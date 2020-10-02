Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос

Есть шанс взять реванш у хорошо знакомой нам француженки

  • 02.10.2020 18:19
  • 1378 просмотров
  • 5 комментариев
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
© WTA. Каролин Гарсия

Французская теннисистка Каролин Гарсия (№45 WTA) станет следующей соперницей украинки Элины Свитолиной (№5 WTA) на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче третьего круга Гарсия в статусе андердога совершила камбэк в матче против бельгийки Элизы Мертенс (№20 WTA). 
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Каролин Гарсия (Франция) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 1:6, 6:4, 7:5
 
Ранее Свитолина и Гарсия встречались четыре раза, украинка победила только в первой встрече. На данный момент француженка имеет серию из трех побед подряд над украинкой. И все три победы были волевыми.

Ранее Свитолина обыграла россиянку Катерину Александрову (№31 WTA).

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Валерий Кравчук
      Валерий Кравчук, 02.10.2020 18:38
    -1
    Элина булки расслаблять уже не станет, да и Гарсия нынче не та, что пару лет тому. Тем более должок платежом красен. Да ещё своя публика создаёт на Каролин некое давление, так что посмотрим. Прогнозирую 6-4, 7-6 Свитолина.
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    никовіліст
      никовіліст, 02.10.2020 18:36
    -1
    Я радий. Очні поразки Еліни були давно, 2-3 роки тому, й всі за рівної гри, Кароліна тоді була на підйомі, натомість зараз в неї затяжний спад. Еліна ж з ТОП-9 з тих пір жодного разу не випадала. Гаель буде на трибунах, Еліна не дуже чужа для Франції.
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    axylinam
    online
      axylinam, 02.10.2020 18:29
    0
    Пару лет назад Свитолина сделала пару царских подарков француженке,в итоге Гарсия попала на итоговый турнир,если Свитолина не сделает очередной подарок,то должна победить
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 02.10.2020 18:26
    +3
    Матч обіцяє бути складним. В першу чергу тому, що незрозуміло, чого чекати від Еліни. У всіх очних зустрічах з Каролін Гарсія Еліна вигравала перший сет (причому всі на тайбрейку), і лише один матч виграла. Це може зіграти психологічно негативно, особливо якщо будуть проблеми походу гри. Надіюсь, Еліна впорається.
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    PaulK77
      PaulK77, 02.10.2020 18:26
    -3
    Учитывая нынешний уровень игры Элины, Гарсия фаворит
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 02.10.2020 18:26
    +3
    Матч обіцяє бути складним. В першу чергу тому, що незрозуміло, чого чекати від Еліни. У всіх очних зустрічах з Каролін Гарсія Еліна вигравала перший сет (причому всі на тайбрейку), і лише один матч виграла. Це може зіграти психологічно негативно, особливо якщо будуть проблеми походу гри. Надіюсь, Еліна впорається.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.10.2020 18:29
    0
    Пару лет назад Свитолина сделала пару царских подарков француженке,в итоге Гарсия попала на итоговый турнир,если Свитолина не сделает очередной подарок,то должна победить
    Ссылка
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