Стало известно, когда пройдут выборы нового президента Барселоны

Стало известно, когда пройдут выборы нового президента каталонской «Барселоны».

По данным источника, голосование намечено на 20-21 марта 2021 года и растянется на два дня в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что клуб в любом случае получит нового президента, поскольку Жозеп Бартомеу не сможет баллотироваться, отбыв две каденции подряд.

Возможно, предстоящие выборы помогут сохранить главную звезду команды Лионеля Месси. Аргентинец хочет уйти из-за конфликта с Бартомеу, летом 2021 года он может уйти на правах свободного агента.