У Германии состав был практически боевой. Да и к тому же, подопечные Йоахима Лева были серьезно мотивированы тем, что в двух стартовых играх Лиги Наций они не сумели добиться побед. Как, впрочем, и в товарищеском матче со сборной Турции у себя дома три дня назад, завершившимся вничью 3:3 и в котором они пропустили третий гол в свои ворота уже в компенсированное арбитром время. 

Хозяева поля постарались активно начать игру, вот только в стартовый период до завершающего удара дело у них не доходило. А вот немецкие футболисты уже на 5-й минуте вывели на ударную позицию Гнабри. Тот пробил с ходу примерно с линии штрафной площади, но Бущан был на месте и отбил мяч в поле. 

Постепенно сборная Германии завладела игровым преимуществом и взяла мяч под свой контроль. На 14-й минуте Клостерманн делал навес в район вратарской площади, но мяч срезался и полетел прямо под перекладину. Хорошо что Бущан был внимателен, удачно сыграв на линии ворот. Впрочем, уже через шесть минут и он не смог помочь команде, когда после розыгрыша углового гости забили гол. Рюдигер получил передачу вблизи линии штрафной площади, сместился вправо, и, сблизившись с воротами, сделал прострел. Гнабри немного подкорректировал эту передачу и Гинтер с близкого расстояния из-под Караваева поразил цель. 

Буквально тут же автор забитого мяча едва не привез гол уже в свои ворота. Он ошибся, выполняя пас своему партнеру, мяч перехватил Яремчук и сильно пробил по воротам, но немного выше перекладины. Увы, это был только эпизод. Немецкая команда продолжала владеть преимуществом и время от времени угрожать воротам украинцев. 

Так, на 27-й минуте Дракслер пробил из-за пределов штрафной площади, но прямо в нашего вратаря. А на 31-й и на 34-й минутах украинцам надо благодарить Бущана, который отбил два очень опасных удара в исполнении Киммиха и Гнабри. Особенно впечатляющим был последний сейв вратаря в эпизоде, когда соперник бил головой в упор с близкого расстояния. 

Незадолго до перерыва Кросс в одной из многочисленных атак сборной Германии неплохо пробил, но рядом с левым верхним углом ворот. А затем Горецка головой атаковал метров с восьми, однако на пути мяча оказался Бущан. 

Второй тайм начался с грубейшей ошибки голкипера сборной Украины, который на 49-й минуте в простой ситуации после прострела справа от Клостерманна, выронил мяч из рук прямо на голову Горецка и тот забил второй гол в ворота нашей команда. Правда, через две минуты Бущан в очередной раз выручил партнеров от еще одного пропущенного мяча, когда парировал опасный удар метров с девяти от Дракслера. Как и на 57-й минуте, после удара Клостерманна с линии вратарской площади. 

И только на исходе игрового часа на 60-й минуте украинцам наконец-то удалось провести первую по-настоящему быструю и опасную контратаку. Разогнал ее Малиновский, а завершал Цыганков. Но удар у последнего получился несильным и Нойер сумел ликвидировать угрозу.     

Германия продолжала атаковать большими силами и создавать моменты у ворот хозяев поля, а наши футболисты старались играть на контратаках. И одна из них на 76-й минуте привела к тому, что Зюле в своей штрафной площади сбил Яремчука. Пенальти! К точке подошел Малиновский и точно направил мяч в левый от себя угол ворот. 

Появилась надежда на то, что можно будет спасти этот матч, но немецкие футболисты, понимая это, снова отодвинули игру от своих ворот, а на 82-й минуте Гнабри имел хороший момент для того, чтобы забить третий гол в ворота Бущана. Однако вратарь нашей команды и в этом эпизоде выручил партнеров. 

Уже в компенсированное арбитром время вышедшие на замену Шапаренко и Марлос били по воротам гостей с дальних дистанций, но безуспешно. 

