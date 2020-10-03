ПОДОРОСКА: «Мои бабушка и дедушка из Украины. Русский язык я не понимаю»

Представительница Аргентины Надя Подороска, которая имеет украинские корни, поделилась эмоциями после победы в третьем круге турнира во Франции.



- Это потрясающий турнир для меня. Я не ожидала такого результата. Я очень счастлива. Будто сбылась моя мечта. Я замечательно себя чувствую, очень уверенно играю, отлично подаю и почти не допускаю ошибок. Очень довольна собой. Матчи без зрителей для меня даже хорошо, потому что я привыкла играть в таких условиях. Для меня это будто любой турнир.



Так долго я ещё не задерживалась на турнирах. Мне здесь очень комфортно. Мы всегда мечтаем играть на подобных соревнованиях. Это особенная неделя для меня.



- Вы родились в Аргентина, а ваши родители украинцы, верно?

- Нет-нет, мои родители тоже аргентинцы. Это мои бабушка и дедушка. Я аргентинка.



- Понимаете ли вы русский язык?

- Нет, не понимаю, – сказала теннисистка.

Отметим, что Подороска может стать соперницей Элины Свитолиной в 1/4 финала. Но для этого обеим девушкам для начала нужно выиграть матчи четвертого круга.