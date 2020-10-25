7-й тур
Заря
2 : 0
Рух Львов
'86   ТВ-трансляция: 

Заря – Рух – 2:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура украинской Премьер-лиги

  • 25.10.2020 19:30
  • 7421 просмотр
  • 19 комментариев
Заря – Рух – 2:0. LIVE

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Заря» – «Рух» – 2:0

 Гладкий (52), Кочергин (76).

 Гагун (45+1, ПК), Мартынюк (48, 2ЖК).

 Хомченовский (6), Цвек (62), Иванисеня (84) - Мартынюк (44), Мысык (54).

«Заря»: Василь — Фаворов (Руфати, 74), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Цыганикс, 82) — Иванисеня — Лунев (Перович, 74), Кочергин — Назарина — Кабаев, Гладкий (Аллахяр, 81).
Запасные: Шевченко, Руфати, Пиддубный, Цыганикс, Чайковский, Аллахяр, Гринь, Перович. 

«Рух»: Бандура — Гагун, Дуць, Стаменкович, Глиха — Мартынюк — Б. Бойчук, Федорчук (Литвиненко, 82), Р. Русын (Климчук, 46), Мысык — Кухаревич (Кондраков, 82).
Запасные: Герета, Парамонов, Литвиненко, Кухарук, Климчук, Кондраков, Притула, Копина, Слюсар.

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).

 84 мин. Иванисеня в середине поля блокировал Климчука.

  82 мин. Кондраков сменил Кухаревича, а Литвиненко - Федорчука.

  81 мин. Гладкого сменил Аллахяр, а Хомченовского - Цыганикс.

80 мин. Хомченовский пробил издали - над перекладиной.

 76 мин. ГОООООООЛ! Контратака Зари "4 в 3", Перович пробил низом - в ШТАНГУ! Но мяч отскочил к Кочергину, который спокойно добил его в пустые ворота!

75 мин. Кабаев пробил с ходу - очень неточно.

  74 мин. Лунёва сменил Перович, а Фаворова - Руфати.

73 мин. Ухххххх! Мощный выстрел Иванисени из полукружия штрафной - чуть неточно!

71 мин. Фаворов навесил справа, скидка Лунёва - в руки голкиперу.

69 мин. Глиха навесил со штрафного слева - защитник выбил мяч головой. В ответной атаке Назарина пробил издали - намного выше ворот.

67 мин. Хозяева разыграли угловой слева.

66 мин. Угловой Зари справа - защитник выбил мяч головой. Назарина подал корнер слева - и снова защитник выиграл выоздух.

63 мин. Момент! Подача Руха со штрафного слева, мяч отскочил к Дуцю, тот прбио под ближнюю штангу - вратарь со второй попытки накрыл мяч!

 62 мин. Цвек в середине поля врезался в Бойчука.

61 мин. Хомченовский пробил издали - неточно.

60 мин. Лунёв забежал в офсайд.

59 мин. Заря никуда не спешит, катает мяч в середине поля.

57 мин. Назарина подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.

 54 мин. Мысык в центральном круге сбил убегавшего в атаку Лунёва.

 52 мин. ГОООООООЛ! Хомченовский навесил слева - и Гладкий с линии вратарской головой подрезал мяч под дальнюю штангу!

50 мин. Лунев пробивал из неплохой позиции - выше ворот.

 48 мин. Мартынюк в середине поля сзади наступил на ахилл Кочергину! А желтая у него уже была!

46 мин. Федорчук пробивал с отскоком от газона - вратарь в прыжке поймал мяч!

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

 46 мин. Вместо Русына вышел Климчук.

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

 45+1 мин. Арбитр отменил предупреждение и достал из кармана красную карточку для Гагуна!

45+1 мин. Арбитр дал свисток об окончании тайма, но затем решил посмотреть повтор.

 45+1 мин. Гагун получил горчичник за подкат сзади против Вернидуба. Игроку Зари оказывают помощь.

 44 мин. Глига хватал за футболку Кабаева неподалеку от штрафной. Но желтую получил Мартынюк - за эмоции.

