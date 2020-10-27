Президент Барселоны подал в отставку

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подал в отставку.
Сообщается, что 57-летний функционер покидает свой пост вместе со всем советом директоров.
Уже в ближайшие дни его мог ожидать вотум недоверия, однако он решил не ждать своей участи. Отметим, что во время вчерашней пресс-конференции Бартомеу заявлял, что не будет подавать в отставку.
Бартомеу занимал свой пост с января 2014-го года. Новые выборы должны были пройти уже в марте.
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Источник — Sport.es
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