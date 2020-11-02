ФОТО. Боруссия М считает, что летит к Шахтеру в Донецк

Немецкий клуб не в ладах с историей и географией

  • 02.11.2020 17:52
  • 6134 просмотра
  • 27 комментариев
ФОТО. Боруссия М считает, что летит к Шахтеру в Донецк
© ФК Боруссия Менхенгладбах

Менхенгладбахская «Боруссия» отправилась в Украину на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Жеребята» уезжают в Донецк!», — прокомментировал официальный твиттер «Боруссии» фото вылета команды.

Матч «Шахтер» — «Боруссия» Менхенгладбах состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 3-го ноября, в 19:55 по киевскому времени.

«Шахтер» был вынужден покинуть Донецк после начала войны на востоке Украины в 2014-м году.

Пользователи твиттера оперативно показали «Боруссии», как выглядит разрушенный донецкий аэропорт.

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Источник — ФК Боруссия Менхенгладбах

(18 голосов)

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Комментарии
    Maximus
      Maximus, 02.11.2020 19:14
    +1
    Vitalii_13UA, 02.11.2020 18:57
    Странно, но Ахметов потерял больше от того, что в Донецке сейчас оккупанты и раша. Зато Порох и Медведчук поднялись на этой войне, посмотри топ 10 богатейших людей Украины в 2020, но да, Ахметов все еще богатейший в Украине, но теряет много. Я к тому, что многие оскорбляют Ахметова, что он ворует деньги у народа и что еще войну сделал. Но забывают про тех двух, которых я указал выше. Я к тому, что бандитизм и нищета не только его рук дела. Я бы сказал, возможно, самая малая часть, если он начал терять свои лямы. Мне пох на Ахметова, но пожалуйста, больше объективности.
    Почти всё так, как Вы описали. Только нужно понимать, что Ахметов, начиная с 2014-го, потом в большей мере с марта 2017-го переформатировал бизнеса, и планомерно скупал политикум в стране. При каденции Зеленского он в этом преуспел, и теперь имеем купленный с потрохами Офис Президента, и соответственно, своего Премьера и Министра энергетики. Последние помогают обогащению РЛА в турборежиме. На людей в нашем государстве насрать.
    Но при всём при этом менеджменту Шахтёра нужно отдать должное. Они уже года три как не являются дотационным проектом, а вполне себе самоокупаемым.
    Я, как фан ДК, по-хорошему завидую Шахте именно в этом аспекте. Будем болеть за спорт и результаты наших команд, вне зависимости от того, кто такие Суркисы и Ахметовы. Все здравомыслящие люди знают, кто эти двое на самом деле, и как им всё это далось...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.11.2020 19:07
    0
    Vitalii_13UA, 02.11.2020 18:57
    Странно, но Ахметов потерял больше от того, что в Донецке сейчас оккупанты и раша. Зато Порох и Медведчук поднялись на этой войне, посмотри топ 10 богатейших людей Украины в 2020, но да, Ахметов все еще богатейший в Украине, но теряет много. Я к тому, что многие оскорбляют Ахметова, что он ворует деньги у народа и что еще войну сделал. Но забывают про тех двух, которых я указал выше. Я к тому, что бандитизм и нищета не только его рук дела. Я бы сказал, возможно, самая малая часть, если он начал терять свои лямы. Мне пох на Ахметова, но пожалуйста, больше объективности.
    Странно, первый раз слышу, что Ахметов продолжает терять деньги... У меня другая информация, из официальных и неофициальных источников, которая совпадает - Ахметов каждый год увеличивает свои доходы на сотни миллионов долларов, ведь полстраны работает на него, на его облэнерго, на его уголь, который нескончаемым потоком идет в Украину, прекрасно работают и приносят баснословныую прибыль его металлургические заводы, фирмы и фабрики и т.д и т.п.Сравните ценны на маталлопрокат в мире, и реальную зарплату, которую он платить работникам этих заводов. Она должна быть на уровне 3-5 тысяч евро, на всякий случай... А вы говорите о нем, как о без 5-ти минут банктроте... Порошенко с ним рядом не стоял по деньгам.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 19:06
    -1
    ZAKARPATFAN, 02.11.2020 19:05
    Може на Шахтар Київ, а не Кроти Київ?
    звучит нелепо как Динамо Донецк звучало бы
