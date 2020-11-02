ФОТО. Боруссия М считает, что летит к Шахтеру в Донецк

Менхенгладбахская «Боруссия» отправилась в Украину на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».
«Жеребята» уезжают в Донецк!», — прокомментировал официальный твиттер «Боруссии» фото вылета команды.
Матч «Шахтер» — «Боруссия» Менхенгладбах состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 3-го ноября, в 19:55 по киевскому времени.
«Шахтер» был вынужден покинуть Донецк после начала войны на востоке Украины в 2014-м году.
The Foals are off to Donetsk! ✈️🇺🇦#DieFohlen #UCL #SHKBMG pic.twitter.com/RQr9YROtIG— Gladbach (@borussia_en) November 2, 2020
Пользователи твиттера оперативно показали «Боруссии», как выглядит разрушенный донецкий аэропорт.
Источник — ФК Боруссия Менхенгладбах
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Но при всём при этом менеджменту Шахтёра нужно отдать должное. Они уже года три как не являются дотационным проектом, а вполне себе самоокупаемым.
Я, как фан ДК, по-хорошему завидую Шахте именно в этом аспекте. Будем болеть за спорт и результаты наших команд, вне зависимости от того, кто такие Суркисы и Ахметовы. Все здравомыслящие люди знают, кто эти двое на самом деле, и как им всё это далось...
У меня знакомый немец эмигрант ещё с СССР.Он врач.Круг общения не бомжы.
Так вот большинство даже не вникает что тут да как и думает что это область россии востала.
Американцы те вообще не в курсе 99 процентов происходящего за территорией супермаркета.
Это называется люди живут в своё удовольствия а не засыпают мозги просмотром политических шоу.
Кстати 25% итальянцев даже не знают кто там призедент и премьер зато знают состав своей футбольной команды местной
У меня знакомый немец эмигрант ещё с СССР.Он врач.Круг общения не бомжы.
Так вот большинство даже не вникает что тут да как и думает что это область россии востала.
Американцы те вообще не в курсе 99 процентов происходящего за территорией супермаркета.
Это называется люди живут в своё удовольствия а не засыпают мозги просмотром политических шоу.
Кстати 25% итальянцев даже не знают кто там призедент и премьер зато знают состав своей футбольной команды местной
Но при всём при этом менеджменту Шахтёра нужно отдать должное. Они уже года три как не являются дотационным проектом, а вполне себе самоокупаемым.
Я, как фан ДК, по-хорошему завидую Шахте именно в этом аспекте. Будем болеть за спорт и результаты наших команд, вне зависимости от того, кто такие Суркисы и Ахметовы. Все здравомыслящие люди знают, кто эти двое на самом деле, и как им всё это далось...
У меня знакомый немец эмигрант ещё с СССР.Он врач.Круг общения не бомжы.
Так вот большинство даже не вникает что тут да как и думает что это область россии востала.
Американцы те вообще не в курсе 99 процентов происходящего за территорией супермаркета.
Это называется люди живут в своё удовольствия а не засыпают мозги просмотром политических шоу.
Кстати 25% итальянцев даже не знают кто там призедент и премьер зато знают состав своей футбольной команды местной
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