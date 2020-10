Надаль справился с Синнером в трех сетах и вышел в полуфинал Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира Большого Шлема на своем любимом грунтовом покрытии.

В четвертьфинале Роллан Гаррос он в трех сетах обыграл представителя Италии Янника Синнера, встреча продолжалась 2 часа и 50 минут.

За выход в финал соревнований Надаль сыграет против Диего Шварцмана из Аргентины, который ранее обыграл Доминика Тима из Австрии.

Ролан Гаррос 2020

Мужчины. 1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания) [2] – Янник Синнер (Италия) – 7:6 (7:4), 6:4, 6:1

