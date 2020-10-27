Президент Барселоны подал в отставку

Жозеп Бартомеу покидает свой пост вместе со всем советом директоров

  • 27.10.2020 21:36
  • 5179 просмотров
  • 8 комментариев
Президент Барселоны подал в отставку
© ФК Барселона. Жозеп Бартомеу

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подал в отставку.

Сообщается, что 57-летний функционер покидает свой пост вместе со всем советом директоров. 

Уже в ближайшие дни его мог ожидать вотум недоверия, однако он решил не ждать своей участи. Отметим, что во время вчерашней пресс-конференции Бартомеу заявлял, что не будет подавать в отставку.

Бартомеу занимал свой пост с января 2014-го года. Новые выборы должны были пройти уже в марте.

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Источник — Sport.es

(32 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.10.2020 21:55
    0
    Іванка Пригода, 27.10.2020 21:51
    Мільярди - на повітря!!! Тупа вівця купував різні непорозуміння і продавав класних гравців. Блаугранас за ним точно не плакатимуть.
    Кто там деньги считает? Арабы подкинут еще несколько десятков миллиардов.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.10.2020 21:54
    0
    ogo
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 27.10.2020 21:52
    +2
    Отлично! Месси до 2030 останется
    Ссылка
    Іванка Пригода
      Іванка Пригода, 27.10.2020 21:51
    0
    Мільярди - на повітря!!! Тупа вівця купував різні непорозуміння і продавав класних гравців. Блаугранас за ним точно не плакатимуть.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 27.10.2020 21:47
    0
    Куман тоже пойдет вслед? Там потенциальный преемник заявлял, что попрет его даже если выиграет Лигу Чемпионов.
    Ссылка
    hater of haters
      hater of haters, 27.10.2020 21:44
    +2
    Скатертью дорожка, петух.
    Ссылка
    cooperchack
      cooperchack, 27.10.2020 21:38
    +2
    Давно уже нужны были перемены
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 27.10.2020 21:37
    +6
    Давно пора было убрать это дно
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 27.10.2020 21:37
    +6
    Давно пора было убрать это дно
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 27.10.2020 21:52
    +2
    Отлично! Месси до 2030 останется
    Ссылка
    hater of haters
      hater of haters, 27.10.2020 21:44
    +2
    Скатертью дорожка, петух.
    Ссылка
    cooperchack
      cooperchack, 27.10.2020 21:38
    +2
    Давно уже нужны были перемены
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.10.2020 21:55
    0
    Іванка Пригода, 27.10.2020 21:51
    Мільярди - на повітря!!! Тупа вівця купував різні непорозуміння і продавав класних гравців. Блаугранас за ним точно не плакатимуть.
    Кто там деньги считает? Арабы подкинут еще несколько десятков миллиардов.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.10.2020 21:54
    0
    ogo
    Ссылка
    Іванка Пригода
      Іванка Пригода, 27.10.2020 21:51
    0
    Мільярди - на повітря!!! Тупа вівця купував різні непорозуміння і продавав класних гравців. Блаугранас за ним точно не плакатимуть.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 27.10.2020 21:47
    0
    Куман тоже пойдет вслед? Там потенциальный преемник заявлял, что попрет его даже если выиграет Лигу Чемпионов.
    Ссылка
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