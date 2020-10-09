Час от часу не легче. После поединка с действующими чемпионами мира, закончившегося самым унизительным поражением в истории сборной Украины, нашей команде предстоит встретиться с экс-чемпионами мира. И если матч против Франции практически не имел даже малейшего турнирного значения, то игра против Германии будет сыграна в рамках элитной группы Лиги наций, куда так очень стремилась попасть наша команда.

После первых двух туров в активе команды Андрея Шевченко три очка, добытые в матче против швейцарцев, тогда как испанцам мы проиграли в одну калитку. А вот в копилке у команды Лева пока что два балла (за ничьи с испанцами и швейцарцами). Наверняка Бундестим в киевском поединке будет стараться улучшить свои турнирные показатели. Однако и хозяевам очень важно не проиграть, ведь в случае негативного исхода «сине-желтым» будет непросто сохранить прописку среди «элиты» Лиги наций.

К матчу против немцев сборная Украины подходит в далеко не лучшем расположении духа. Как бы мы ни пытались закрывать глаза на произошедшее на «Стад де Франс» в среду вечером, как бы ни делали скидку на кадровые проблемы украинцев, 1:7 – это очень больно и неприятно. А местами и унизительно. И в этой связи будет очень показательно, насколько наш тренерский штаб и наши футболисты смогут оклематься от того разгрома, восстановиться, прежде всего, морально.

«Отречься от старого мира» нашей команде будет непросто. Объективно непросто. Из сборников «Шахтера» присоединились к национальной команде лишь трое – Коваленко, Бондарь и Марлос, так что Андрею Шевченко снова придется ломать голову над стартовым составом. И если в средней линии и в атаке игроки у нас более-менее бывалые, то в защите – не очень. Смогут ли Миколенко сотоварищи забыть парижский кошмар и перестроиться на новый лад – большой вопрос.

Но, кроме кадрового «голода», накануне матча с Германией очень волнует и «тренерский» вопрос. А если конкретно – сможет ли Андрей Шевченко и его штаб сделать выводы после мадридского и парижского фиаско. Два последних матча наглядно продемонстрировали нежелание Андрея Николаевича отказываться от привычной игровой модели и браться за варьирование тактиками. С одной стороны, такую упорность можно было бы понять, если бы был результат. Но его, результата, не было, однако наша команда продолжала играть по прежним лекалам, «горя» уже после первых таймов. Еще раз: очень похвально, что Шевченко хочет играть на равных с Испанией и Францией, хочет, чтобы его команда контролировала мяч, а из обороны в атаку выходила в «барселонском стиле» - посредством мелких и коротких передач. Но почему наш тренер не учитывает простую истину, что наши футболисты индивидуально на порядок слабее и испанцев, и французов, да и немцев тоже. Все-таки главным в футболе остается результат, и унылая прагматичная ничья с Бундестим будет цениться намного выше, нежели красивое и громкое поражение. В этой связи очень бы хотелось, чтобы Шевченко нашел золотую середину между игрой и результатом. Найти ее будет непросто, но попытаться надо.

Матч против Германии будет со зрителями. Накануне УЕФА дал разрешение заполнять стадионы в матчах Лиги наций и еврокубков на 30 процентов от общей вместимости арены. Так что на этот раз наша команда будет с настоящей поддержкой. Шестого октября стартовала продажа билетов на игру Украина – Германия. Стоимость пропусков – от 150 до 1000 гривен. На «Олимпийский» можно будет попасть, только лишь имея документ, удостоверяющий личность.

Накануне визита в столицу Украины немцы провели товарищеский поединок против сборной Турции. В этом поединке наставник немецкой сборной Лев экспериментировал. Об этой встрече он сказал следующее: «игра против Турции является приятной возможностью для нашей команды проверить некоторые вещи и испытать схемы». Наверняка тренер и «проверил», и «испытал». Но вряд ли он доволен результатом: шальные 3:3. Правда, следует уточнить, что в матче с турками за Бундестим не сыграли многие ведущие игроки (из тех, кого можно назвать основными, были лишь двое – Хавертц и Джан). В частности, Нойер, Горетцка, Киммих, Гнабри, Клостерман, Вернер, Гюндоган и Кроос. Эти товарищи наверняка выйдут в субботу против сборной Украины. А вот кто точно не сыграет – травмированные Сане и Сердар. Мотивации немцам должен добавить и тот факт, что до сих пор в Лиге наций они не побеждали (четыре ничьи и два поражения).

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

- Нас ждут следующие две игры – против Испании и Германии. Мы не знаем, сможем ли вызвать еще каких-то игроков. Футболисты «Шахтера» будут сдавать тест и тогда будет понятно, какая ситуация. И Сидорчук, и Караваев, и остальные динамовцы уже провели много матчей за клуб. Против Франции они не играли, поскольку мы должны планировать свои дальнейшие поединки. Именно поэтому мы не выпустили их против французов.

Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии:

- Мы абсолютно осознаем ситуацию и свою ответственность. В течение этого напряженного периода в национальной команде будет давление на каждом этапе, но также будет возможность отдохнуть. Вот почему мы выбрали расширенный состав, который дает нам достаточно возможностей для трех игр. Мы должны сыграть так, чтобы зрители хотели увидеть национальную сборную снова. Это особенно касается двух игр Лиги наций в Украине и против Швейцарии. Мы концентрируемся на этих двух играх.

Главный арбитр: О. Гринфильд (Израиль).

Ориентировочные составы:

Сборная Украины: Бущан, Караваев, Миколенко, Бондарь, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко, Марлос, Малиновский, Цыганков, Яремчук.

Сборная Германии: Нойер, Киммих, Зюле, Клостерман, Хальстенберг, Кох, Кроос, Дракслер, Брандт, Хаверц, Вернер.

10 октября, суббота