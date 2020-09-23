УЕФА объявила трех претендентов на звание Игрока сезона

УЕФА объявила троих претендентов на звание лучшего игрока сезона 2019/2020 в Европе.

Двое из них представляют действующего победителя Лиги чемпионов – мюнхенскую «Баварию». Это вратарь Мануэль Нойер и форвард Роберт Левандовски, который стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, но проиграл борьбу за «Золотую бутсу» Чиро Иммобиле.

Также на награду претендует лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. На его счету 16 голов и 23 ассиста в 48 матчах в прошлом сезоне.

На звание лучшего тренера сезона претендуют три немца: Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Победители станут известны 1 октября во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.