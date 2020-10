Пятов пожелал сборной Украины удачи в ближайших матчах

Давай, Україно! @uafukraine Попереду важливі матчі 🇨🇵🇩🇪🇪🇦 – покажіть себе хлопці! ⠀ Ми всі одна команда, одна сім’я, сьогодні я не з вами, але моя підтримка – з кожним з вас🙌 ⠀ Вболіваємо разом! #мизбірна ⠀ Давай, Украина! @uafukraine ⠀ Впереди важные матчи 🇨🇵🇪🇦🇩🇪 – покажите себя парни! Мы все одна команда, одна семья, сегодня я не с вами, но моя поддержка – с каждым из вас🙌 ⠀ Болеем вместе! #мизбірна

A post shared by Андрей Пятов (@piat30) on Oct 7, 2020 at 2:57am PDT