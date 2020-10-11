УКРАИНА
1:2
Германия
10.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Украина – Германия – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций A

  • 11.10.2020 00:36
  • 12532 просмотра
  • 3 комментария
Украина – Германия – 1:2. Видео голов и обзор матча
© УЕФА

Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура Лиги наций A Украина принимает Германию.

Поединок начался в 21:45 в Киеве на НСК «Олимпийский».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Маттиас Гинтер, 20 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:2. Леон Горецка, 49 мин.

ГОЛ! 1:2. Руслан Малиновский, 79 мин (пенальти).

Видеообзор второго тайма.

События матча
77' ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Малиновский (УКРАИНА).
49' ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Германия).
20' ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Гинтер (Германия).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 10.10.2020 23:58
    +1
    Не так страшны немцы, как они нарисованы были в головах у наших футболистов(((( когда они начнут играть в футбол а не в бей вперед комбинация придет!!! против грандов !!! тогда и результат будет!! а пока они от слова Германия Франция Испания Англия Италия . сать в штаны будут!!! результата не будет!!!
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    Tkach008
      Tkach008, 10.10.2020 23:54
    0
    Жора очень много выручил,провел отличный матч,но эта ошибка... Думаю,немцы и так забили бы победный гол.Но,наши ребята сегодня сыграли очень достойно.Молодцы!!!
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    Dmitriy410
    online
      Dmitriy410, 10.10.2020 23:50
    +1
    Просил же Шеву поставить в рамку своего однофамильца... Спасибо Жора за игру и пожалуйста откажись от выступлений за сборную...
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 10.10.2020 23:58
    +1
    Не так страшны немцы, как они нарисованы были в головах у наших футболистов(((( когда они начнут играть в футбол а не в бей вперед комбинация придет!!! против грандов !!! тогда и результат будет!! а пока они от слова Германия Франция Испания Англия Италия . сать в штаны будут!!! результата не будет!!!
    Ссылка
    Dmitriy410
    online
      Dmitriy410, 10.10.2020 23:50
    +1
    Просил же Шеву поставить в рамку своего однофамильца... Спасибо Жора за игру и пожалуйста откажись от выступлений за сборную...
    Ссылка
    Tkach008
      Tkach008, 10.10.2020 23:54
    0
    Жора очень много выручил,провел отличный матч,но эта ошибка... Думаю,немцы и так забили бы победный гол.Но,наши ребята сегодня сыграли очень достойно.Молодцы!!!
    Ссылка
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