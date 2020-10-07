Пятов пожелал сборной Украины удачи в ближайших матчах

Накануне товарищеского матча против Франции вратарь сборной Украины Андрей Пятов пожелал команде Андрея Шевченко удачи в ближайших поединках:
Давай, Україно! @uafukraine Попереду важливі матчі 🇨🇵🇩🇪🇪🇦 – покажіть себе хлопці! ⠀ Ми всі одна команда, одна сім’я, сьогодні я не з вами, але моя підтримка – з кожним з вас🙌 ⠀ Вболіваємо разом! #мизбірна ⠀ Давай, Украина! @uafukraine ⠀ Впереди важные матчи 🇨🇵🇪🇦🇩🇪 – покажите себя парни! Мы все одна команда, одна семья, сегодня я не с вами, но моя поддержка – с каждым из вас🙌 ⠀ Болеем вместе! #мизбірна
«Давай, Украина! Впереди важные матчи – покажите себя парни! Мы все одна команда, одна семья, сегодня я не с вами, но моя поддержка – с каждым из вас. Болеем вместе», - написал Пятов, который ближайшие поединки пропускает из-за коронавируса.
После матча с Франции Украину ждут встречи с Германией и Испанией в Лиге наций (10 и 13 октября соответственно).
Источник — Instagram
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