Забарный, Коваленко и Цыганков - в основе Украины на матч с Германией

В 21:45 начнется матч Лиги наций между сборными Украины и Германии. Наставник Андрей Шевченко определился с стартовым составом на важный поединок.
Отметим, что в центре обороны сыграет номинальный левый защитник Виталий Миколенко, который будет действовать вместе с одноклубником Ильей Забарным.
Слева сыграет Эдуард Соболь.
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Сидорчук, Малиновский, Коваленко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук
В запасе: Шевченко, Ризнык, Чеберко, Пластун, Харатин, Конопля, Михайличенко, Макаренко, Шапаренко, Марлос, Шепелев, Зубков
Германия: Нойер, Хальстенберг, Гинтер, Зюле, Рюдигер, Клостерманн, Киммих, Кроос, Горетцка, Дракслер, Гнабри
По итогам двух туров Украина набрала 3 очка, у Германии 2 пункта.
Источник — Sport.ua
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Такчто Забарный и Чеберко это реальность на сегодня.
Мог быть Попов, но его почему-то в молодежку отправили
Можеш з приводу цього тріо опитування провести, але я впевнений , що вони точно не кращі .
Можливо Попова могли не в молодіжку , а на Германію поставить.
Можеш з приводу цього тріо опитування провести, але я впевнений , що вони точно не кращі .
Можливо Попова могли не в молодіжку , а на Германію поставить.
п.с. сьогодні не грають ні шахта, ні динамо. сьогодні грає збірна.
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