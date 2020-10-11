УКРАИНА
1:2
Германия
10.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ШЕВЧЕНКО: «Если удержимся в Дивизионе A – это будет великолепный результат»

Главный тренер сборной Украины пояснил причины поражения от Германии

  • 11.10.2020 01:12
  • 562 просмотра
  • 1 комментарий
ШЕВЧЕНКО: «Если удержимся в Дивизионе A – это будет великолепный результат»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию после матча Лиги наций против сборной Германии (1:2):

– Самый позитивный момент сегодняшнего матча – это то, что зрители вернулись на трибуны. Футбол с болельщиками и без них – это совершенно разные вещи. Нам очень приятно, что болельщикам дали возможность вернуться на трибуны. Самое главное, чтобы все происходило в рамках существующих требований. А поддержка болельщиков для нас, повторюсь, очень важна, мы слышали, как нас поддерживали.

Что касается игры, то мне была очень приятна реакция команды на поражение от Франции. 1:7 – это слишком, и мы много говорили с ребятами об этом. И я доволен правильной их реакцией. Сегодня они полностью выполнили установку на матч. Мы немного изменили модель нашей игры, у нас просто нет другого выбора, учитывая то, с такими командами мы сейчас играем. Тем более, мы сейчас лишены нашего полного состава. Сегодня на поле вышли фактически дебютанты: на таком уровне в официальных матчах многие играли первый раз. И эти ребята себя проявили очень хорошо.

– Чего вы ждете от сборной Украины в этой Лиге наций?

– Я еще перед началом сезона озвучил наши цели. Эта Лига наций для меня – подготовка команды на следующий год, на отборочный цикл ЧМ-2020 и финальную часть Евро-2020. Если мы сможем задержаться в дивизионе А, выступая в такой группе, то это станет великолепным результатом.

Надо учитывать уровень наших соперников, наши травмы и COVID, который прошелся по украинским командам. Все это очень сильно влияет на качество нашей игры. У нас нет такой обоймы исполнителей, как у Германии и Испании. Если у нас выпадает 1–2 человека, то нам уже сложно что-то изменить. А о чем говорить, если выпадает сразу 10 игроков? Повторюсь: я сознательно привлек молодых ребят. Мы создаем конкуренцию. Может, в ближайшем будущем кто-то из этих ребят займет место в основном составе сборной Украины.

– Могли бы вы делиться с нами данными, которые вы получаете по итогам матчей сборной Украины?

– Такие данные – не секрет. Статистика по итогам матчей есть в открытых источниках. У нас, конечно, есть своя специфика, но я не могу на пресс-конференциях задерживаться часами (смеется).

Могу сказать одно. Если взять статистику по интенсивности и скоростной работе, то наши лучшие клубы, «Динамо» и «Шахтер», совершенно не могут сравниться с топ-чемпионатами Европы. А это важный критерий. Нам нужен сильный чемпионат, чтобы футболисты играли на совсем другом уровне, на совсем других скоростях. Это играет большое значение в современном футболе.

– Согласны ли вы с тем, что что Бущан сегодня был одним из лучших в составе сборной Украины, несмотря на досадную ошибку, которая привела ко второму голу в наши ворота?

– Мы всегда поддерживаем тех футболистов, которые ошибаются. От ошибок никто не застрахован. Бущана мы поддержали, он очень хорошо справился, а после ошибки даже прибавил. Все ошибаются. Я доволен тем, что ребята прислушались к той тактике, которую мы выбрали на этот матч.

Сборная Германии – такая команда, которая на поле может делать всё. Если она хочет ускориться, то у нее для этого есть быстрые футболисты впереди. А еще в ее составе есть Тони Кроос – футболист просто феноменальный, он играет почти без потерь. Сегодня нам нужно было балансировать, действовать с большим количеством перемещений и прессинга. Все это ребятами выполнялись. А объяснить такое за один день непросто. Ребята проявили в этом плане себя молодцом.

– Есть ли у вас варианты иных построений линий обороны и полузащиты на матч с Испанией, учитывая то, какая обойма футболистов имеется сейчас в вашем распоряжении?

– Посмотрим, как восстановятся ребята. У Коваленко судорога – есть вопросы по его состоянию. Посмотрим, как Сидорчук будет себя чувствовать.

– Будет ли команда проходить тест на коронавирус до матча с Испанией? Если да, то в случае выявления зараженных футболистов, будете ли вы кого-то довызывать в сборную?

– Тест мы будем проходить однозначно. Таков сейчас регламент. Но довызывать мы никого не планируем. Самое главное сейчас – восстановить ребят. Сегодня мы потратили очень много сил, а скамейка у нас короткая. Вызывать же футболистов просто для количества я не вижу смысла. Мы вызываем только тех ребят, в которых видим шанс, у которых есть необходимые характеристики. Так что будем работать с теми, кто есть.

События матча
77' ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Малиновский (УКРАИНА).
49' ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Германия).
20' ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Гинтер (Германия).
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Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 01:35
    0
    А можна було би викликати певних гравців, наприклад з Олександрії, там є потужні захисники з яйцями.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 01:35
    0
    А можна було би викликати певних гравців, наприклад з Олександрії, там є потужні захисники з яйцями.
    Ссылка
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