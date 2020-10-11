Украина – Германия – 1:2. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура Лиги наций A Украина принимает Германию.
Поединок начался в 21:45 в Киеве на НСК «Олимпийский».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Маттиас Гинтер, 20 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:2. Леон Горецка, 49 мин.
ГОЛ! 1:2. Руслан Малиновский, 79 мин (пенальти).
Видеообзор второго тайма.
События матча
|77'
|ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Малиновский (УКРАИНА).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Германия).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Гинтер (Германия).
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Источник — Sport.ua
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