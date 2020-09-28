Английская Премьер-лига. 3-й тур.

«Ливерпуль» – «Арсенал» - 1:1

Мане, 28, Робертсон, 35 – Ляказетт, 25

Мане, 3

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Вейналдум, Фабиньо, Кейта – Мане, Фирмино, Салах.

Запасные: Адриан, Уилльямс, Милнер, Джонс, Минамино, Жота, Ориги.

«Арсенал»: Лено – Тирни, Давид Луис, Холдинг – Мейтлэнд-Найлз, Джака, Эльнени, Бельерин – Обамеянг, Ляказетт, Виллиан.

Запасные: Рунарссон, Магальяйнс, Сака, Колашинац, Себальос, Пепе, Нкетиа.

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, две минуты.

43 мин. В оффсайде был Виллиан на правом фланге штрафной, а уже потом простреливал в центр.



42 мин. Не удалось Найлзу остановить мяч при передаче с правого фланга от Эльнени в дальний фланг штрафной.



41 мин. Лено успешно сыграл на среднем выходе из ворот при перехвате передачи с правого фланга.



39 мин. Трент вновь грузил мяч в штрафную с правого фланга, но Луис удачно сыграл на перехвате.



37 мин. 73% владения мячом за хозяевами.



35 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Виллиан решил не закрывать Робертсона при этой подаче Трента с правого фланга, и левый защитник команды Клоппа спокойно переиграл Лено, после приема мяча на грудь!



32 мин. МОМЕНТ! Лено сумел парировать неожиданный удар от Кейта с острого угла на правом фланге штрафной.

It's Sadio Mane's fifth season at Liverpool.



He's scored against Arsenal in all of them 💥 pic.twitter.com/oaeKoKSOxM — B/R Football (@brfootball) September 28, 2020

30 мин. Рикошетом от ноги Джаки отправился мяч за лицевую на левом фланге при дальнем ударе Фирмино, однако арбитр дал удар от ворот.



28 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Мане добил мяч в сетку пустых ворот, подловив на дальней штанге отскок мяча от перчаток Лено, который до этого парировал удар Салаха в завершении рывка египтянина по правому флангу штрафной!



27 мин. В оффсайд попал Ляказетт при забросе верхом из глубины.

25 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Робертсон неудачно перехватил подачу с левого фланга, а рикошет от его ноги отправил мяч точно под удар стоящему в одиночестве перед воротами Ляказетту!



24 мин. МОМЕНТ! Запаниковала оборона гостей под прессингом, потеряла мяч у своей штрафной, после чего Вейналдум из полкруга низом пробил в руки Лено! Там, где паника началась, там она и закончилась.



21 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Трент поймал отскок от подачи Робертсона с углового на левом фланге в зоне за пределами штрафной, после чего пробил в корпус Бельерина, рикошет от которого отыграл Лено, однако мяч отправился в перекладину!



21 мин. Джака в прыжке перехватил подачу с левого фланга от Робертсона.



20 мин. Полностью перешел контроль к хозяевам, а команда Артеты демонстрирует низкий блок образца матча за Суперкубок.



18 мин. Салах не смог развить розыгрыш атаки по правому флангу передачей в штрафную в направлении Фирмино.

15' - CHANCE! A great cross from Trent is met by Mane but Leno makes a point-blank save.



[0-0]#LIVARS pic.twitter.com/oe4bCBMsue — Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020

15 мин. МОМЕНТ! Точно в Лено пришелся удар от Мане, который завершал подачу Трента с правого фланга на вход во вратарскую!



13 мин. ОПАСНО! Запустил мяч над воротами Салах, замыкая прострельный пас с углового на левом фланге от Робертсона в центр штрафной.



12 мин. В Холдинга пришелся удар со входа в левый фланг штрафной от Мане.



9 мин. Команда Клоппа так и не довела свой розыгрыш до удара, после чего соперники перешли в собственное наступление. Темп игры слишком рваный.



7 мин. Хозяева поля забрали мяч под свой контроль.



5 мин. Попытка Робертсона сыграть в стенку с Мане на фланге завершилась перехватом от Холдинга.



3 мин. Таки на желтую усадили грубого Мане.



3 мин. Мане уже успел вырубить два фланга соперников. Бельерин получил по ногам, а вот на Тирни пришлась отмашка в лицо.



1 мин. Коллектив Артеты начал с нервного контроля на своей половине. Хозяева поджимают от старта!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В понедельник, 28-го сентября, состоится поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.

Одной из двух вынесенных на понедельник игр оказалось центральное противостояние всего четвертого тура, в котором действующему чемпиону предстоит принять на своем поле своего недавнего соперника по Суперкубку Англии. И полного месяца не прошло от победы «канониров» в серии пенальти над коллективом Юргена Клоппа, но теперь им предстоит решать уже турнирные задачи в рамках Премьер-лиги. У «Ливерпуля» уже есть опыт победы над серьезным соперником в этом сезоне – «Челси» был бит двумя точными ударами (2:0), в то время как «Арсенал» может записать на свой счет только удачные игры с двумя соседями по городу: против «Вест Хэма» (2:1) и «Фулхэма» (3:0). Игра будет идти на три результата, и кому-то из соперников, если не обоим сразу, точно светит первая потеря очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал».