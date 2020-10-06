День Аргентины в Париже. Шварцман в 5 сетах дожал Тима, победителя US Open

Определился первый полуфиналист грунтового Ролан Гаррос 2020

  • 06.10.2020 22:45
  • 295 просмотров
  • 1 комментарий
День Аргентины в Париже. Шварцман в 5 сетах дожал Тима, победителя US Open
© Rolland Garros

Аргентинский теннисист Диего Шварцман впервые вышел в полуфинал турнира Большого шлема.

В четвертьфинале Роллан Гаррос он в пяти сетах обыграл представителя Австрии Доминика Тима, победителя US Open 2020. В матче было сыграно 3 сета, встреча продолжалась 5 часов и 10 минут.

Аргентинец обеспечил себе место в топ-10 рейтинга ATP. За выход в финал соревнований Шварцман сыграет с победителем поединка Янник Синнер (Италия) – Рафаэль Надаль (Испания).

Это не первый успех Аргентины в среду, 6 октября. Ранее в женском четвертьфинале аргентинка Надя Подороска нанесла сенсационное поражение украинке Элине Свитолиной в двух сетах (6:2, 6:4).

Роллан Гаррос 2020

Мужчины. 1/4 финала

Диего Шварцман (Аргентина) – Доминик Тим (Австрия) – 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 23:09
    0
    В Аргентини були серйозні гравці на ґрунті в минулому.
    -
    Gaston Gaudio виграв French Open.
    Gabriela Sabatini потужно грала на ґрунті.
    -
    Південноамериканська школа більше заточена на ґрунтові корти.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 23:09
    0
    В Аргентини були серйозні гравці на ґрунті в минулому.
    -
    Gaston Gaudio виграв French Open.
    Gabriela Sabatini потужно грала на ґрунті.
    -
    Південноамериканська школа більше заточена на ґрунтові корти.
    Ссылка
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