    Ссылка
    Richard Brautiang
    online
      Richard Brautiang, 02.11.2020 19:06
    0
    Frank Piter, 02.11.2020 18:02
    Прогудели Донецк пылеголовые, прогудели
    ты имел ввиду, как киевские и местные власти слили город ?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 19:05
    -1
    Sviatoslav Kudelych, 02.11.2020 18:01
    Якщо написано "Шахтар" Донецьк, то що, німці повинні ще щось знати і вивчати? Нехай ті, що з Донецька назву змінять на "Кроти" Київ, і все буде зрозуміло.
    Може на Шахтар Київ, а не Кроти Київ?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 19:04
    0
    Та хай їдуть в Донецьк. Ми не проти. Отримають тех поразку 3:0.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 19:03
    0
    Віталій Ткачук, 02.11.2020 18:52
    Це не німці дебіли, це шахті соромно визнати що вони просрали свій дім і сьомий рік бомжують по країні.
    А що футболісти Шахтаря воювали, що "просрали"!?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 19:03
    0
    мде, поглядели бы немцы на скрин с уничтоженным аэропортом и сильно удивились бы шо эту беду сами и накликали себе жители этой местности ... точно у виска покрутили бы
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 18:57
    -1
    Golhrenshtanga, 02.11.2020 18:24
    Да нах твой Донецк надо,прям центр вселеной,розгул бандитизма и нищеты,Ахметка со своими миллиардами пуй на всех ложил
    Странно, но Ахметов потерял больше от того, что в Донецке сейчас оккупанты и раша. Зато Порох и Медведчук поднялись на этой войне, посмотри топ 10 богатейших людей Украины в 2020, но да, Ахметов все еще богатейший в Украине, но теряет много. Я к тому, что многие оскорбляют Ахметова, что он ворует деньги у народа и что еще войну сделал. Но забывают про тех двух, которых я указал выше. Я к тому, что бандитизм и нищета не только его рук дела. Я бы сказал, возможно, самая малая часть, если он начал терять свои лямы. Мне пох на Ахметова, но пожалуйста, больше объективности.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 02.11.2020 18:56
    0
    Golhrenshtanga, 02.11.2020 18:22
    Они охуеют когда прилетят к оркам в Донецк
    они не долетят, собьют...привычка
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 02.11.2020 18:52
    -2
    Италия - страна контрастов Италия, 02.11.2020 18:04
    Ну что ты сделаешь если немцы дебилы
    Це не німці дебіли, це шахті соромно визнати що вони просрали свій дім і сьомий рік бомжують по країні.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.11.2020 18:51
    +1
    Хорошо что Таврия в еврокубках не играет
    Ссылка
    Pkoks poks
    online
      Pkoks poks, 02.11.2020 18:48
    0
    да у немцев обычно пишут не название команды а город, от куда она. тоже что к примеру и с Хоффенхаймон, хотя та и стадиона нет.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.11.2020 18:47
    +1
    umnuy2, 02.11.2020 18:16
    Немцам пох где там что.
    У меня знакомый немец эмигрант ещё с СССР.Он врач.Круг общения не бомжы.
    Так вот большинство даже не вникает что тут да как и думает что это область россии востала.
    Американцы те вообще не в курсе 99 процентов происходящего за территорией супермаркета.
    Это называется люди живут в своё удовольствия а не засыпают мозги просмотром политических шоу.
    Кстати 25% итальянцев даже не знают кто там призедент и премьер зато знают состав своей футбольной команды местной
    Я не буду говорить за США, и другие далекие от нас страны. Сам знаю не по - наслышке, что подавляющее большинство людей в США, даже профессура в университетах, не знает о существовании Украины. Вот мои знакомые с Праги, преподаватели в школе,рассказывали, что 90% учеников не в ладах с географией, не знают такую страну Украину, но зато могут часами рассказывать за США, Канаду, Англию или Австралию.... Кстати, это не первая немецкая команда, которая не знает, что Донецк уже давно не наш, не помню кто, но в проспекте на игру с Шахтером, они тоже писали что игра будет в Донецке....
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 02.11.2020 18:37
    +1
    Mac_Gyver, 02.11.2020 18:07
    Сразу на подвал.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 02.11.2020 18:29
