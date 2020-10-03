Ролан Гаррос. Определилась половина участниц четвертого круга

Второго октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи третьего круга у верхней половины сетки.
Украинка Элина Свитолина свой матч выиграла и продолжает борьбу за трофей. Ее следующей соперницей станет француженка Каролин Гарсия.
Отметим убедительный реванш Симоны Халеп, добытый в матче с американкой Амандой Анисимовой, которая выбила румынку в прошлом году.
Серьезный для себя прорыв на турнире устроила представительница Аргентины Надя Подороска, которая имеет украинские корни. Ранее она все раз играла в основе турниров Большого Шлема и уступила в первом круге (US Open-2016).
Похожая ситуация и у итальянки Мартины Тревизан. Она также преодолела квалификацию и это ее лучшее достижение в карьере на ТБШ.
Ролан Гаррос. Третий круг
Верхняя часть сетки
Симона Халеп (Румыния) – Аманда Анисимова (США) – 6:0, 6:1
Ига Свентек (Польша) – Эжени Бушар (Канада) – 6:3, 6:2
Мартина Тревизан (Италия) – Мария Саккари (Греция) – 1:6, 7:6(6), 6:3
Кики Бертенс (Нидерланды) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:2, 6:2
Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 7:5
Каролин Гарсия (Франция) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 1:6, 6:4, 7:5
Надя Подороска (Аргентина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 6:2
Барбора Крейчикова (Чехия) – Цветана Пиронкова (Болгария) – 5:7, 6:4, 6:3
Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Халеп [1] – Свёнтек
Тревизан [Q] – Бертенс [5]
Свитолина [3] – Гарсия
Подороска [Q] – Крейчикова
Источник — Sport.ua
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