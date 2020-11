ФОТО. Боруссия М считает, что летит к Шахтеру в Донецк

Менхенгладбахская «Боруссия» отправилась в Украину на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Жеребята» уезжают в Донецк!», — прокомментировал официальный твиттер «Боруссии» фото вылета команды.

Матч «Шахтер» — «Боруссия» Менхенгладбах состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 3-го ноября, в 19:55 по киевскому времени.

«Шахтер» был вынужден покинуть Донецк после начала войны на востоке Украины в 2014-м году.

The Foals are off to Donetsk! ✈️🇺🇦#DieFohlen #UCL #SHKBMG pic.twitter.com/RQr9YROtIG