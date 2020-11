ВИДЕО. 21 год назад Брессан забил один из лучших голов в истории футбола

Второго ноября 1999 года состоялся матч шестого тура первого группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Фиорентина» принимала «Барселону».



Уже на 14-й минуте счет в поединке открыл Мауро Брессан. Итальянскому полузащитнику удался очень сильный и невероятно точный удар через себя. Повторить подобное практически невозможно.



Матч завершился со счетом 3:3, обе команды по итогам группового раунда вышли во второй групповой этап.

