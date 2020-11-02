ВИДЕО. 21 год назад Брессан забил один из лучших голов в истории футбола

Легендарная бисиклета в ворота «Барселоны»

  • 02.11.2020 12:45
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ВИДЕО. 21 год назад Брессан забил один из лучших голов в истории футбола
© ФК Фиорентина

Второго ноября 1999 года состоялся матч шестого тура первого группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Фиорентина» принимала «Барселону». 
 
Уже на 14-й минуте счет в поединке открыл Мауро Брессан. Итальянскому полузащитнику удался очень сильный и невероятно точный удар через себя. Повторить подобное практически невозможно.
 
Матч завершился со счетом 3:3, обе команды по итогам группового раунда вышли во второй групповой этап.

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Источник — Sport.ua

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