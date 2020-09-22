Риека – Колос. Букмекеры не верят в победу украинского клуба

В четверг, 24 сентября, ковалевский «Колос» сыграет матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против «Риеки». Встреча состоится в Хорватии.



Букмекеры дают больше шансов хозяевам. На победу «Риеки» можно поставить с коэффициентом 1.85, на ничью - 3.3, поражение оценено в 4.8.



Предполагается, что матч будет низкой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.03. Основные тоталы – ТБ2.0 – 1.71, ТМ2.0 – 2.14.



Проход «Колоса» в следующий раунд оценен коэффициентом 2.95, проход «Риеки» – 1.41.



Напомним, матч «Риека» – «Колос» начнется в 21:45 по Киеву.