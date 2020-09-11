Стало известно, когда пройдут выборы нового президента Барселоны

Голосование состоится 20-21 марта 2021 года

  • 11.09.2020 01:59
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Стало известно, когда пройдут выборы нового президента Барселоны
© EFE. Жозеп Бартомеу

Стало известно, когда пройдут выборы нового президента каталонской «Барселоны». 

По данным источника, голосование намечено на 20-21 марта 2021 года и растянется на два дня в связи с пандемией коронавируса. 

Напомним, что клуб в любом случае получит нового президента, поскольку Жозеп Бартомеу не сможет баллотироваться, отбыв две каденции подряд.

Возможно, предстоящие выборы помогут сохранить главную звезду команды Лионеля Месси. Аргентинец хочет уйти из-за конфликта с Бартомеу, летом 2021 года он может уйти на правах свободного агента.

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Источник — Marca

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