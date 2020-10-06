День Аргентины в Париже. Шварцман в 5 сетах дожал Тима, победителя US Open

Аргентинский теннисист Диего Шварцман впервые вышел в полуфинал турнира Большого шлема.
В четвертьфинале Роллан Гаррос он в пяти сетах обыграл представителя Австрии Доминика Тима, победителя US Open 2020. В матче было сыграно 3 сета, встреча продолжалась 5 часов и 10 минут.
Аргентинец обеспечил себе место в топ-10 рейтинга ATP. За выход в финал соревнований Шварцман сыграет с победителем поединка Янник Синнер (Италия) – Рафаэль Надаль (Испания).
Это не первый успех Аргентины в среду, 6 октября. Ранее в женском четвертьфинале аргентинка Надя Подороска нанесла сенсационное поражение украинке Элине Свитолиной в двух сетах (6:2, 6:4).
Роллан Гаррос 2020
Мужчины. 1/4 финала
Диего Шварцман (Аргентина) – Доминик Тим (Австрия) – 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2
Schwartzman can't believe it. We can't believe it either.— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2020
Saving set point, the @ThiemDomi way 😳@rolandgarros pic.twitter.com/hZTdV47oy3
Friendship never dies @dieschwartzman + @ThiemDomi#RolandGarros pic.twitter.com/QiB3VhB2GQ— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020
Источник — Sport.ua
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Gaston Gaudio виграв French Open.
Gabriela Sabatini потужно грала на ґрунті.
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Південноамериканська школа більше заточена на ґрунтові корти.
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