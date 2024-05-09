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09 мая 2024, 17:14 |
174
0

Придется подождать. Моуриньо рассказал, когда планирует завершить карьеру

Португальский специалист хочет продолжать побеждать

09 мая 2024, 17:14 |
174
0
Придется подождать. Моуриньо рассказал, когда планирует завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер Жозе Моуриньо раскрыл планы по завершению своей карьеры.

«Завершу карьеру в промежутке между 2035 и 2040 годом. А до тех пор я продолжу побеждать. Моя история уже написана, поэтому никто не сможет ее стереть», — приводит слова 61-летнего специалиста A Bola.

Последним клубом Моуриньо была римская «Рома», откуда его уволили в январе. Также он возглавлял «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов, побеждал в Лиге Европы и Лиге конференций — причем каждый раз с разными командами.

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Жозе Моуриньо завершение карьеры Рома Рим отставка
Юрій Вишневський Источник: A Bola
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