    -1
    Александр Шевченко, 02.11.2020 18:21
    Пох, куда немцам лететь, главное, что они летят делать копанку
    Ты главное не думай о суициде, если шахта выйдет в евровесну уже после 3-го тура, а кое-кто будет с жалким 1 очком на последнем месте )))
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 02.11.2020 18:24
    0
    Frank Piter, 02.11.2020 18:02
    Прогудели Донецк пылеголовые, прогудели
    Да нах твой Донецк надо,прям центр вселеной,розгул бандитизма и нищеты,Ахметка со своими миллиардами пуй на всех ложил
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 02.11.2020 18:22
    +3
    Они охуеют когда прилетят к оркам в Донецк
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 18:21
    -6
    Пох, куда немцам лететь, главное, что они летят делать копанку
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 02.11.2020 18:18
    +5
    Это реальное отношение Европы к нам
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 18:01
    +12
    предупредите что аэропорта там нет уже
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.11.2020 18:16
    +6
    Немцам пох где там что.
    У меня знакомый немец эмигрант ещё с СССР.Он врач.Круг общения не бомжы.
    Так вот большинство даже не вникает что тут да как и думает что это область россии востала.
    Американцы те вообще не в курсе 99 процентов происходящего за территорией супермаркета.
    Это называется люди живут в своё удовольствия а не засыпают мозги просмотром политических шоу.
    Кстати 25% итальянцев даже не знают кто там призедент и премьер зато знают состав своей футбольной команды местной
    Ссылка
    romanchik.8400
      romanchik.8400, 02.11.2020 18:00
    +6
    Да..В аэропорт С Прокофьева.....
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 02.11.2020 18:18
    +5
    Это реальное отношение Европы к нам
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 02.11.2020 18:22
    +3
    Они охуеют когда прилетят к оркам в Донецк
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 02.11.2020 18:07
    +3
    Сразу на подвал.
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 02.11.2020 18:04
    +3
    Ну что ты сделаешь если немцы дебилы
    Ссылка
    Maximus
      Maximus, 02.11.2020 19:14
    +1
    Vitalii_13UA, 02.11.2020 18:57
    Странно, но Ахметов потерял больше от того, что в Донецке сейчас оккупанты и раша. Зато Порох и Медведчук поднялись на этой войне, посмотри топ 10 богатейших людей Украины в 2020, но да, Ахметов все еще богатейший в Украине, но теряет много. Я к тому, что многие оскорбляют Ахметова, что он ворует деньги у народа и что еще войну сделал. Но забывают про тех двух, которых я указал выше. Я к тому, что бандитизм и нищета не только его рук дела. Я бы сказал, возможно, самая малая часть, если он начал терять свои лямы. Мне пох на Ахметова, но пожалуйста, больше объективности.
    Почти всё так, как Вы описали. Только нужно понимать, что Ахметов, начиная с 2014-го, потом в большей мере с марта 2017-го переформатировал бизнеса, и планомерно скупал политикум в стране. При каденции Зеленского он в этом преуспел, и теперь имеем купленный с потрохами Офис Президента, и соответственно, своего Премьера и Министра энергетики. Последние помогают обогащению РЛА в турборежиме. На людей в нашем государстве насрать.
    Но при всём при этом менеджменту Шахтёра нужно отдать должное. Они уже года три как не являются дотационным проектом, а вполне себе самоокупаемым.
    Я, как фан ДК, по-хорошему завидую Шахте именно в этом аспекте. Будем болеть за спорт и результаты наших команд, вне зависимости от того, кто такие Суркисы и Ахметовы. Все здравомыслящие люди знают, кто эти двое на самом деле, и как им всё это далось...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.11.2020 18:51
    +1
    Хорошо что Таврия в еврокубках не играет
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.11.2020 18:47
    +1
    umnuy2, 02.11.2020 18:16
    Немцам пох где там что.
    У меня знакомый немец эмигрант ещё с СССР.Он врач.Круг общения не бомжы.
    Так вот большинство даже не вникает что тут да как и думает что это область россии востала.
