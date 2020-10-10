Забарный, Коваленко и Цыганков - в основе Украины на матч с Германией

Андрей Шевченко определился с стартовым составом

  • 10.10.2020 20:30
  • 11065 просмотров
  • 107 комментариев
Забарный, Коваленко и Цыганков - в основе Украины на матч с Германией
© uaf.ua

В 21:45 начнется матч Лиги наций между сборными Украины и Германии. Наставник Андрей Шевченко определился с стартовым составом на важный поединок.

Отметим, что в центре обороны сыграет номинальный левый защитник Виталий Миколенко, который будет действовать вместе с одноклубником Ильей Забарным.

Слева сыграет Эдуард Соболь.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Сидорчук, Малиновский, Коваленко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

В запасе: Шевченко, Ризнык, Чеберко, Пластун, Харатин, Конопля, Михайличенко, Макаренко, Шапаренко, Марлос, Шепелев, Зубков

Германия: Нойер, Хальстенберг, Гинтер, Зюле, Рюдигер, Клостерманн, Киммих, Кроос, Горетцка, Дракслер, Гнабри

По итогам двух туров Украина набрала 3 очка, у Германии 2 пункта.

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Источник — Sport.ua

(50 голосов)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 10.10.2020 21:45
    0
    Любомир Ковалишин, 10.10.2020 21:40
    Та ми навіть не говоримо про якийсь результат з німцями, французами і іспанцями. Мова йде про те, що недопустимо збірній, якіа пробилася на ЧЄ з першого місяця в групі, з рогромами зливати матчі. Ще 2 таких матчі і ми на ЧЄ в букмекерів будемо аутсайдерами і так не самої сильної групи.
    Я сегодня на ничью надеюсь
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 10.10.2020 21:44
    0
    Любомир Ковалишин, 10.10.2020 21:40
    Та ми навіть не говоримо про якийсь результат з німцями, французами і іспанцями. Мова йде про те, що недопустимо збірній, якіа пробилася на ЧЄ з першого місяця в групі, з рогромами зливати матчі. Ще 2 таких матчі і ми на ЧЄ в букмекерів будемо аутсайдерами і так не самої сильної групи.
    Та пофіг на тих букмекерів..
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.10.2020 21:41
    +1
    Любомир Ковалишин, 10.10.2020 21:34
    Це все на нашу думку. Хоча Шева міг спробувати варіанти, з тими ж французами. Натомість про рівень Забарного ми дізналися з французами. Я не знаю що може бути гірше. Я думаю, що Миколенко сам би справився краще.
    Ну вот по факту : Гитченко -36 лет, Чеснаков - 32, Имереков - 29 , но как сейчас в защите Александрия играет это точно не о Гнабри.
    Такчто Забарный и Чеберко это реальность на сегодня.
    Мог быть Попов, но его почему-то в молодежку отправили
    Ссылка
    Любомир Ковалишин
      Любомир Ковалишин, 10.10.2020 21:40
    +1
    kino, 10.10.2020 21:36
    Угомоніться. Ну не має у нас шансів проти Німкччини і Іспанії. Тим більше з такими проблемами з складом. Чекаємо Ч.Є. і надіємось що до того часу всі будуть здорові і в строю. І надіюсь там себе проявимо..
    Та ми навіть не говоримо про якийсь результат з німцями, французами і іспанцями. Мова йде про те, що недопустимо збірній, якіа пробилася на ЧЄ з першого місяця в групі, з рогромами зливати матчі. Ще 2 таких матчі і ми на ЧЄ в букмекерів будемо аутсайдерами і так не самої сильної групи.
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 21:38
    -1
    zaza1986, 10.10.2020 21:36
    А НА ЯКИЙ Х..Й ТУТ кОВАЛЕНКО?
    бущан, забарный и миколенко в центре тебя не смущают?
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 21:38
    -1
    Zport., 10.10.2020 21:33
    Почему у тебя флаги постоянно меняются? ты между Германией и США перемещаешься так быстро? Или тупо гниёшь на расее и пользуешься VPN?
    ага, гнию в оккупированном мариуполе.
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 10.10.2020 21:36
    +2
    А НА ЯКИЙ Х..Й ТУТ кОВАЛЕНКО?
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 10.10.2020 21:36
    +2
    Угомоніться. Ну не має у нас шансів проти Німкччини і Іспанії. Тим більше з такими проблемами з складом. Чекаємо Ч.Є. і надіємось що до того часу всі будуть здорові і в строю. І надіюсь там себе проявимо..
