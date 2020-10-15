Почему Арсенал Артеты удивит в этом сезоне

В прошлом сезоне «Арсенал», казалось, пробил дно, финишировав на восьмом месте в «Премьер-Лиге». Правда, команде Микеля Артеты, все-таки, удалось попасть в евросезон, выиграв Кубок Англии. Фанам «канониров» стоит вспоминать времена Арсена Венгера, как самое лучшее, что происходило с их любимым клубом? Вовсе нет! Тактически гибкий подход молодого испанского специалиста способен поднять «Арсенал» в топ-4 Премьер-Лиги, а также, наделать шороху и в еврокубках. За счет чего команда это сделает? Разберемся с вами вместе!

«Арсенал» дорожит мячом

Ни для кого не секрет, что современные гранды стремятся контролировать мяч, тем самым, контролируя ход игры. «Канониры» идут тем же путем, владея мячом 56,7% (7-е в лиге) игрового времени в этом сезоне АПЛ. Например, у «Ман Сити» этот показатель равен 61% (учитель превосходит ученика), а у МЮ – и вовсе, космические 67,4 %. Да, Габриэль и Роб Холдинг – лидеры по количеству пасов в среднем за игру (98,5 и 83,5 соответственно). Но также, в топ-5 по этому показателю мы смело находим главных конструкторов атак команды – Джака (88,5 пас/игра), Эльнени (63 п/и) и Тирни (78 п/и).

Показательным является развитие атаки во время первого гола в сезоне для «Арсенала»: перепасовка между собой центральных защитников команды с подключением ускорившегося по левому флангу Тирни. Этот маневр позволяет отвлечь на себя правый фланг защиты «Фулхема», а Обамеянгу и Мэйтленду-Наилзу сместиться ближе к левому полуфлангу/центру атаки.

Численный перевес «Фулхема» в защите нивелирован (4 защитника против 4 нападающих). И Мохамед Эльнени запускает в отрыв Пьера-Эмерика.

«Левый панч» команды Микеля Артеты завершился взятием ворот лишь после подключения центральных полузащитников в атаке второго темпа, но подобные передачи из глубины поля на забегания форвардов становятся «фишкой» «Арсенала».

У «канониров» нет ни Хави, ни Иньесты. И Сильвы с Де Брюйне тоже нет. Но команда показывает сумасшедшие 88% успешных передач за игру (вторые после «Эвертона»). Как у них это получается? Смещения Кирана Тирни во фланг, как уже сказано выше, позволяют нападающим «Арсенала» играть один-в-один с защитниками команд оппонентов. А имея в составе сверхзвукового Обамеянга, «канониры» забрасывают мяч вперад (Холдинг и оба центральных полузащитника команды) верховыми передачами на ход, либо Тирни заигрывает Обамеянга «низом». В такой ситуации риск ошибиться в передаче резко падает. Плюс ко всему, подопечные Артеты, при билд-апе, любят использовать диагональные пасы на «слабую сторону». Как в случае с третьим голом в ворота «Фулхема».

Каждая атака должна завершаться ударом. Хорошо подготовленным

Как мы с вами уже выяснили, «Арсенал» дорожит мячом. Это же касается и ударов по воротам. Команда серьезно относится к подготовкам своих атак. Как следствие, подопечные Артеты совершают лишь 10 ударов за игру (13-е в лиге). Суператака «Ливерпуля» делает это в два раза чаще – 20 у/и. Но «канониры» завершают свое нападение куда эффективнее «мерсисайдцев» (25% против 15%).

Почему так? Все просто! Для условного Салаха (3 гола) обыграть вратаря оппонентов - задача куда более простая, нежели для условного Нкетия. Вот и приходится тренерскому штабу «Арсенала» заставлять своих игроков «заводить» мяч в сетку в прямом смысле этого слова. Прямо как в матче с «Вест Хэмом».

Что касается дальности ударов, то лишь 30% от общей суммы идут издали (7-е место с конца в лиге). Зато, каждый 5-й свой удар футболисты «Арсенала» завершают с пределов вратарской площади (чаще это делают только подопечные Моуриньо). Отметим с вами, что подобные удары – это не следствие контратак «Арсенала». Но это следствие их атакующих комбинаций, построенных на скоростных качествах имеющихся игроков. Оптимизация атаки налицо!

Формация и зоны активности

Итак, вернемся к расстановке «Арсенала». Команда имеет гибкую схему 3-4-3. При атаках идет численный перегруз левого фланга – 38% всей активности исходит именно оттуда. Выходит, закрой Тирни, поставь быстрого защитника с Обамеянгом. В конце концов, перегрузи свой правый фланг защиты и «Арсенал» остановится? Не тут-то было. Справа у команды есть быстрый Эктор Бельерин, который только и ждет свободы на своем фланге. Вспомните кубковую игру с «Челси». Именно прорыв на скорости Бельерина и стал решающим в матче. Да и почти треть атак команды едет через фланг испанца.

Микель Артета учит своих футболистов ценить пространство: скопление футболистов слева – значит, следует отдать мяч направо. Справа/в центре заметили быстрое подключение Тирни/Обамеянга – передача уже следует туда. А как насчет атак через центр? Как в случае с Себальесом, Нкетия и тем же «Вест Хэмом».

Учитывая все вышеупомянутые перемещения игроков во время матча, мы с вами можем сделать вывод, что схема «канониров» способна приспосабливаться к требованиям отдельно взятого эпизода. Но будь то схема 3-4-3 или 4-4-2 (с Обамеянгом в центре атаки), идеи «Арсенала» кажутся свежими, а их реализация – молниеносной (лишь 27% своих активных действий «канониры» производят в финальной трети поля).

Насколько хватит такого скоростного футбола «Арсенала»? Покажет время. Но уже точно известно, что подопечные Микеля Артеты способны удивлять своими результатами: победы над «Челси», «Лестером» и «Ливерпулем» в различных кубках и максимум набранных очков с командами послабее в чемпионате. Так почему бы «Арсеналу» не удивить всех своими достижениями на внутренней и международной аренах по итогам сезона?