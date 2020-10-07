Пятов пожелал сборной Украины удачи в ближайших матчах

Вратарь «Шахтера» пропускает матчи из-за коронавируса

  • 07.10.2020 16:42
  • 430 просмотров
  • 3 комментария
Пятов пожелал сборной Украины удачи в ближайших матчах
© УАФ. Андрей Пятов

Накануне товарищеского матча против Франции вратарь сборной Украины Андрей Пятов пожелал команде Андрея Шевченко удачи в ближайших поединках:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давай, Україно! @uafukraine Попереду важливі матчі 🇨🇵🇩🇪🇪🇦 – покажіть себе хлопці! ⠀ Ми всі одна команда, одна сім’я, сьогодні я не з вами, але моя підтримка – з кожним з вас🙌 ⠀ Вболіваємо разом! #мизбірна ⠀ Давай, Украина! @uafukraine ⠀ Впереди важные матчи 🇨🇵🇪🇦🇩🇪 – покажите себя парни! Мы все одна команда, одна семья, сегодня я не с вами, но моя поддержка – с каждым из вас🙌 ⠀ Болеем вместе! #мизбірна

A post shared by Андрей Пятов (@piat30) on

«Давай, Украина! Впереди важные матчи – покажите себя парни! Мы все одна команда, одна семья, сегодня я не с вами, но моя поддержка – с каждым из вас. Болеем вместе», - написал Пятов, который ближайшие поединки пропускает из-за коронавируса.

После матча с Франции Украину ждут встречи с Германией и Испанией в Лиге наций (10 и 13 октября соответственно).

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 07.10.2020 17:13
    -1
    Александр Шевченко, 07.10.2020 16:50
    Когда уже я увижу пост от этого лысеющего кучерявого шлюбителя по фоткаться даунецкими боевиками пост о том, что он завершает карьеру в сборной?
    Да не переживай ты так,Бущан сегодня уже очко смазал больше 5 Ти не пропустит,и завтра поедиш сомной его в аеропарту встречать я уже цветы купил?
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 07.10.2020 16:52
    +1
    Красавец! Великие слова! Выздоравливай, ты нам очень нужен в матчах ЧУ и ЛЧ.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.10.2020 16:50
    -1
    Когда уже я увижу пост от этого лысеющего кучерявого шлюбителя по фоткаться даунецкими боевиками пост о том, что он завершает карьеру в сборной?
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 07.10.2020 16:52
    +1
    Красавец! Великие слова! Выздоравливай, ты нам очень нужен в матчах ЧУ и ЛЧ.
    Ссылка
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