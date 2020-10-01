Металлист 1925 пописал воспитанника Зирки и Александрии

«Металлист 1925» подписал контракт с 18-летним украинским полузащитником Андреем Савицким.

Андрей Савицкий родился в Знаменке Кировоградской области. Футболом начал заниматься в местной ДЮСШ «Геоид-Мрия». В Чемпионате ДЮФЛУ за кропивницкую «Зирку» провел 61 матч, в которых отметился 28-ю голами.

На профессиональном уровне играл за кропивницкую «Зирку» и «Александрию» U-19. За последние три сезона в чемпионате U-19 провел 32 матча и забил шесть мячей. Имеет в своем активе шесть поединков в Первой лиге ПФЛ.

Основная позиция — атакующий полузащитник. В «Металлисте 1925» будет выступать под №19.