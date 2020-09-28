Английская Премьер-лига. 3-й тур.
«Ливерпуль» – «Арсенал» - 1:1
Мане, 28, Робертсон, 35 – Ляказетт, 25
Мане, 3
«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Вейналдум, Фабиньо, Кейта – Мане, Фирмино, Салах.
Запасные: Адриан, Уилльямс, Милнер, Джонс, Минамино, Жота, Ориги.
«Арсенал»: Лено – Тирни, Давид Луис, Холдинг – Мейтлэнд-Найлз, Джака, Эльнени, Бельерин – Обамеянг, Ляказетт, Виллиан.
Запасные: Рунарссон, Магальяйнс, Сака, Колашинац, Себальос, Пепе, Нкетиа.
Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия).
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, две минуты.
⚽️⚽️⚽️⚽️#SM10 has scored in 4️⃣ of his 5️⃣ @premierleague games 🆚 @Arsenal at Anfield 🔥 pic.twitter.com/p7NQ5tEHJv— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020
43 мин. В оффсайде был Виллиан на правом фланге штрафной, а уже потом простреливал в центр.
42 мин. Не удалось Найлзу остановить мяч при передаче с правого фланга от Эльнени в дальний фланг штрафной.
41 мин. Лено успешно сыграл на среднем выходе из ворот при перехвате передачи с правого фланга.
39 мин. Трент вновь грузил мяч в штрафную с правого фланга, но Луис удачно сыграл на перехвате.
37 мин. 73% владения мячом за хозяевами.
35 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Виллиан решил не закрывать Робертсона при этой подаче Трента с правого фланга, и левый защитник команды Клоппа спокойно переиграл Лено, после приема мяча на грудь!
32 мин. МОМЕНТ! Лено сумел парировать неожиданный удар от Кейта с острого угла на правом фланге штрафной.
It's Sadio Mane's fifth season at Liverpool.— B/R Football (@brfootball) September 28, 2020
He's scored against Arsenal in all of them 💥 pic.twitter.com/oaeKoKSOxM
30 мин. Рикошетом от ноги Джаки отправился мяч за лицевую на левом фланге при дальнем ударе Фирмино, однако арбитр дал удар от ворот.
28 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Мане добил мяч в сетку пустых ворот, подловив на дальней штанге отскок мяча от перчаток Лено, который до этого парировал удар Салаха в завершении рывка египтянина по правому флангу штрафной!
27 мин. В оффсайд попал Ляказетт при забросе верхом из глубины.
Fifteen down. Nothing in it.— Arsenal (@Arsenal) September 28, 2020
🔴 0-0 ⚪️ (15)#LIVARS pic.twitter.com/6aBIFZSPyc
25 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Робертсон неудачно перехватил подачу с левого фланга, а рикошет от его ноги отправил мяч точно под удар стоящему в одиночестве перед воротами Ляказетту!
24 мин. МОМЕНТ! Запаниковала оборона гостей под прессингом, потеряла мяч у своей штрафной, после чего Вейналдум из полкруга низом пробил в руки Лено! Там, где паника началась, там она и закончилась.
21 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Трент поймал отскок от подачи Робертсона с углового на левом фланге в зоне за пределами штрафной, после чего пробил в корпус Бельерина, рикошет от которого отыграл Лено, однако мяч отправился в перекладину!
21 мин. Джака в прыжке перехватил подачу с левого фланга от Робертсона.
20 мин. Полностью перешел контроль к хозяевам, а команда Артеты демонстрирует низкий блок образца матча за Суперкубок.
18 мин. Салах не смог развить розыгрыш атаки по правому флангу передачей в штрафную в направлении Фирмино.
15' - CHANCE! A great cross from Trent is met by Mane but Leno makes a point-blank save.— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020
[0-0]#LIVARS pic.twitter.com/oe4bCBMsue
15 мин. МОМЕНТ! Точно в Лено пришелся удар от Мане, который завершал подачу Трента с правого фланга на вход во вратарскую!
13 мин. ОПАСНО! Запустил мяч над воротами Салах, замыкая прострельный пас с углового на левом фланге от Робертсона в центр штрафной.
12 мин. В Холдинга пришелся удар со входа в левый фланг штрафной от Мане.
9 мин. Команда Клоппа так и не довела свой розыгрыш до удара, после чего соперники перешли в собственное наступление. Темп игры слишком рваный.
7 мин. Хозяева поля забрали мяч под свой контроль.
5 мин. Попытка Робертсона сыграть в стенку с Мане на фланге завершилась перехватом от Холдинга.
3 мин. Таки на желтую усадили грубого Мане.
3 мин. Мане уже успел вырубить два фланга соперников. Бельерин получил по ногам, а вот на Тирни пришлась отмашка в лицо.
1 мин. Коллектив Артеты начал с нервного контроля на своей половине. Хозяева поджимают от старта!
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Time for action...#LIVARS pic.twitter.com/VdQ9AWJzER— Arsenal (@Arsenal) September 28, 2020
Final preparations at Anfield 💪#LIVARS pic.twitter.com/mj0E9ESICx— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020
All set.#LIVARS pic.twitter.com/Ir1ZKQrMMW— Arsenal (@Arsenal) September 28, 2020
Anfield ❤#LIVARS score predictions, Reds? 🤔 pic.twitter.com/ihj9fHNvvl— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020
💼 Clocking on.— Arsenal (@Arsenal) September 28, 2020
🔜 #LIVARS pic.twitter.com/5SdcdxeJiw
The lads have arrived 👊#LIVARS pic.twitter.com/cIRVPLksZ4— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020
В понедельник, 28-го сентября, состоится поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.
Одной из двух вынесенных на понедельник игр оказалось центральное противостояние всего четвертого тура, в котором действующему чемпиону предстоит принять на своем поле своего недавнего соперника по Суперкубку Англии. И полного месяца не прошло от победы «канониров» в серии пенальти над коллективом Юргена Клоппа, но теперь им предстоит решать уже турнирные задачи в рамках Премьер-лиги. У «Ливерпуля» уже есть опыт победы над серьезным соперником в этом сезоне – «Челси» был бит двумя точными ударами (2:0), в то время как «Арсенал» может записать на свой счет только удачные игры с двумя соседями по городу: против «Вест Хэма» (2:1) и «Фулхэма» (3:0). Игра будет идти на три результата, и кому-то из соперников, если не обоим сразу, точно светит первая потеря очков.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал».
Илья Береза, Sport.ua
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