42 мин. Назарина пробил издали - мимо ближней штанги.

40 мин. Заря прижала соперника к штрафной, но до ударов дело не доходит.

37 мин. Кабаев подал угловой справа - защитник выбил мяч кулаком.

35 мин. Уххххх! Заброс в штрафную, Кабаев пробивал с лёта под ближнюю штангу - в сетку с внешней стороны!

33 мин. Кабаев пробил от линии штрафной - получилось слишком слабо, вратарь уверенно поймал мяч.

30 мин. Кабаев оказался в офсайде.

28 мин. Хомченовский подавал слева - за ворота.

26 мин. Угловой Руха слева - без удара. В ответной атаке Кочергин бил из полукружия штрафной в правый от себя угол - вратарь накрыл мяч!

25 мин. Какой шанс! Мысык вывел Бойчука практически один на один, тот пробил в дальний угол - вратарь в прыжке тянет!

23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 60:40% в пользу Зари. Хозяева и фолят чаще - 4:2.

20 мин. Кабаев слева ворвался в штрафную, но нормально пробить ему не позволил защитник - мяч прикатился в руки вратарю.

18 мин. Лунёв подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.

17 мин. Фаворов прострелил справа - защитник в подкате выбил мяч.

15 мин. Подача Руха со штрафного слева - без удара.

14 мин. Рух отодвинул игру от своих ворот, но впереди у гостей мало что получается.

11 мин. Угловой Зари справа - мяч выбит.

10 мин. Кабаев подавал со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.

9 мин. Угловой хозяев слева - мяч выбит.

8 мин. Уххххх! Лунёв с ходу пробил под дальнюю штангу - Бандура в прыжке отбил мяч!

 6 мин. Хомченовский на фланге сорвал атаку, сбив убегавшего Бойчука.

3 мин. Заря захватила инициативу, но до опасных моментов дело пока не доходит.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белом, гости - в черном.

Примерные схемы команд:

    

 

В воскресенье, 25 октября, состоится встреча 7-го тура чемпионата Украины, в которой луганская «Заря» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 19:30 по киевскому времени.

