Брага – АЕК – 3:0. Разгром греков в Португалии. Видео голов и обзор матча

В первом туре Лиги Европы «Брага» дома разгромила АЕК.
Смотрите видео гола и обзор матча «Брага» – АЕК – 3:0.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Брага).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Вандерсон Галено (Брага).
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Источник — Футбол 1/2/3
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