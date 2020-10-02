Свитолина обыграла первую ракетку России на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос

Лучшая украинская теннисистка продолжает побеждать на кортах Парижа

  • 02.10.2020 14:00
  • 1420 просмотров
  • 11 комментариев
Свитолина обыграла первую ракетку России на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) одержала еще одну победу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче третьего круга украинка одолела первую ракетку России Екатерину Александрову (№31 WTA). 
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 7:5
 
Отметим, что Элина выиграла 16 из 18 последних поединков против теннисисток из России.
 
В следующем круге Свитолина сразится против Каролин Гарсии из Франции (№45 WTA) или Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA).

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Nikas
    online
      Nikas, 02.10.2020 14:11
    0
    15 подряд победа 5 ракеткы мира Элина идёт на очередной рекорд, по игре хоть счёт лёгкий в 2 сетах но было видно что Элина шас далека от формы
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 02.10.2020 14:10
    +1
    15 подряд победа 5 ракеткы мира Элина идёт на очередной рекорд, по игре хоть счёт лёгкий в 2 сетах но было видно что Элина шас далека от формы
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.10.2020 14:09
    +1
    Свитка, как Шахта, толкьо днарей может обыгрывать. А как попадутся условные Халепы или Мугурусы на шлеме, так сразу начинается избивание ребенка, Элинки
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 02.10.2020 14:08
    0
    Sviatoslav Kudelych, 02.10.2020 14:05
    "Отметим, что Элина выиграла 16 из 18 последних поединков против теннисисток из России".
    Я нарахував 15, хоча це не принципово.
    а цей порахували?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.10.2020 14:08
    +2
    Гра сьогодні була, як погода у Парижі. І погода явно вплинула на якість гри. Тим не менше, простих помилок було все одно забагато. При цьому заважати Александровій атакувати теж не дуже виходило. Далі суперниця, хто б нею не став, небезпечніша за мордорку, і з сьогоднішньою грою післязавтра буде вкрай важко.
    І все ж, з перемогою! Перші 110 очок додалися до рейтингу. Тепер подивимося, як зіграють Гарсія та Мертенс.
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 02.10.2020 14:06
    +4
    А хочете секрет перемог Світоліної: гра йде на рівних, я вимикаю, потім вмикаю, і Світоліна вже приймає привітання. А якщо серйозно: з перемогою) , а рівень гри можна буде оцінити в наступному колі: що Мертенс, що Гарсія - улюблениці Світоліної.
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    Сергей Чёрный
      Сергей Чёрный, 02.10.2020 14:06
    0
    Молодец
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 02.10.2020 14:05
    0
    "Отметим, что Элина выиграла 16 из 18 последних поединков против теннисисток из России".
    Я нарахував 15, хоча це не принципово.
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    AleksMih
      AleksMih, 02.10.2020 14:05
    +1
    Все как всегда, почти нулевой арсенал перекрыла сверхнадежным функционалом
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    axylinam
    online
      axylinam, 02.10.2020 14:04
    +4
    Приятная, почти чистенькая победа,второй сет можно было легче выиграть,в целом Свитолина молодчинка,провела хороший матч
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 02.10.2020 14:03
    0
    Далося легше, ніж з мексиканкою. Легка перемога, побудована на помилках росіянки. Далі буде...
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 02.10.2020 14:06
    +4
    А хочете секрет перемог Світоліної: гра йде на рівних, я вимикаю, потім вмикаю, і Світоліна вже приймає привітання. А якщо серйозно: з перемогою) , а рівень гри можна буде оцінити в наступному колі: що Мертенс, що Гарсія - улюблениці Світоліної.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.10.2020 14:04
    +4
    Приятная, почти чистенькая победа,второй сет можно было легче выиграть,в целом Свитолина молодчинка,провела хороший матч
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.10.2020 14:08
    +2
    Гра сьогодні була, як погода у Парижі. І погода явно вплинула на якість гри. Тим не менше, простих помилок було все одно забагато. При цьому заважати Александровій атакувати теж не дуже виходило. Далі суперниця, хто б нею не став, небезпечніша за мордорку, і з сьогоднішньою грою післязавтра буде вкрай важко.
    І все ж, з перемогою! Перші 110 очок додалися до рейтингу. Тепер подивимося, як зіграють Гарсія та Мертенс.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 02.10.2020 14:10
    +1
    15 подряд победа 5 ракеткы мира Элина идёт на очередной рекорд, по игре хоть счёт лёгкий в 2 сетах но было видно что Элина шас далека от формы
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.10.2020 14:09
    +1
    Свитка, как Шахта, толкьо днарей может обыгрывать. А как попадутся условные Халепы или Мугурусы на шлеме, так сразу начинается избивание ребенка, Элинки
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 02.10.2020 14:05
    +1
    Все как всегда, почти нулевой арсенал перекрыла сверхнадежным функционалом
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 02.10.2020 14:11
    0
    15 подряд победа 5 ракеткы мира Элина идёт на очередной рекорд, по игре хоть счёт лёгкий в 2 сетах но было видно что Элина шас далека от формы
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 02.10.2020 14:08
    0
    Sviatoslav Kudelych, 02.10.2020 14:05
    "Отметим, что Элина выиграла 16 из 18 последних поединков против теннисисток из России".
    Я нарахував 15, хоча це не принципово.
    а цей порахували?
    Ссылка
    Сергей Чёрный
      Сергей Чёрный, 02.10.2020 14:06
    0
    Молодец
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 02.10.2020 14:05
    0
    "Отметим, что Элина выиграла 16 из 18 последних поединков против теннисисток из России".
    Я нарахував 15, хоча це не принципово.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 02.10.2020 14:03
    0
    Далося легше, ніж з мексиканкою. Легка перемога, побудована на помилках росіянки. Далі буде...
    Ссылка
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