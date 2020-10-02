Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос

Французская теннисистка Каролин Гарсия (№45 WTA) станет следующей соперницей украинки Элины Свитолиной (№5 WTA) на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В матче третьего круга Гарсия в статусе андердога совершила камбэк в матче против бельгийки Элизы Мертенс (№20 WTA).



Ролан Гаррос. Третий круг

Каролин Гарсия (Франция) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 1:6, 6:4, 7:5



Ранее Свитолина и Гарсия встречались четыре раза, украинка победила только в первой встрече. На данный момент француженка имеет серию из трех побед подряд над украинкой. И все три победы были волевыми.

Ранее Свитолина обыграла россиянку Катерину Александрову (№31 WTA).