В итоге поражение сборной Украины 1:2, но за него уже не так стыдно как за два предыдущие. Хотелось бы верить в то, что и с Испанией украинцы сыграют также достойно, как и сегодня. 

Лига наций. Группа А4. 3-й тур.

Украина – Германия – 1:2

Руслан Малиновский (77, пенальти) – Маттис Гинтер (20), Леон Горецка (49)

Тони Кроос (53), Маттис Гинтер (84) – Руслан Малиновский (41)

Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Сергей Сидорчук (Евгений Макаренко, 84), Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко (Ромеро Марлос, 69), Виктор Коваленко, Виктор Цыганков (Александр Зубков, 69).

Германия: Мануэль Нойер, Марсель Хальстенберг, Маттис Гинтер, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Лукас Клостерманн (Эмре Джан, 90), Йосуа Киммих, Тони Кроос, Леон Горецка, Юлиан Дракслер (Тимо Вернер, 80), Серж Гнабри (Кай Хаверц, 93).

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

НСК Олимпийский (Киев)

УКРАИНА - ГЕРМАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.10.2020 00:46
    0
    Forever_young_15, 11.10.2020 00:45
    Оно непроницаемо - там 5-ть метров лобовой брони
    Из оставшихся один их самых забавных скакунов остался.
    Ссылка
    Forever_young_15
    online
      Forever_young_15, 11.10.2020 00:45
    +1
    elcomendante, 11.10.2020 00:40
    А ты наверное не до конца сообщения умеешь понимать.. Или не до конца их читаешь, а потом пишешь.. Тебе все было описано. Даже пример привели. Разживали, как в дет.садике! (на примере нападающего). Что тебе еще разжевывать-то? Вообще сложно понять. Это на подобии "Купи слона". Тебе написали- ЭТО ЕГО РАБОТА. Научись читать и понимать сообщения, которые тебе пишут
    Оно непроницаемо - там 5-ть метров лобовой брони
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.10.2020 00:44
    -1
    elcomendante, 11.10.2020 00:31
    Я понимаю вас. Но Опять же. Я ее тоже смотрел. Понравилось 2 момента. Вятянул красиво после удара головой и и красиво отбил удар с правого фланга атака была. Дракслер ударил.. Конечно тоже можно опасным удар назвать.. Но слабо ведь ударил. А все что над ним летело или в него.. Ну как не брать-то их. Он же не Трубин криворукий
    При чем здесь Трубин. Человек пытается стать "основным " и да делает ошибки, но никто не застрахован. У него все данные есть для того, чтобы Пятова менять. Тут все от него и поддержки команды зависит. Но если еще пару раз ошибется, не исключено , что на условного Ри зныка поменяют. У каждого шанс должен быть. Но когда есть 13 ударов в створ и говорят, сто плохо играл, даже моменты не посмотрев .Это хрень. А половина "ваших" до игры 0-1- и -8 прогнозировала из-за вратаря и одного защитника
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 00:44
    -1
    elcomendante, 11.10.2020 00:40
    А ты наверное не до конца сообщения умеешь понимать.. Или не до конца их читаешь, а потом пишешь.. Тебе все было описано. Даже пример привели. Разживали, как в дет.садике! (на примере нападающего). Что тебе еще разжевывать-то? Вообще сложно понять. Это на подобии "Купи слона". Тебе написали- ЭТО ЕГО РАБОТА. Научись читать и понимать сообщения, которые тебе пишут
    Прости, не понял сразу с кем имею дело. Ты из тупоконечников. Так бывает.
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 11.10.2020 00:43
    0
    Можете критиковать меня опять сколько угодно, но я давно говорю, что Ярмола это уже не игрок сборной. И Миколенко не годен, по крайней мере сейчас. Ну вратарь то случайно сюда попал, то понятно... Только зачем после Франции его поставили, мне не понятно. Сидорчука оставить просто на замене, не более. Выпускать минут на 5 )
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 11.10.2020 00:42
    0
    avk2307, 11.10.2020 00:38
    Реально тупее не придумаешь коммента : В любой стране сейвы голкиперов на уровне клубов и сборных оценивают. Везде в Украине , России, Германии, Англии.
    Того же Бущана 10 кой в ЛЕ наградили и тут находится комендант, который оказывается понимает лучше, что такое работа вратаря , но не понимает, что он ее выполняет хорошо.
    Да что Вы говорите?
    Ее же по разному можно выполнить. А вратарю это вдвойне сложно, т.к. их ошибки виднее.
    А средние вратари играют в первой лиге а не в сборной и У ВСЕХ ЕСТЬ ПРАВО НА ОШИБКУ
    В этом матче как его оценили? Не спорт.юа, А более авторитетные люди?
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 00:41
    0
    avk2307, 11.10.2020 00:38
    мне это не интересно
    если неинтересно, тогда не включай неадеквата, а просто введи дискуссию по теме.
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 00:40
    0
    Слушай Книгу, 11.10.2020 00:35
    Малолетками нет покоя, скучно в лыныры вот и развлекаются как могут, но недолго лет 5 - 6 и все вернётся, вот они не вернутся
    с чего такие прогнозы что через 5-6 лет военные конфликты на Донбассе прекратятся?
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    elcomendante
    online
      elcomendante, 11.10.2020 00:40
    +1
    Frank Piter, 11.10.2020 00:34
    Слушай, ну не пори херни. Бущан сегодня вытащил 3-4 мертвых мяча. Это факт. К чему эти твои воспоминание в стиле Гены Букина, что ты когда-то играл? Это никому не интересно. Максимум, если ты стоял в воротах, сможешь описать его игру или ошибку профессионально, если сумеешь.
    А ты наверное не до конца сообщения умеешь понимать.. Или не до конца их читаешь, а потом пишешь.. Тебе все было описано. Даже пример привели. Разживали, как в дет.садике! (на примере нападающего). Что тебе еще разжевывать-то? Вообще сложно понять. Это на подобии "Купи слона". Тебе написали- ЭТО ЕГО РАБОТА. Научись читать и понимать сообщения, которые тебе пишут
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.10.2020 00:38
    -2
    Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 00:35
    к слову твои дурачки сами провоцируют вонь на сайте. если бы был фанка на сайте, я бы неоднократно употреблял слова дырявые боты, дырка, дрисня, куевские калики и т.п. это так, к размышлению кто и в чём виноват.
    мне это не интересно
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.10.2020 00:38
    -1
    elcomendante, 11.10.2020 00:28
    Любой средний вратарь это должен уметь! Я тоже в футбол играл когда-то. Это его работа! С таким же успехом, может любой нападающий в интервью говорить: "Я бы посмотрел, если бы выбежали на скорости, вас цепляли сзади защитники.. так еще и вратарь козлина вышел из ворот.. Вот поэтом бы не попал." Еще раз. Это его работа. А зачем тогда вратари, если не тянуть такое. чтобы тянуть все, что в него летит. С таким бы успехом и пенек бы можно было поставить в ворота
    Реально тупее не придумаешь коммента : В любой стране сейвы голкиперов на уровне клубов и сборных оценивают. Везде в Украине , России, Германии, Англии.
    Того же Бущана 10 кой в ЛЕ наградили и тут находится комендант, который оказывается понимает лучше, что такое работа вратаря , но не понимает, что он ее выполняет хорошо.
    Да что Вы говорите?
    Ее же по разному можно выполнить. А вратарю это вдвойне сложно, т.к. их ошибки виднее.
    А средние вратари играют в первой лиге а не в сборной и У ВСЕХ ЕСТЬ ПРАВО НА ОШИБКУ
    Ссылка
    Слушай Книгу
      Слушай Книгу, 11.10.2020 00:35
    -1
    ★ Дядя Стёпа ★, 11.10.2020 00:28
    Я это понял. Клубные пристрастия выходят на первый план, хотя сборная страны должна быть на первом месте и не важно кто за неё играет, Горняки или Динамовцы...
    Малолетками нет покоя, скучно в лыныры вот и развлекаются как могут, но недолго лет 5 - 6 и все вернётся, вот они не вернутся
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 11.10.2020 00:35
    +1
    Тарас Чубак, 11.10.2020 00:10
    Ну доречі Забарний виглядав сьогодні досить не погано, але дійсно досвіду не вистачає, я думаю у центрі захисту майбутнє за Поповим і Бондарем все ж такт
    Перспективные игроки очень. Но у нас ведь в последнее время, перспективный- не всегда на выхлопе- хороший. Дай Боже, чтобы был толк и превратились в в хороших защиткикой мирового уровня
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    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 00:35
    0
    avk2307, 11.10.2020 00:27
    Я за себя отвечаю. Мне других не надо
    к слову твои дурачки сами провоцируют вонь на сайте. если бы был фанка на сайте, я бы неоднократно употреблял слова дырявые боты, дырка, дрисня, куевские калики и т.п. это так, к размышлению кто и в чём виноват.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 00:34
    -1
    elcomendante, 11.10.2020 00:28
    Любой средний вратарь это должен уметь! Я тоже в футбол играл когда-то. Это его работа! С таким же успехом, может любой нападающий в интервью говорить: "Я бы посмотрел, если бы выбежали на скорости, вас цепляли сзади защитники.. так еще и вратарь козлина вышел из ворот.. Вот поэтом бы не попал." Еще раз. Это его работа. А зачем тогда вратари, если не тянуть такое. чтобы тянуть все, что в него летит. С таким бы успехом и пенек бы можно было поставить в ворота
    Слушай, ну не пори херни. Бущан сегодня вытащил 3-4 мертвых мяча. Это факт. К чему эти твои воспоминание в стиле Гены Букина, что ты когда-то играл? Это никому не интересно. Максимум, если ты стоял в воротах, сможешь описать его игру или ошибку профессионально, если сумеешь.
    Ссылка
    Семен Фонсеко
    online
      Семен Фонсеко, 11.10.2020 00:33
    0
    что тут обсуждать, немцы есть немцы, мы их никогда не обыгрывали, при Лобановском один раз в ничью сыграли и все..., но боролись достойно
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 00:32
    +1
    avk2307, 11.10.2020 00:27
    Я за себя отвечаю. Мне других не надо
    если не хочешь за своих отвечать, не стоит и на чужих говно метать.
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 11.10.2020 00:31
    -2
    avk2307, 11.10.2020 00:26
    Простите , но факт есть факт Elcomendate. Но тот, кто игру смотрел- видел сложность ударов
    Я понимаю вас. Но Опять же. Я ее тоже смотрел. Понравилось 2 момента. Вятянул красиво после удара головой и и красиво отбил удар с правого фланга атака была. Дракслер ударил.. Конечно тоже можно опасным удар назвать.. Но слабо ведь ударил. А все что над ним летело или в него.. Ну как не брать-то их. Он же не Трубин криворукий
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.10.2020 00:30
    -2
    Forever_young_15, 11.10.2020 00:29
    Сколько раз отморозку нужно оскорбить тебя, чтобы его забанили??
    Странная модерация - одних за ерунду банят, на других глаза закрывают за явные оскорбления
    Бро, меня оскорбить нереально, тем более скакунам.
    Ссылка
    Семен Фонсеко
    online
      Семен Фонсеко, 11.10.2020 00:30
    0
    Далі??? Салвадор? що він воскрес? ну з поверненням)
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 10.10.2020 23:44
    +18
    Сегодня похвалить стоит Коваленко, Циганкова и Бущана, как не странно. Вратарь привез гол, без сомнений, но и сделал парочку великолепных сейвов. А Ярмоленко нужно задуматься над своей игрой, Марлос вышел на замену и был мегаполезным.
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    футфан
      футфан, 10.10.2020 23:39
    +18
    За рахунок не соромно, Шеві догану за те що раніше Ярмолу не зняв. Чекаємо повернення ключових гравців
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    Elblanko
      Elblanko, 10.10.2020 23:37
    +15
    шапаренко і марлос мали грати зі старту.
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    Максим Максимов
    online
