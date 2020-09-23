УЕФА объявила трех претендентов на звание Игрока сезона

Двое из них представляют «Баварию»

  • 23.09.2020 15:06
  • 1909 просмотров
  • 7 комментариев
УЕФА объявила трех претендентов на звание Игрока сезона
© УЕФА

УЕФА объявила троих претендентов на звание лучшего игрока сезона 2019/2020 в Европе.

Двое из них представляют действующего победителя Лиги чемпионов – мюнхенскую «Баварию». Это вратарь Мануэль Нойер и форвард Роберт Левандовски, который стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, но проиграл борьбу за «Золотую бутсу» Чиро Иммобиле.

Также на награду претендует лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. На его счету 16 голов и 23 ассиста в 48 матчах в прошлом сезоне.

На звание лучшего тренера сезона претендуют три немца: Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Победители станут известны 1 октября во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник — УЕФА

(8 голосов)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 23.09.2020 15:35
    -2
    Я за Андрія бревноленка
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 23.09.2020 15:28
    0
    Роберт Левандовскі
    Ссылка
    D.Lanskoy
      D.Lanskoy, 23.09.2020 15:24
    0
    Я бы третьим все же выбрал Салаха. Просто в соответствии с масштабом достижений нынешнего Ливерпуля. Однако Нойер достоин тоже, однозначно! Ну, и Золотой мяч, конечно, заслужил Левандовский.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 23.09.2020 15:23
    +1
    Левандовски и Клопп!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.09.2020 15:22
    0
    Лёва однозначно
    Ссылка
    Bop
    online
      Bop, 23.09.2020 15:19
    0
    Левандовский - однозначно!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.09.2020 15:18
    +1
    Цікаве інше ... що в номінації найкращий тренер три німецькі тренери - Клопп, Нагельсман, Флік.
    Німецька футбольна думка домінує зараз в Європі.
    Недаремно Лобановський цінував саме німецький футбол як стандарт для розвитку власних команд.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 23.09.2020 15:23
    +1
    Левандовски и Клопп!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.09.2020 15:18
    +1
    Цікаве інше ... що в номінації найкращий тренер три німецькі тренери - Клопп, Нагельсман, Флік.
    Німецька футбольна думка домінує зараз в Європі.
    Недаремно Лобановський цінував саме німецький футбол як стандарт для розвитку власних команд.
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 23.09.2020 15:28
    0
    Роберт Левандовскі
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 23.09.2020 15:24
    0
    Я бы третьим все же выбрал Салаха. Просто в соответствии с масштабом достижений нынешнего Ливерпуля. Однако Нойер достоин тоже, однозначно! Ну, и Золотой мяч, конечно, заслужил Левандовский.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.09.2020 15:22
    0
    Лёва однозначно
    Ссылка
    Bop
    online
      Bop, 23.09.2020 15:19
    0
    Левандовский - однозначно!
    Ссылка
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