    Американцы те вообще не в курсе 99 процентов происходящего за территорией супермаркета.
    Это называется люди живут в своё удовольствия а не засыпают мозги просмотром политических шоу.
    Кстати 25% итальянцев даже не знают кто там призедент и премьер зато знают состав своей футбольной команды местной
    Я не буду говорить за США, и другие далекие от нас страны. Сам знаю не по - наслышке, что подавляющее большинство людей в США, даже профессура в университетах, не знает о существовании Украины. Вот мои знакомые с Праги, преподаватели в школе,рассказывали, что 90% учеников не в ладах с географией, не знают такую страну Украину, но зато могут часами рассказывать за США, Канаду, Англию или Австралию.... Кстати, это не первая немецкая команда, которая не знает, что Донецк уже давно не наш, не помню кто, но в проспекте на игру с Шахтером, они тоже писали что игра будет в Донецке....
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 02.11.2020 18:37
    +1
    Mac_Gyver, 02.11.2020 18:07
    Сразу на подвал.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 02.11.2020 18:02
    +1
    Прогудели Донецк пылеголовые, прогудели
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.11.2020 19:07
    0
    Vitalii_13UA, 02.11.2020 18:57
    Странно, но Ахметов потерял больше от того, что в Донецке сейчас оккупанты и раша. Зато Порох и Медведчук поднялись на этой войне, посмотри топ 10 богатейших людей Украины в 2020, но да, Ахметов все еще богатейший в Украине, но теряет много. Я к тому, что многие оскорбляют Ахметова, что он ворует деньги у народа и что еще войну сделал. Но забывают про тех двух, которых я указал выше. Я к тому, что бандитизм и нищета не только его рук дела. Я бы сказал, возможно, самая малая часть, если он начал терять свои лямы. Мне пох на Ахметова, но пожалуйста, больше объективности.
    Странно, первый раз слышу, что Ахметов продолжает терять деньги... У меня другая информация, из официальных и неофициальных источников, которая совпадает - Ахметов каждый год увеличивает свои доходы на сотни миллионов долларов, ведь полстраны работает на него, на его облэнерго, на его уголь, который нескончаемым потоком идет в Украину, прекрасно работают и приносят баснословныую прибыль его металлургические заводы, фирмы и фабрики и т.д и т.п.Сравните ценны на маталлопрокат в мире, и реальную зарплату, которую он платить работникам этих заводов. Она должна быть на уровне 3-5 тысяч евро, на всякий случай... А вы говорите о нем, как о без 5-ти минут банктроте... Порошенко с ним рядом не стоял по деньгам.
    Ссылка
    Richard Brautiang
    online
      Richard Brautiang, 02.11.2020 19:06
    0
    Frank Piter, 02.11.2020 18:02
    Прогудели Донецк пылеголовые, прогудели
    ты имел ввиду, как киевские и местные власти слили город ?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 19:04
    0
    Та хай їдуть в Донецьк. Ми не проти. Отримають тех поразку 3:0.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 19:03
    0
    Віталій Ткачук, 02.11.2020 18:52
    Це не німці дебіли, це шахті соромно визнати що вони просрали свій дім і сьомий рік бомжують по країні.
    А що футболісти Шахтаря воювали, що "просрали"!?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 19:03
    0
    мде, поглядели бы немцы на скрин с уничтоженным аэропортом и сильно удивились бы шо эту беду сами и накликали себе жители этой местности ... точно у виска покрутили бы
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 02.11.2020 18:56
    0
    Golhrenshtanga, 02.11.2020 18:22
    Они охуеют когда прилетят к оркам в Донецк
    они не долетят, собьют...привычка
    Ссылка
    Pkoks poks
    online
      Pkoks poks, 02.11.2020 18:48
    0
    да у немцев обычно пишут не название команды а город, от куда она. тоже что к примеру и с Хоффенхаймон, хотя та и стадиона нет.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 02.11.2020 18:24
    0
    Frank Piter, 02.11.2020 18:02
    Прогудели Донецк пылеголовые, прогудели
    Да нах твой Донецк надо,прям центр вселеной,розгул бандитизма и нищеты,Ахметка со своими миллиардами пуй на всех ложил
    Ссылка
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