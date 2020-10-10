Забарный, Коваленко и Цыганков - в основе Украины на матч с Германией

В 21:45 начнется матч Лиги наций между сборными Украины и Германии. Наставник Андрей Шевченко определился с стартовым составом на важный поединок.

Отметим, что в центре обороны сыграет номинальный левый защитник Виталий Миколенко, который будет действовать вместе с одноклубником Ильей Забарным.

Слева сыграет Эдуард Соболь.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Сидорчук, Малиновский, Коваленко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

В запасе: Шевченко, Ризнык, Чеберко, Пластун, Харатин, Конопля, Михайличенко, Макаренко, Шапаренко, Марлос, Шепелев, Зубков

Германия: Нойер, Хальстенберг, Гинтер, Зюле, Рюдигер, Клостерманн, Киммих, Кроос, Горетцка, Дракслер, Гнабри

По итогам двух туров Украина набрала 3 очка, у Германии 2 пункта.