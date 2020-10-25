Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Заря» – «Рух» – 2:0
Гладкий (52), Кочергин (76).
Гагун (45+1, ПК), Мартынюк (48, 2ЖК).
Хомченовский (6), Цвек (62), Иванисеня (84) - Мартынюк (44), Мысык (54).
«Заря»: Василь — Фаворов (Руфати, 74), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Цыганикс, 82) — Иванисеня — Лунев (Перович, 74), Кочергин — Назарина — Кабаев, Гладкий (Аллахяр, 81).
Запасные: Шевченко, Руфати, Пиддубный, Цыганикс, Чайковский, Аллахяр, Гринь, Перович.
«Рух»: Бандура — Гагун, Дуць, Стаменкович, Глиха — Мартынюк — Б. Бойчук, Федорчук (Литвиненко, 82), Р. Русын (Климчук, 46), Мысык — Кухаревич (Кондраков, 82).
Запасные: Герета, Парамонов, Литвиненко, Кухарук, Климчук, Кондраков, Притула, Копина, Слюсар.
Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).
84 мин. Иванисеня в середине поля блокировал Климчука.
82 мин. Кондраков сменил Кухаревича, а Литвиненко - Федорчука.
81 мин. Гладкого сменил Аллахяр, а Хомченовского - Цыганикс.
80 мин. Хомченовский пробил издали - над перекладиной.
76 мин. ГОООООООЛ! Контратака Зари "4 в 3", Перович пробил низом - в ШТАНГУ! Но мяч отскочил к Кочергину, который спокойно добил его в пустые ворота!
75 мин. Кабаев пробил с ходу - очень неточно.
74 мин. Лунёва сменил Перович, а Фаворова - Руфати.
73 мин. Ухххххх! Мощный выстрел Иванисени из полукружия штрафной - чуть неточно!
71 мин. Фаворов навесил справа, скидка Лунёва - в руки голкиперу.
69 мин. Глиха навесил со штрафного слева - защитник выбил мяч головой. В ответной атаке Назарина пробил издали - намного выше ворот.
67 мин. Хозяева разыграли угловой слева.
66 мин. Угловой Зари справа - защитник выбил мяч головой. Назарина подал корнер слева - и снова защитник выиграл выоздух.
63 мин. Момент! Подача Руха со штрафного слева, мяч отскочил к Дуцю, тот прбио под ближнюю штангу - вратарь со второй попытки накрыл мяч!
62 мин. Цвек в середине поля врезался в Бойчука.
61 мин. Хомченовский пробил издали - неточно.
60 мин. Лунёв забежал в офсайд.
59 мин. Заря никуда не спешит, катает мяч в середине поля.
57 мин. Назарина подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.
54 мин. Мысык в центральном круге сбил убегавшего в атаку Лунёва.
52 мин. ГОООООООЛ! Хомченовский навесил слева - и Гладкий с линии вратарской головой подрезал мяч под дальнюю штангу!
50 мин. Лунев пробивал из неплохой позиции - выше ворот.
48 мин. Мартынюк в середине поля сзади наступил на ахилл Кочергину! А желтая у него уже была!
46 мин. Федорчук пробивал с отскоком от газона - вратарь в прыжке поймал мяч!
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
46 мин. Вместо Русына вышел Климчук.
45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+1 мин. Арбитр отменил предупреждение и достал из кармана красную карточку для Гагуна!
45+1 мин. Арбитр дал свисток об окончании тайма, но затем решил посмотреть повтор.
45+1 мин. Гагун получил горчичник за подкат сзади против Вернидуба. Игроку Зари оказывают помощь.
44 мин. Глига хватал за футболку Кабаева неподалеку от штрафной. Но желтую получил Мартынюк - за эмоции.
42 мин. Назарина пробил издали - мимо ближней штанги.
40 мин. Заря прижала соперника к штрафной, но до ударов дело не доходит.
37 мин. Кабаев подал угловой справа - защитник выбил мяч кулаком.
35 мин. Уххххх! Заброс в штрафную, Кабаев пробивал с лёта под ближнюю штангу - в сетку с внешней стороны!
33 мин. Кабаев пробил от линии штрафной - получилось слишком слабо, вратарь уверенно поймал мяч.
30 мин. Кабаев оказался в офсайде.
28 мин. Хомченовский подавал слева - за ворота.
26 мин. Угловой Руха слева - без удара. В ответной атаке Кочергин бил из полукружия штрафной в правый от себя угол - вратарь накрыл мяч!
25 мин. Какой шанс! Мысык вывел Бойчука практически один на один, тот пробил в дальний угол - вратарь в прыжке тянет!
23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 60:40% в пользу Зари. Хозяева и фолят чаще - 4:2.
20 мин. Кабаев слева ворвался в штрафную, но нормально пробить ему не позволил защитник - мяч прикатился в руки вратарю.
18 мин. Лунёв подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.
17 мин. Фаворов прострелил справа - защитник в подкате выбил мяч.
15 мин. Подача Руха со штрафного слева - без удара.
14 мин. Рух отодвинул игру от своих ворот, но впереди у гостей мало что получается.
11 мин. Угловой Зари справа - мяч выбит.
10 мин. Кабаев подавал со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.
9 мин. Угловой хозяев слева - мяч выбит.
8 мин. Уххххх! Лунёв с ходу пробил под дальнюю штангу - Бандура в прыжке отбил мяч!
6 мин. Хомченовский на фланге сорвал атаку, сбив убегавшего Бойчука.
3 мин. Заря захватила инициативу, но до опасных моментов дело пока не доходит.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белом, гости - в черном.
Примерные схемы команд:
В воскресенье, 25 октября, состоится встреча 7-го тура чемпионата Украины, в которой луганская «Заря» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 19:30 по киевскому времени.
Львовская команда еще не побеждала в гостях в нынешнем чемпионате. Мало того – даже очков «Рух» за пределами Львова не набирал. Разумеется, «Заря» против того, чтобы соперник прервал такую неудачную серию. Тем более, что луганчанам очки нужны: 6 баллов после 6-ти туров – совсем не тот результат, на который рассчитывала команда. Да и за разгром от «Лестера» в Лиге Европы не мешало бы реабилитироваться. Так что «Руху» придется нелегко в Запорожье.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Рух».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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Лестер бы уже давно забил этому рухтобусу.
Может быть костоломская карточка поможет распечатать хрюхов...
Лестер бы уже давно забил этому рухтобусу.
Может быть костоломская карточка поможет распечатать хрюхов...
Потрібно постаратися перемогти,а то зачекалися уже!...
будет в самый раз
будет в самый раз
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