      Максим Максимов, 10.10.2020 23:39
    +14
    Конечно, Ярмола просто помер на поле....
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 10.10.2020 23:43
    +13
    Сегодня за сборную не стыдно, но с такой защитой на Евро делать нечего.
    Ссылка
    pavel85
      pavel85, 10.10.2020 23:53
    +11
    Наблюдал специально за Марлосом ,каждая его атака собирала на себе по 3-4 защитника ,пару раз у него забрали с нарушениями ,как ни крути ,он дал спокойствие ,более точные пасы,игра стала преобритать какой-то смысл для нас.Нужно было дать ему больше времени.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.10.2020 23:40
    +10
    Cherevik22, 10.10.2020 23:38
    Мені сподобалось, німецьке🔞 топ. Особливо після французького
    Коммент заранее загатовил? Не угадало.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.10.2020 23:38
    +10
    Жалко. Несмотря ни на что Жора лучший.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
      GREEN DAY belokon, 10.10.2020 23:48
    +9
    Кстати, отличный матч у Забарного, дай Бог будет отличный цз в пару к Матвиенку, вместо Кривцова.
    Не ошибался, и местами действовал уверенно,не по возрасту. А ему всего 18
    Ссылка
    Александр Киев
    online
      Александр Киев, 10.10.2020 23:41
    +9
    Как были близки к ничьей и второму месту! Но и третье место после трех туров в такой группе - это неплохой результат.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 10.10.2020 23:41
    +8
    Достойная игра с такими кадровыми проблемами очень достойно молодцы видно что бились !!!!!!!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 10.10.2020 23:40
    +8
    Игра на 3+. Интересно глянуть на оценку Бущана. Ляп, при 6 суперсейвах.
    Ссылка
    Taykitanin
      Taykitanin, 10.10.2020 23:47
    +7
    Ярмоленко тормоз атак. Хочу видеть статистику матча до замены и после по ударам, атакам. Отмазка счет не катит, немцы не играли по счету до финального свистка.
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 10.10.2020 23:46
    +7
    Гра непогана, команда старалась але клас збірної Німечини взяв гору. За таку поразку не соромно. Бажаю успіху з Іспанією
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 10.10.2020 23:42
    +7
    Закономерный результат......Пока шапка не по Сеньке, но за игру спасибо.....
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 10.10.2020 23:41
    +7
    serge_kr, 10.10.2020 23:39
    Если бы не ляп Бущана была бы ничья
    За ляп он отработал вполне - 4-5 сейвов сделал
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    Ukraine
    online
      Ukraine, 11.10.2020 00:12
    +6
    Зверну вашу уваугу, що Марлок класно розвертав атаку.
    Що значить вміння притримати мяч та зіграти в ноги партнеру, а не стриляти куди попало.
    Є чому вчитись іншим нашим гравцям
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    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 10.10.2020 23:56
    +6
    Сподобалось як вийшла трійка Марлос Зубков Шапаренко, усі покращили гру на своїх позиціях, хоча Циганков теж не був прям поганий, а от Ярмола....без слів просто, запоров стільки перспективних атак. Ще хочеться Бущана полаяти, але ж стільки мертвих м'ячів витягнув, ну чому неможна так і без ляпів!!? А от Яремчук і особливо Малиновський це найсильніші гравці, які були у цьому складі
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    coba777
    online
      coba777, 10.10.2020 23:50
    +6
    Прочитав усі коменти і прозрів, це ж не політичний сайт, а звідки стільки лайна. Не розумію. Наші хлопці молодці. З німцями такий рахунок не всі можуть собі дозволити.
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    UZminaj
      UZminaj, 10.10.2020 23:43
    +6
    Ну сьогодні уже не соромно за ігру
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