    Ссылка
    Любомир Ковалишин
      Любомир Ковалишин, 10.10.2020 21:34
    +1
    avk2307, 10.10.2020 21:30
    Чеберко на заміні. Тому що в основі клубу не грає. Гітченко , Імереков та Чеснаков не запрошені в збірну та й не кращі Забарного.
    Можеш з приводу цього тріо опитування провести, але я впевнений , що вони точно не кращі .
    Можливо Попова могли не в молодіжку , а на Германію поставить.
    Це все на нашу думку. Хоча Шева міг спробувати варіанти, з тими ж французами. Натомість про рівень Забарного ми дізналися з французами. Я не знаю що може бути гірше. Я думаю, що Миколенко сам би справився краще.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 10.10.2020 21:33
    0
    Катастрофа. С такой защитой и вратарем и без того маленькие шансы стремятся к нулю.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.10.2020 21:33
    +5
    Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 21:28
    вам со шпротом место в дурке, болезненные.
    Почему у тебя флаги постоянно меняются? ты между Германией и США перемещаешься так быстро? Или тупо гниёшь на расее и пользуешься VPN?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 10.10.2020 21:30
    +1
    ZAKARPATFAN, 10.10.2020 21:15
    Но Пластун хоть опытнее
    На опыте помог Динамо
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.10.2020 21:30
    +1
    Любомир Ковалишин, 10.10.2020 21:23
    Чеберко, Гітченко, Імереков, Чеснаков... явно не гірші від чувака, який не розуміє де він і що з ним робиться. Кинули дитину на амбразуму.
    Чеберко на заміні. Тому що в основі клубу не грає. Гітченко , Імереков та Чеснаков не запрошені в збірну та й не кращі Забарного.
    Можеш з приводу цього тріо опитування провести, але я впевнений , що вони точно не кращі .
    Можливо Попова могли не в молодіжку , а на Германію поставить.
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 21:28
    -2
    source02, 10.10.2020 21:21
    вот согласен, это просто мразота, которую нужно уничтожать как нелюдей типа мотороллы и гиви, это мрази а не люди
    вам со шпротом место в дурке, болезненные.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 10.10.2020 21:27
    0
    ZAKARPATFAN, 10.10.2020 21:13
    Единственный шанс не проиграть с большим счётом, это если Забарный травмируеться в начале матча и его поменяют
    Серйозно? Меседж Шевченку надійшли, поки не пізно. Він же такий "тупий" у порівнянні з вами, не-УЕ-бенними підкажчиками. Або ж запропонуй ВанДейку прийняти Українське громадянсько
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 10.10.2020 21:26
    +5
    Почему Денис Попов вчера играл за молодежку? Он же защитник вроде норм, и раньше играл в сборной? втф?
    Ссылка
    Local78
      Local78, 10.10.2020 21:24
    +1
    З цим захистом і воротарем не менше 4-х пропустять. Як не сумно це визнавати, такою безнадійною наша збірна ще не була...
    Ссылка
    Любомир Ковалишин
      Любомир Ковалишин, 10.10.2020 21:23
    +1
    avk2307, 10.10.2020 21:17
    Мені наприклад також стрьомно. Але твоя версія.Хто повинен був проти Гнабрі вийти?
    Чеберко, Гітченко, Імереков, Чеснаков... явно не гірші від чувака, який не розуміє де він і що з ним робиться. Кинули дитину на амбразуму.
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 10.10.2020 21:21
    0
    Zport., 10.10.2020 21:16
    Как же днонецкие хотят поражения сборной Украины. Какие же они мрази. Не зря гниют в оккупации, пожирая боярышник и доширак
    вот согласен, это просто мразота, которую нужно уничтожать как нелюдей типа мотороллы и гиви, это мрази а не люди
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.10.2020 21:21
    +1
    Mac_Gyver, 10.10.2020 21:14
    Забарный/Пластун - о чём вы вообще спорите? Оба не уровень СбУ.
    Я не понимаю, почему Попов за молодежку вчера играл. У него точно опыта больше чем у Забарного и Пластуна. Но Шевченко наверное знает больше нас.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 10.10.2020 20:55
    +8
    Олег Тимофеюк, 10.10.2020 20:54
    Бущан? Бай.
    Так а он чем плох ?? Разве что научиться в сторону мячи отбивать .. а так каких то ляпов пока незаметил
