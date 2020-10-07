Надаль справился с Синнером в трех сетах и вышел в полуфинал Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира Большого Шлема на своем любимом грунтовом покрытии.
В четвертьфинале Роллан Гаррос он в трех сетах обыграл представителя Италии Янника Синнера, встреча продолжалась 2 часа и 50 минут.
За выход в финал соревнований Надаль сыграет против Диего Шварцмана из Аргентины, который ранее обыграл Доминика Тима из Австрии.
Ролан Гаррос 2020
Мужчины. 1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания) [2] – Янник Синнер (Италия) – 7:6 (7:4), 6:4, 6:1
Simply Stunning 👏— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020
In his 100th career match at #RolandGarros, @RafaelNadal returns to a 13th SFs defeating Sinner 7-6(4), 6-4, 6-1. pic.twitter.com/7OzxSouBIG
Pure passion ❤️#RolandGarros pic.twitter.com/fLEbpNQNYa— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020
Источник — Sport.ua
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