Львовская команда еще не побеждала в гостях в нынешнем чемпионате. Мало того – даже очков «Рух» за пределами Львова не набирал. Разумеется, «Заря» против того, чтобы соперник прервал такую неудачную серию. Тем более, что луганчанам очки нужны: 6 баллов после 6-ти туров – совсем не тот результат, на который рассчитывала команда. Да и за разгром от «Лестера» в Лиге Европы не мешало бы реабилитироваться. Так что «Руху» придется нелегко в Запорожье.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Рух».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Клим Лавренюк, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Barsa
    online
      Barsa, 25.10.2020 21:14
    0
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:12
    Команда не може - суддя поможе. Ось такий наш футбол. Якось обідно. Ліга Європи минулого тижня все поставила на свої місця.
    Все карточки по делу были!Ибо не х..р нарушать
    Ссылка
    Михайло Голинський
      Михайло Голинський, 25.10.2020 21:12
    -2
    Команда не може - суддя поможе. Ось такий наш футбол. Якось обідно. Ліга Європи минулого тижня все поставила на свої місця.
    Ссылка
    Gregor
      Gregor, 25.10.2020 21:06
    +5
    Ya H, 25.10.2020 20:27
    Они не зря летали. Халявную денежку от Уефа получили, а на футбол им посрать.
    Они заслужили играть в ЛЕ,а ты даун!
    Ссылка
    андрей ильяшенко
      андрей ильяшенко, 25.10.2020 20:52
    +5
    Читаю коментарі якісь покедьки а не люди на сторінці. Сумно що батьки ненавчили поважати один одного.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 20:38
    +3
    Ya H, 25.10.2020 20:26
    Гивно твоя заря, это верно, как и то, что ты - чумазое копанское 6ыдло в каске.
    Заря удачи!
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 25.10.2020 20:27
    -12
    sidor zalcman, 25.10.2020 20:23
    Зря летали в Англию. Ничего не переняли.
    Лестер бы уже давно забил этому рухтобусу.
    Может быть костоломская карточка поможет распечатать хрюхов...
    Они не зря летали. Халявную денежку от Уефа получили, а на футбол им посрать.
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 25.10.2020 20:26
    -11
    FACE_CONTROL, 25.10.2020 20:23
    Не, Заря шикарный клуб, а не позорные автобусники.
    Гивно твоя заря, это верно, как и то, что ты - чумазое копанское 6ыдло в каске.
    Ссылка
    Где Динамо где?
    online
      Где Динамо где?, 25.10.2020 20:25
    -3
    Игорь Левченко, 25.10.2020 20:21
    Ты на ахметова сколько раз на день дрочишь?
    Ты уже фоткался со мной,я кубок победителя Упл ,потрогал его через фото облизал?Вы 4 года только по фото его и видите
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 25.10.2020 20:23
    -7
    Зря летали в Англию. Ничего не переняли.
    Лестер бы уже давно забил этому рухтобусу.
    Может быть костоломская карточка поможет распечатать хрюхов...
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 20:23
    -2
    Ya H, 25.10.2020 20:20
    Ты совсем больной дебил. И твоя говнозаря.
    Не, Заря шикарный клуб, а не позорные автобусники.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 20:22
    -2
    Шахтёр как обычно первый будет, Заря вторая, потом скорее всего Десна, Колос и Днепр 1.
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 25.10.2020 20:22
    -3
    Красная аля Шапаренко .
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 25.10.2020 20:21
    -4
    FACE_CONTROL, 25.10.2020 20:16
    Заре удачи, вторая команда в ЧУ после Великого Шахтёра, которая играет в красивый атакующий футбол.
    Ты на ахметова сколько раз на день дрочишь?
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 25.10.2020 20:20
    -8
    FACE_CONTROL, 25.10.2020 20:16
    Заре удачи, вторая команда в ЧУ после Великого Шахтёра, которая играет в красивый атакующий футбол.
    Ты совсем больной дебил. И твоя говнозаря.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 20:16
    -4
    Заре удачи, вторая команда в ЧУ после Великого Шахтёра, которая играет в красивый атакующий футбол.
    Ссылка
    Gregor
      Gregor, 25.10.2020 20:06
    +1
    Вперёд Заря!!Только победа!
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 25.10.2020 19:33
    -6
    Рух перемога і тільки перемога!!!..
    Потрібно постаратися перемогти,а то зачекалися уже!...
    Ссылка
    Интересный Паца
    online
      Интересный Паца, 25.10.2020 19:13
    +4
    3:0 в пользу Зари и здравствуй 7 место в УПЛ
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 25.10.2020 10:41
    +7
    2:0
    будет в самый раз
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 25.10.2020 10:41
    +7
    2:0
    будет в самый раз
    Ссылка
    Gregor
      Gregor, 25.10.2020 21:06
    +5
    Ya H, 25.10.2020 20:27
    Они не зря летали. Халявную денежку от Уефа получили, а на футбол им посрать.
    Они заслужили играть в ЛЕ,а ты даун!
    Ссылка
    андрей ильяшенко
      андрей ильяшенко, 25.10.2020 20:52
    +5
    Читаю коментарі якісь покедьки а не люди на сторінці. Сумно що батьки ненавчили поважати один одного.
    Ссылка
    Интересный Паца
    online
      Интересный Паца, 25.10.2020 19:13
    +4
    3:0 в пользу Зари и здравствуй 7 место в УПЛ
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 20:38
    +3
    Ya H, 25.10.2020 20:26
    Гивно твоя заря, это верно, как и то, что ты - чумазое копанское 6ыдло в каске.
    Заря удачи!
    Ссылка
    Gregor
      Gregor, 25.10.2020 20:06
    +1
    Вперёд Заря!!Только победа!
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.10.2020 21:14
    0
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:12
    Команда не може - суддя поможе. Ось такий наш футбол. Якось обідно. Ліга Європи минулого тижня все поставила на свої місця.
    Все карточки по делу были!Ибо не х..р нарушать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности