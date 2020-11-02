ВИДЕО. 21 год назад Брессан забил один из лучших голов в истории футбола

Второго ноября 1999 года состоялся матч шестого тура первого группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Фиорентина» принимала «Барселону».
Уже на 14-й минуте счет в поединке открыл Мауро Брессан. Итальянскому полузащитнику удался очень сильный и невероятно точный удар через себя. Повторить подобное практически невозможно.
Матч завершился со счетом 3:3, обе команды по итогам группового раунда вышли во второй групповой этап.
🔥 Best bicycle kick in history?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2020
🤯 Mauro Bressan #OTD in 1999! #UCL | @ACFFiorentinaEN pic.twitter.com/1jhtfCjSWf
Источник — Sport.ua
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