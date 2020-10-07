Пятов пожелал сборной Украины удачи в ближайших матчах

Накануне товарищеского матча против Франции вратарь сборной Украины Андрей Пятов пожелал команде Андрея Шевченко удачи в ближайших поединках:

«Давай, Украина! Впереди важные матчи – покажите себя парни! Мы все одна команда, одна семья, сегодня я не с вами, но моя поддержка – с каждым из вас. Болеем вместе», - написал Пятов, который ближайшие поединки пропускает из-за коронавируса.

После матча с Франции Украину ждут встречи с Германией и Испанией в Лиге наций (10 и 13 октября соответственно).