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 10.10.2020 20:44
    +8
    Trasher311987, 10.10.2020 20:33
    Виктор Пазик сразу вернулся в состав )) а Марлоса нет, ну смешно же
    Ты видимо не видел Марлоса против Испании. Абсолютно бесполезен был.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.10.2020 20:49
    +6
    Игорь Петров, 10.10.2020 20:48
    Бущан в воротах, это разгром, Шевченко более классный вратарь, с ним был бы шанс проиграть мене крупно.
    Бущан - вратарь лидера чемпионата Украины
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.10.2020 21:33
    +5
    Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 21:28
    вам со шпротом место в дурке, болезненные.
    Почему у тебя флаги постоянно меняются? ты между Германией и США перемещаешься так быстро? Или тупо гниёшь на расее и пользуешься VPN?
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 10.10.2020 21:26
    +5
    Почему Денис Попов вчера играл за молодежку? Он же защитник вроде норм, и раньше играл в сборной? втф?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.10.2020 21:13
    +5
    Надеюсь, по позициям схема неправильная. Нам нужны опорники. Коваленко должен помогать Сидорчуку.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.10.2020 21:14
    +4
    Забарный/Пластун - о чём вы вообще спорите? Оба не уровень СбУ.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.10.2020 21:04
    +4
    днонецкие пишут про Бущана.... А вас не смущает, что Витёк Коваленко в основе? Этот буратино заслужил?
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 10.10.2020 20:59
    +4
    Олег Тимофеюк, 10.10.2020 20:57
    То же Никитка Шевченко в миллион раз лучше, ну если Шева захотел продолжения феерии — оке.
    Лет 4-5 назад в зори был топовый вратарь он ... Потом как-то сдулся иза перехода в ШД на банку
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.10.2020 20:52
    +3
    Немцы, кстати, сейчас тоже очень недовольны своей сборной. Так что не вешаем нос.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 10.10.2020 20:48
    +3
    Zport., 10.10.2020 20:46
    Я так понимаю, что ты будешь против Украины болеть, да?
    Я тебе ответил на твой тупой пост про Пятова!
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 10.10.2020 20:47
    +3
    Zport., 10.10.2020 20:46
    Забарный хоть в квалификации Лиги Чемпионов несколько матчей отыграл. Чем Пластун опытнее?
    И тот и другой СБУ не тянут
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 10.10.2020 21:36
    +2
    А НА ЯКИЙ Х..Й ТУТ кОВАЛЕНКО?
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 10.10.2020 21:36
    +2
    Угомоніться. Ну не має у нас шансів проти Німкччини і Іспанії. Тим більше з такими проблемами з складом. Чекаємо Ч.Є. і надіємось що до того часу всі будуть здорові і в строю. І надіюсь там себе проявимо..
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.10.2020 21:13
    +2
    Lexus7778, 10.10.2020 21:01
    Бущан должен вообще в 1 лиге играть максимум, ни одного сейва нормального в матче с Францией!
    Игрок днонамы, а что ты хотел?
    Ссылка
    Любомир Ковалишин
      Любомир Ковалишин, 10.10.2020 21:12
    +2
    Empty, 10.10.2020 21:09
    Пластуна против ДК видел ?
    Забарного проти французів бачив?
    Ссылка
    Krymnash
      Krymnash, 10.10.2020 21:11
    +2
    Миколенко на фланг, Ярмоленко на банку
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 10.10.2020 21:11
    +2
    можу помилятися, но у шапаренка більше креативу в центрі, на відміну від ковалєнка.
    п.с. сьогодні не грають ні шахта, ні динамо. сьогодні грає збірна.
    Ссылка
    Любомир Ковалишин
      Любомир Ковалишин, 10.10.2020 21:09
    +2
    Забарний проти Гнабрі? Я ще мав надію, що Шева з французали експериментував, але помилився. Кукуня з'їхала Андрію Михайлочичу.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 10.10.2020 21:06
    +2
    Empty, 10.10.2020 20:53
    А кого поставить ? Если те кто тянут травмированы
    Пластун и с Зорьки Вернидуба взять, хуже не будет, Мико на фланг Забарного в молодежку!
    Ссылка
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