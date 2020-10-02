Свитолина обыграла первую ракетку России на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) одержала еще одну победу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче третьего круга украинка одолела первую ракетку России Екатерину Александрову (№31 WTA).
Ролан Гаррос. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 7:5
Отметим, что Элина выиграла 16 из 18 последних поединков против теннисисток из России.
В следующем круге Свитолина сразится против Каролин Гарсии из Франции (№45 WTA) или Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA).
Источник — Sport.ua
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Я нарахував 15, хоча це не принципово.
І все ж, з перемогою! Перші 110 очок додалися до рейтингу. Тепер подивимося, як зіграють Гарсія та Мертенс.
Я нарахував 15, хоча це не принципово.
І все ж, з перемогою! Перші 110 очок додалися до рейтингу. Тепер подивимося, як зіграють Гарсія та Мертенс.
Я нарахував 15, хоча це не принципово.
Я нарахував 15, хоча це не принципово.
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